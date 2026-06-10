Revés para o FC Barcelona: o jogador que Hansi Flick queria "deseja permanecer no clube"

O Barça continua em busca de um zagueiro central que possa atuar ao lado de Pau Cubarsi a longo prazo. Aos 27 anos, Bastoni possui a experiência internacional necessária e ainda tem alguns anos pela frente no mais alto nível.

O Inter garantiu seus serviços em 2018, pagando 40 milhões de euros de transferência ao Atalanta. Na temporada 2018/19, Bastoni atuou por empréstimo pelo Parma.

Pela seleção italiana, o zagueiro disputou até agora 43 partidas internacionais – e virou bode expiatório na final do playoff das eliminatórias para a Copa do Mundo, pois sua falta por último recurso contra a Bósnia, punida com cartão vermelho, virou o jogo. Na disputa de pênaltis, a Azzurra foi derrotada pelo azarão, que agora participa da Copa do Mundo, enquanto a Itália fica mais uma vez apenas no papel de espectadora.