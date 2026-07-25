Getty Images Sport
Traduzido por
Reviravolta na transferência de Marcus Rashford? Estrela do Manchester United recebe um gesto inesperado de reconciliação enquanto Michael Carrick avalia uma reintegração surpreendente
Nova reviravolta no caso de Rashford
O futuro de Rashford no United sofreu uma reviravolta inesperada depois que ele foi convidado a participar de um documentário da Amazon que mostra os bastidores da campanha do clube na temporada 2026-27, segundo o The Mirror. O jogador da seleção inglesa voltou ao Old Trafford depois que o Barcelona decidiu não transformar seu empréstimo em transferência definitiva. Parecia provável que ele deixasse o clube neste verão, mas o United ainda não encontrou um comprador disposto a arcar tanto com o valor de transferência quanto com o salário de Rashford.
- Getty
Documentário levanta novas questões
De acordo com a reportagem, Rashford foi convidado a participar da produção, que se estenderá por toda a temporada — uma iniciativa que alimentou especulações de que ele ainda poderia ter futuro no clube. Sua participação no documentário não garante que ele vá ficar. No entanto, seria incomum que o United concedesse acesso significativo a um jogador se o clube tivesse certeza absoluta de que ele não teria futuro em Old Trafford.
Ainda é possível fazer a devolução
Rashford não joga uma partida oficial pelos Red Devils desde dezembro de 2024, e sua relação com o clube já era complicada, segundo relatos, antes de sua passagem por empréstimo. No entanto, ele deve retornar para a pré-temporada após a participação da Inglaterra na Copa do Mundo. O jornal The Guardian havia informado anteriormente que se esperava que ele começasse a nova temporada como parte do elenco de Michael Carrick, a menos que surgisse uma oportunidade de transferência adequada.
- Getty Images Sport
Hora da decisão para o United
Carrick precisa agora decidir se Rashford pode ser reintegrado com sucesso ou se o convite para o documentário é simplesmente parte do esforço da Amazon para capturar uma das maiores histórias do clube. Um recomeço genuíno poderia beneficiar ambas as partes se Rashford aceitasse um papel definido e redescobrisse sua motivação. No fim das contas, porém, o United e o atacante precisam decidir se realmente querem reconstruir seu relacionamento, em vez de apenas adiar uma separação inevitável.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.