Reviravolta chocante no último dia da janela! Manchester United faz investida surpreendente por Rayan Ait-Nouri, estrela do Manchester City

Em um dos desdobramentos mais inesperados da janela de transferências de verão, o Manchester United fez uma consulta formal pelo lateral Ait-Nouri, do Manchester City, segundo a talkSPORT.

O Manchester United está desesperado para reforçar suas opções defensivas antes do prazo final da meia-noite, e Michael Carrick identificou o jogador de 25 anos como uma possível solução para seus problemas na lateral esquerda. Embora transferências entre os dois gigantes de Manchester sejam historicamente raras, a falta de tempo de jogo do defensor argelino abriu uma janela de oportunidade que o United parece determinado a explorar.

Atualmente, não está claro se as conversas vão avançar nesta noite após uma abordagem inicial, com fontes do City minimizando neste momento a probabilidade de qualquer acordo ser fechado. O campeão da Premier League estaria mantendo posição firme, sugerindo que um acerto com o time de Carrick é virtualmente impossível nesta altura.