Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Daniel Buse

Traduzido por

Revés para o FC Barcelona: o jogador que Hansi Flick queria "deseja permanecer no clube"

La Liga
Barcelona
A. Bastoni
H. Flick
Inter de Milão
Campeonato Italiano

Alessandro Bastoni, do Inter de Milão, seria o jogador preferido do técnico do Barcelona, Hansi Flick. No entanto, o italiano permanecerá no Nerazzurri, afirma seu agente.

Nas últimas semanas, Bastoni foi repetidamente associado ao Barça. No clube catalão, parece que foi principalmente o técnico Hansi Flick quem defendeu a contratação do zagueiro central — mas, muito provavelmente, o negócio não vai dar em nada. 

Foi o que revelou o agente de Bastoni, Tullio Tinti, que manteve conversas com a diretoria do Inter na manhã de quarta-feira. 

  • "Não nos reunimos aqui para falar sobre Bastoni", disse Tinti à Sky Sport Italia. "Ele é jogador do Inter e ainda tem contrato por dois anos. Ele quer cumprir esse contrato, pois está feliz no Inter. Até agora, não houve nenhum problema", afirmou. 

    E, para deixar ainda mais claro, acrescentou: “Ele com certeza quer ficar no Inter.” Ao mesmo tempo, porém, deixou claro que uma transferência no futuro não está descartada: “Um jogador como Bastoni sempre atrai o interesse dos grandes clubes. Mas isso não é assunto agora. Nunca se sabe o que pode acontecer na vida, mas, no momento, ele está extremamente feliz aqui.” 

    • Publicidade
  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Bastoni é o bode expiatório pelo fracasso nas eliminatórias para a Copa do Mundo

    O Barça continua em busca de um zagueiro central que possa atuar ao lado de Pau Cubarsi a longo prazo. Aos 27 anos, Bastoni possui a experiência internacional necessária e ainda tem alguns anos pela frente no mais alto nível. 

    O Inter garantiu seus serviços em 2018, pagando 40 milhões de euros de transferência ao Atalanta. Na temporada 2018/19, Bastoni atuou por empréstimo pelo Parma. 

    Pela seleção italiana, o zagueiro disputou até agora 43 partidas internacionais – e virou bode expiatório na final do playoff das eliminatórias para a Copa do Mundo, pois sua falta por último recurso contra a Bósnia, punida com cartão vermelho, virou o jogo. Na disputa de pênaltis, a Azzurra foi derrotada pelo azarão, que agora participa da Copa do Mundo, enquanto a Itália fica mais uma vez apenas no papel de espectadora. 

  • Os números de Alessandro Bastoni na temporada 2025/26:

    Jogos: 40
    Minutos em campo: 3197
    Gols: 2
    Assistências: 6