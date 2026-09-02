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Reviravolta chocante no último dia da janela! Manchester United faz investida surpreendente por Rayan Ait-Nouri, estrela do Manchester City
Manchester United lança ousada investida em rival da cidade
Em um dos desdobramentos mais inesperados da janela de transferências de verão, o Manchester United fez uma consulta formal pelo lateral Ait-Nouri, do Manchester City, segundo a talkSPORT.
O Manchester United está desesperado para reforçar suas opções defensivas antes do prazo final da meia-noite, e Michael Carrick identificou o jogador de 25 anos como uma possível solução para seus problemas na lateral esquerda. Embora transferências entre os dois gigantes de Manchester sejam historicamente raras, a falta de tempo de jogo do defensor argelino abriu uma janela de oportunidade que o United parece determinado a explorar.
Atualmente, não está claro se as conversas vão avançar nesta noite após uma abordagem inicial, com fontes do City minimizando neste momento a probabilidade de qualquer acordo ser fechado. O campeão da Premier League estaria mantendo posição firme, sugerindo que um acerto com o time de Carrick é virtualmente impossível nesta altura.
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Carrick busca reforços para a defesa
A busca do United por Ait-Nouri acontece após um verão frustrante passado à procura de um lateral-esquerdo de ofício. O clube avaliou vários alvos de alto perfil pela Europa, mas até agora não conseguiu contratar suas principais opções. Houve forte ligação com Lewis Hall, do Newcastle United, mas um avanço nas negociações nunca se materializou.
Apesar da correria de última hora por contratações, Carrick manteve publicamente um discurso positivo sobre a composição de seu elenco, embora a movimentação repentina por um jogador do City sugira que ainda há uma fraqueza percebida que precisa ser resolvida.
As dificuldades de Ait-Nouri no Etihad
Para Ait-Nouri, uma mudança para o lado vermelho de Manchester representaria uma chance de reacender uma carreira que estagnou desde sua transferência milionária de Molineux. O lateral foi contratado pelo City em um acordo no valor aproximado de £ 32 milhões no verão passado, mas seu progresso foi prejudicado por uma série de contratempos.
Uma lesão no tornozelo logo no início atrapalhou sua integração ao time principal, e sua participação foi ainda mais limitada quando ele saiu para defender a Argélia durante a campanha da equipe na Copa Africana de Nações, no meio da temporada.
Sob o novo comando de Maresca, o defensor se viu ainda mais abaixo na hierarquia. Com nomes como Josko Gvardiol, Rico Lewis e Nico O’Reilly, todos capazes de atuar em sua posição preferida, Ait-Nouri permaneceu no banco de reservas sem ser utilizado nas vitórias iniciais do City na Premier League contra Bournemouth e Crystal Palace, deixando seu futuro cada vez mais incerto.
Horas finais da janela de transferências
À medida que o relógio corre em direção ao prazo final, o Manchester United enfrenta uma corrida contra o tempo para ver se o City suavizará sua posição. O Manchester United também havia considerado uma investida por Alejandro Balde, de 22 anos, do Barcelona, mas o espanhol optou por ficar e lutar por seu lugar sob o comando de Hansi Flick. Isso deixou Ait-Nouri como a principal alternativa nas horas finais da janela.
O City, porém, lembra que o jogador fez apenas 17 aparições na Premier League na última temporada e pode relutar em ajudar um rival direto, mesmo que o atleta não esteja atualmente nos planos para o time titular.
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