Segundo informações da Sky Sport da Suíça, o ponta do BVB está no topo da lista de desejos do Al-Ahli.
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Reviravolta nas negociações de transferência? Karim Adeyemi, estrela do BVB, pode se tornar o sucessor de um ex-jogador do Manchester City
Os dirigentes do tradicional clube saudita já estão elaborando, nos bastidores, vários cenários para a próxima janela de transferências, a fim de reforçar ainda mais o elenco. De acordo com a reportagem, um fator central nas considerações do clube é o jogador da seleção alemã, caso Riyad Mahrez venha a deixar o clube.
O argelino de 35 anos, que jogou pelo Manchester City entre 2018 e 2023, continua sendo considerado um jogador-chave pelo clube do deserto. No entanto, a possibilidade de uma eventual saída já vem sendo avaliada internamente há algum tempo.
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Adeyemi poderia se tornar o sucessor de Mahrez
Adeyemi é valorizado pelo Al-Ahli por sua velocidade, pela capacidade de driblar os adversários em situações de um contra um e por sua versatilidade ofensiva. O perfil do veloz atacante se encaixa perfeitamente nos requisitos da diretoria esportiva do clube.
No entanto, ainda não há uma oferta concreta ou um acordo entre as partes envolvidas. Os dirigentes na Arábia Saudita estão, portanto, sondando o mercado de forma cautelosa, a fim de estarem preparados para o caso de necessidade.
A dinâmica só deve mudar quando houver clareza quanto às saídas. Tudo depende do futuro de Mahrez. Caso o argelino realmente deixe o clube, espera-se que haja um contato imediato com Adeyemi.
O futuro de Adeyemi no BVB também é incerto
Adeyemi entrará na próxima temporada em seu último ano de contrato e, portanto, ficaria livre de custos de transferência no verão de 2027, caso o BVB não consiga renovar o contrato com o atacante, que joga pelo Borussia Dortmund desde 2022.
De acordo com uma reportagem do jornal “Bild” do início de junho, essa empreitada, no entanto, deve ser difícil ou até mesmo estar fadada ao fracasso, pois, supostamente, as duas partes estariam, no momento, em posições muito distantes. Adeyemi ganharia atualmente cerca de 6,5 milhões de euros por ano, mas estaria exigindo mais de dez milhões.
Além disso, Adeyemi e seus assessores gostariam de incluir uma cláusula de rescisão, segundo o “Bild”. Dadas as flutuações gritantes que o jogador de 24 anos vem apresentando repetidamente em seu desempenho, é improvável que os dirigentes do BVB atendam integralmente às suas exigências. De acordo com uma reportagem recente do “Ruhr Nachrichten”, já teria surgido “um clima de descontentamento” entre os dirigentes do BVB, já que as negociações com Adeyemi estão estagnadas.
Adeyemi está longe de ser titular sob o comando de Niko Kovac. No campeonato, ele soma 28 partidas com média de 42 minutos; no ano civil de 2026, marcou quatro gols no total entre o campeonato e a Liga dos Campeões.