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Yosua Arya

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Reviravolta na transferência de Marcus Rashford? Estrela do Manchester United recebe um gesto inesperado de reconciliação enquanto Michael Carrick avalia uma reintegração surpreendente

M. Rashford
Manchester United
Mercado da bola
Premier League

O Manchester United convidou Marcus Rashford para participar do documentário do clube na Amazon, apesar da incerteza que ainda paira sobre seu futuro. A iniciativa levantou novas dúvidas sobre se o atacante da seleção inglesa ainda poderia permanecer em Old Trafford na temporada 2026-27.

  • Nova reviravolta no caso de Rashford

    O futuro de Rashford no United sofreu uma reviravolta inesperada depois que ele foi convidado a participar de um documentário da Amazon que mostra os bastidores da campanha do clube na temporada 2026-27, segundo o The Mirror. O jogador da seleção inglesa voltou ao Old Trafford depois que o Barcelona decidiu não transformar seu empréstimo em transferência definitiva. Parecia provável que ele deixasse o clube neste verão, mas o United ainda não encontrou um comprador disposto a arcar tanto com o valor de transferência quanto com o salário de Rashford.



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  • Michael Carrick Marcus Rashford Man UtdGetty

    Documentário levanta novas questões

    De acordo com a reportagem, Rashford foi convidado a participar da produção, que se estenderá por toda a temporada — uma iniciativa que alimentou especulações de que ele ainda poderia ter futuro no clube. Sua participação no documentário não garante que ele vá ficar. No entanto, seria incomum que o United concedesse acesso significativo a um jogador se o clube tivesse certeza absoluta de que ele não teria futuro em Old Trafford.

  • Ainda é possível fazer a devolução

    Rashford não joga uma partida oficial pelos Red Devils desde dezembro de 2024, e sua relação com o clube já era complicada, segundo relatos, antes de sua passagem por empréstimo. No entanto, ele deve retornar para a pré-temporada após a participação da Inglaterra na Copa do Mundo. O jornal The Guardian havia informado anteriormente que se esperava que ele começasse a nova temporada como parte do elenco de Michael Carrick, a menos que surgisse uma oportunidade de transferência adequada.

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  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD8Getty Images Sport

    Hora da decisão para o United

    Carrick precisa agora decidir se Rashford pode ser reintegrado com sucesso ou se o convite para o documentário é simplesmente parte do esforço da Amazon para capturar uma das maiores histórias do clube. Um recomeço genuíno poderia beneficiar ambas as partes se Rashford aceitasse um papel definido e redescobrisse sua motivação. No fim das contas, porém, o United e o atacante precisam decidir se realmente querem reconstruir seu relacionamento, em vez de apenas adiar uma separação inevitável.

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