Reviravolta na transferência: Chelsea e Manchester United dão resposta chocante à oferta de £ 45 milhões do Arsenal por Myles Lewis-Skelly

Apesar do barulho em torno de uma possível saída, o jogador está determinado a dar certo com a camisa vermelha e branca do Arsenal. Segundo o The Athletic, o jogador indica que não está buscando uma transferência neste momento e segue totalmente comprometido em conquistar espaço no time titular sob o comando de Arteta.

Formado em Hale End, ele já deixou claras suas ambiciosas metas para a carreira, mostrando um nível de maturidade que impressionou treinadores de toda a liga. Ao refletir sobre seus objetivos de longo prazo, Lewis-Skelly declarou anteriormente: "Quero um legado. Quero ganhar tudo o que há para ganhar no futebol. Quero conquistar troféus nos maiores palcos, ao mesmo tempo sendo uma pessoa que está sempre aprendendo e mantém os pés no chão, o que é muito importante."



