Graças a uma recuperação espetacular, o SC Freiburg realizou o sonho de chegar às quartas de final pela primeira vez na história da sua participação em competições europeias. A equipe do técnico Julian Schuster venceu o KRC Genk por 5 a 1 (2 a 1) na partida de volta das oitavas de final da Liga Europa, compensando com folga a derrota por 1 a 0 sofrida na partida de ida.
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Reviravolta espetacular após o resultado do jogo de ida! O astuto SC Freiburg faz história na Liga Europa
"É sempre essa sensação que surge ao longo da semana. Dava para perceber nos rapazes, eles estavam totalmente empenhados", disse Schuster à RTL: "Estamos muito, muito felizes e muito, muito orgulhosos do que conquistamos e por podermos continuar viajando com todos esses torcedores incríveis."
Matthias Ginter (19'), Igor Matanovic (25'), Vincenzo Grifo (53'), que se tornou o maior artilheiro da história do Freiburg com seu 106º gol em partidas oficiais com a camisa do clube, Yuito Suzuki (57') e Maximilian Eggestein (79') protagonizaram um show de gols. Entretanto, Matte Smets (39') havia colocado o Genk de volta no jogo – mas o Freiburg não deixou escapar a vaga nas quartas de final. Após a quinta vitória em cinco jogos em casa, o time de Freiburg pode agora continuar sua aventura europeia em abril contra o Celta Vigo nas quartas de final.
“Estamos convencidos de que podemos recuperar a desvantagem”, havia enfatizado Schuster ao microfone da RTL antes da partida. Para isso, o técnico do SCF pôde contar novamente com o impulsionador Eggestein, cuja ausência na partida de ida foi dolorosamente sentida, e que voltou ao time titular após cumprir suspensão por cartão vermelho.
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Liga Europa: SC Freiburg derrota o Genk na partida de volta
Aos poucos, o Freiburg aumentou a pressão, e Ginter cabeceou para o gol um cruzamento de Grifo em cobrança de falta. Uma resposta rápida dos visitantes, por Aaron Bibout, foi impedida por Noah Atubolu (20’); do outro lado, o Freiburg voltou a marcar: após um chute desviado de Suzuki, Ginter cruzou de cabeça para Matanovic, que empurrou a bola para o gol à queima-roupa.
No entanto, os anfitriões tornaram-se cada vez mais passivos, o que o Genk aproveitou com frieza. O Freiburg não conseguiu afastar a bola corretamente da sua própria área; Konstantinos Karetsas acertou primeiro apenas na trave, mas levou a bola que ricocheteou no poste interno até Smets, que a empurrou para além da linha, passando por Atubolu.
O Freiburg, porém, não se deixou abalar por muito tempo por esse revés. Grifo aproveitou um passe impreciso de Smets para o goleiro Tobias Lawal e, com seu gol, ultrapassou Nils Petersen na artilharia do clube, com quem antes dividia o status de maior artilheiro da história do Freiburg. Após um contra-ataque, Suzuki abriu as portas para as quartas de final, e Eggestein ampliou a vantagem.
SC Freiburg x KRC Genk 5 a 1 (2 a 1): Os dados da partida
Jogo
SC Freiburg x KRC Genk
Resultado
5 a 1 (2 a 1); Jogo de ida: 0 a 1; Total: 5 a 2
Gols
1:0 Ginter (19'), 2:0 Matanovic (25'), 2:1 Smets (39'), 3:1 Grifo (53'), 4:1 Suzuki (56'), 5:1 Eggestein (79')
Competição
Liga Europa, oitavas de final, jogo de volta