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Reviravolta na transferência: Chelsea e Manchester United dão resposta chocante à oferta de £ 45 milhões do Arsenal por Myles Lewis-Skelly
Rivais recusam convite surpreendente para transferência
Em um desdobramento surpreendente na Premier League, o Arsenal teria explorado a possibilidade de negociar um de seus jovens talentos mais promissores com rivais diretos. As informações indicam que intermediários procuraram tanto o Chelsea quanto o United para oferecer os serviços de Lewis-Skelly por uma quantia na casa de £ 45 milhões.
No entanto, apesar da valorização do jogador, os rivais domésticos seguiram caminhos diferentes. Segundo o The Telegraph, o Chelsea rejeitou a chance de contratar o versátil jogador de 19 anos e, em vez disso, optou por concentrar seus recursos em Pep Chavarria, do Rayo Vallecano. A reportagem também acrescenta que o United "recusou de forma categórica" a oferta.
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Os grandes elogios de Arteta à jovem promessa
A decisão de oferecer o adolescente aos rivais é particularmente curiosa, considerando o apoio enfático de Mikel Arteta ao desenvolvimento do jovem. Falando ao fim da campanha anterior, o espanhol foi rápido em elogiar o caráter do jogador de 19 anos. "Fui duro com ele. Ele fez uma temporada espetacular no ano passado, quando subiu para o time principal", observou Arteta. "Ele teve alguns momentos difíceis depois disso, mas permaneceu muito humilde, muito focado, muito alinhado com o que queríamos fazer, e eu sabia que ele estava pronto.
"Ele tem mostrado nos treinos todos os dias as oportunidades que teve para jogar. Ele fez isso e hoje realmente cresceu, e achei que teve uma atuação incrível."
Lewis-Skelly segue focado no norte de Londres
Apesar do barulho em torno de uma possível saída, o jogador está determinado a dar certo com a camisa vermelha e branca do Arsenal. Segundo o The Athletic, o jogador indica que não está buscando uma transferência neste momento e segue totalmente comprometido em conquistar espaço no time titular sob o comando de Arteta.
Formado em Hale End, ele já deixou claras suas ambiciosas metas para a carreira, mostrando um nível de maturidade que impressionou treinadores de toda a liga. Ao refletir sobre seus objetivos de longo prazo, Lewis-Skelly declarou anteriormente: "Quero um legado. Quero ganhar tudo o que há para ganhar no futebol. Quero conquistar troféus nos maiores palcos, ao mesmo tempo sendo uma pessoa que está sempre aprendendo e mantém os pés no chão, o que é muito importante."
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United e Chelsea olham para outras opções
Para o Manchester United, a recusa em entrar no acordo de £45 milhões decorre de uma estratégia específica de recrutamento sob o comando de Michael Carrick. O clube está no mercado em busca de um defensor pelo lado esquerdo devido a preocupações com a condição física de Luke Shaw, mas, segundo informações, está concentrando seus esforços em Lewis Hall, do Newcastle.
A situação do Chelsea é semelhante, já que o clube segue reformulando seu elenco sob sua atual direção esportiva. Embora a perspectiva de contratar um jovem inglês muito bem avaliado frequentemente se encaixe no perfil do Chelsea, a contratação de Chavarria sugere que o clube buscava um tipo diferente de experiência para equilibrar suas opções defensivas.
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