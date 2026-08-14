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Reviravolta chocante na transferência de Victor Osimhen: Arsenal abre conversas com o Galatasaray por acordo sensacional
Arsenal muda o foco para superstar nigeriana
Em um desdobramento que surpreendeu o mercado de transferências, o Arsenal manteve conversas com o Galatasaray sobre um acordo para contratar Osimhen, de acordo com o The Telegraph. O atacante de 27 anos, que há muito tempo vem sendo ligado a uma transferência para a Inglaterra, se juntou ao clube de Istambul em definitivo no verão passado por € 75 milhões (£ 64,8 milhões), após uma saga amplamente divulgada envolvendo o Napoli.
O Arsenal voltou sua atenção para Osimhen depois de chegar a um impasse na busca por outros alvos. Embora o time de Arteta tenha inicialmente definido Julian Alvarez como seu principal objetivo para a janela de verão, o Atlético de Madrid seguiu firme em sua recusa de vender.
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Múltiplos acordos na mesa
Segundo a reportagem, o nome de Osimhen surgiu durante discussões mais amplas entre Arsenal e Galatasaray sobre os futuros de Gabriel Martinelli e Ethan Nwaneri. O campeão turco já testou a disposição do Arsenal com uma oferta de €45 milhões (£38,4 milhões) por Martinelli, embora o ponta brasileiro esteja, segundo a ESPN Brasil, relutante em se transferir para a Super Lig.
Ao mesmo tempo, as conversas avançam em relação ao prodígio adolescente Ethan Nwaneri. O Arsenal teria oferecido o jogador de 19 anos ao Galatasaray por uma taxa de €40 milhões (£34,1 milhões), e o gigante turco agora avança com um acordo para garantir o ex-emprestado do Marseille.
O apoio de Mikel e os sonhos da Liga dos Campeões
A possibilidade de Osimhen se juntar ao Arsenal conta com o forte apoio do ídolo do Chelsea John Obi Mikel, que tem falado abertamente sobre o futuro de seu compatriota. Mikel já havia revelado que o atacante está desesperado para competir no mais alto nível do futebol europeu. Em entrevista ao Metro, Mikel disse: "Acho que queremos vê-lo na Champions League, então talvez o Arsenal possa ser o destino. Talvez exista uma porta aberta lá para Victor."
Obi Mikel, que esteve pessoalmente envolvido na tentativa frustrada do Chelsea de contratar o atacante em 2024, acrescentou: "Tive algumas conversas com ele. Não vou dizer muito sobre quais foram essas conversas, mas ele está trabalhando para garantir que acabe em uma liga europeia de primeiríssimo nível, onde possa mostrar seu talento e competir para vencer a Champions League."
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Mudança de ideia no norte de Londres
O interesse repentino do Arsenal marca uma mudança significativa de estratégia. O clube do norte de Londres teve a chance de contratar o internacional nigeriano ainda em 2024, mas acabou decidindo não avançar por causa dos custos proibitivos ligados à avaliação do Napoli na época.
A transferência representaria uma grande demonstração de intenção de Arteta, que está ansioso para encontrar uma fonte consistente de gols para liderar seu ataque. Embora o Galatasaray tenha encontrado sucesso com Osimhen à frente do setor ofensivo, o fascínio da Premier League segue sendo um fator significativo para o jogador.
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