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Reviravolta na transferência de Malick Fofana, com o Sunderland reagindo à tentativa de atravessada do Crystal Palace para fechar uma dramática contratação no último dia da janela
Sunderland retoma o controle na corrida por Fofana
O Sunderland retomou o controle na intensa disputa para contratar Fofana antes do fechamento da janela de transferências na noite de terça-feira. Segundo a RMC Sport, o Sunderland virou a situação novamente a seu favor ao oferecer comissões mais altas aos representantes de Fofana.
O clube de Wearside havia inicialmente acertado um acordo no valor de € 30 milhões, mais € 5 milhões em bônus, mas o Crystal Palace apresentou uma contraproposta agressiva de última hora, de € 37 milhões, para atravessar a transferência, deixando o negócio por um fio, apesar de Fofana já ter concluído seus exames médicos no Sunderland.
- Getty Images
Crystal Palace pressiona forte após saída do Arsenal
O Crystal Palace fez uma investida determinada nos momentos finais para convencer Fofana a ir para Londres depois que o Arsenal decidiu não atender ao valor pedido pelo Lyon. O Arsenal recebeu a oportunidade de contratar Fofana, mas Mikel Arteta e a equipe de recrutamento se recusaram a pagar a avaliação de £ 30 milhões a £ 35 milhões exigida pelo clube francês.
Isso abriu a porta para o Palace, onde o técnico Pierre Sage falou pessoalmente com Fofana para apresentar o projeto esportivo do clube. O Palace ofereceu termos financeiros lucrativos, mas o Sunderland agiu rapidamente para garantir que o contrato de cinco anos já acertado com Fofana não desmoronasse na reta final.
Lyon se prepara para a vida sem atacante belga
O Lyon está preparado para autorizar a saída de Fofana enquanto finaliza seus próprios reforços ofensivos antes do fechamento da janela. O clube da Ligue 1 já está perto de concluir a transferência de Keito Nakamura para preencher a lacuna na ponta assim que a venda de Fofana for concretizada.
Apesar da intensa disputa de propostas entre Sunderland e Palace, o Lyon tem mantido que qualquer transferência precisa atender às suas expectativas financeiras. O Sunderland agora parece confiante de que seu pacote total melhorado fará a documentação ser assinada a tempo, encerrando uma das sagas mais dramáticas do último dia da janela.
- AFP
O que vem a seguir para Fofana e o Sunderland
Sunderland e Lyon correm contra o relógio para enviar a documentação formal antes do prazo final de transferências, às 23h desta noite. Se todos os contratos e trâmites regulatórios forem processados sem novos imprevistos de última hora, Fofana será anunciado oficialmente como jogador do Sunderland e se juntará aos novos companheiros de equipe antes da próxima partida.
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