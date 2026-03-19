Reviravolta espetacular após o resultado do jogo de ida! O astuto SC Freiburg faz história na Liga Europa

"É sempre essa sensação que surge ao longo da semana. Dava para perceber nos rapazes, eles estavam totalmente empenhados", disse Schuster à RTL: "Estamos muito, muito felizes e muito, muito orgulhosos do que conquistamos e por podermos continuar viajando com todos esses torcedores incríveis."

Matthias Ginter (19'), Igor Matanovic (25'), Vincenzo Grifo (53'), que se tornou o maior artilheiro da história do Freiburg com seu 106º gol em partidas oficiais com a camisa do clube, Yuito Suzuki (57') e Maximilian Eggestein (79') protagonizaram um show de gols. Entretanto, Matte Smets (39') havia colocado o Genk de volta no jogo – mas o Freiburg não deixou escapar a vaga nas quartas de final. Após a quinta vitória em cinco jogos em casa, o time de Freiburg pode agora continuar sua aventura europeia em abril contra o Celta Vigo nas quartas de final.

“Estamos convencidos de que podemos recuperar a desvantagem”, havia enfatizado Schuster ao microfone da RTL antes da partida. Para isso, o técnico do SCF pôde contar novamente com o impulsionador Eggestein, cuja ausência na partida de ida foi dolorosamente sentida, e que voltou ao time titular após cumprir suspensão por cartão vermelho.