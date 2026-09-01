O Sunderland retomou o controle na intensa disputa para contratar Fofana antes do fechamento da janela de transferências na noite de terça-feira. Segundo a RMC Sport, o Sunderland virou a situação novamente a seu favor ao oferecer comissões mais altas aos representantes de Fofana.

O clube de Wearside havia inicialmente acertado um acordo no valor de € 30 milhões, mais € 5 milhões em bônus, mas o Crystal Palace apresentou uma contraproposta agressiva de última hora, de € 37 milhões, para atravessar a transferência, deixando o negócio por um fio, apesar de Fofana já ter concluído seus exames médicos no Sunderland.