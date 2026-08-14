Em um desdobramento que surpreendeu o mercado de transferências, o Arsenal manteve conversas com o Galatasaray sobre um acordo para contratar Osimhen, de acordo com o The Telegraph. O atacante de 27 anos, que há muito tempo vem sendo ligado a uma transferência para a Inglaterra, se juntou ao clube de Istambul em definitivo no verão passado por € 75 milhões (£ 64,8 milhões), após uma saga amplamente divulgada envolvendo o Napoli.

O Arsenal voltou sua atenção para Osimhen depois de chegar a um impasse na busca por outros alvos. Embora o time de Arteta tenha inicialmente definido Julian Alvarez como seu principal objetivo para a janela de verão, o Atlético de Madrid seguiu firme em sua recusa de vender.



