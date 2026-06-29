Reviravolta nas negociações de transferência? Karim Adeyemi, estrela do BVB, pode se tornar o sucessor de um ex-jogador do Manchester City

Adeyemi entrará na próxima temporada em seu último ano de contrato e, portanto, ficaria livre de custos de transferência no verão de 2027, caso o BVB não consiga renovar o contrato com o atacante, que joga pelo Borussia Dortmund desde 2022.

De acordo com uma reportagem do jornal “Bild” do início de junho, essa empreitada, no entanto, deve ser difícil ou até mesmo estar fadada ao fracasso, pois, supostamente, as duas partes estariam, no momento, em posições muito distantes. Adeyemi ganharia atualmente cerca de 6,5 milhões de euros por ano, mas estaria exigindo mais de dez milhões.

Além disso, Adeyemi e seus assessores gostariam de incluir uma cláusula de rescisão, segundo o “Bild”. Dadas as flutuações gritantes que o jogador de 24 anos vem apresentando repetidamente em seu desempenho, é improvável que os dirigentes do BVB atendam integralmente às suas exigências. De acordo com uma reportagem recente do “Ruhr Nachrichten”, já teria surgido “um clima de descontentamento” entre os dirigentes do BVB, já que as negociações com Adeyemi estão estagnadas.

Adeyemi está longe de ser titular sob o comando de Niko Kovac. No campeonato, ele soma 28 partidas com média de 42 minutos; no ano civil de 2026, marcou quatro gols no total entre o campeonato e a Liga dos Campeões.