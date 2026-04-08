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Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Jochen Tittmar

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Revés imediato após o retorno! O ano de azar de um ex-jogador do BVB não tem fim

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J. Gittens

O Chelsea pagou uma quantia avultada ao BVB no verão pelo Jamie Gittens. No entanto, até agora, esse investimento está longe de ter valido a pena.

"Jamie Gittens está de volta", anunciou Liam Rosenior na última sexta-feira. Apenas um dia depois, após um treino e a partida da Copa contra o Port Vale (7 a 0), o técnico do Chelsea FC teve que constatar: "Infelizmente, Jamie parece ter sofrido novamente uma lesão na coxa durante o treino de ontem. Precisamos examiná-lo para ter certeza. É realmente uma pena para ele. Acho que já é a terceira vez que isso acontece com ele.”

  • Rosenior ainda não soube informar por quanto tempo o ex-ala do Dortmund ficará afastado após a nova lesão. O estado de Gittens será reavaliado diariamente. Uma coisa já está clara: o ano de azar do jogador de 21 anos, que só no verão passou do BVB para o Chelsea por 56 milhões de euros, não tem fim.

    Gittens já perdeu 16 partidas oficiais pelo Chelsea devido a lesões, incluindo as últimas 13 consecutivas. Sua última participação foi em 31 de janeiro. Na ocasião, ele sentiu uma dor na coxa.

    “Até agora, ainda não trabalhei com ele por muito tempo, mas conheço a trajetória de sua carreira e sei que ele é um jogador excepcional. Sentiremos muita falta dele”, disse Rosenior, que assumiu o cargo de Maresca em janeiro, na época. Mal Gittens havia retornado ao grupo, eis que veio o novo revés.

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    Jamie Gittens ainda não marcou nenhum gol no campeonato e na Liga dos Campeões

    No entanto, não é de forma alguma verdade que tudo tivesse corrido na perfeição para o veloz ponta antes disso. Muito pelo contrário: sob o comando do antecessor de Roseni, Enzo Maresca, Gittens não era titular. Quando entrava em campo, suas atuações eram, na maioria das vezes, bastante modestas, embora seu talento brilhasse de vez em quando.

    No entanto, esperava-se mais de Gittens, e certamente ele também esperava mais de si mesmo em seu primeiro ano após o retorno à terra natal. O balanço de Gittens é bastante fraco: ele disputou 27 partidas até agora, mas foi titular apenas 12 vezes. Sua média de tempo em campo é de 40 minutos. Ele disputou os 90 minutos completos apenas duas vezes, a última delas em novembro.

    Pior ainda para um jogador ofensivo: Gittens marcou apenas um gol e deu cinco assistências. Na Premier League e na Liga dos Campeões, ele ainda não marcou nenhum gol em 23 partidas. 

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    O que mais falta a Jamie Gittens é o ritmo

    O que mais falta a Gittens, além do rendimento puramente estatístico, é o ritmo. Ele nunca conseguiu encontrá-lo em todos esses meses, mesmo que, por um momento no outono, parecesse que ele estava conseguindo uma fase minimamente estável. Quando marcou seu único gol até agora contra o Wolverhampton na Copa da Inglaterra, bem como na vitória por 5 a 1 na Liga dos Campeões contra o Ajax de Amsterdã, Gittens foi eleito o melhor jogador da partida.

    Com isso, continuam para ele os meses difíceis após sua revelação em Dortmund. Vale lembrar: enquanto Gittens ainda contava entre os melhores jogadores do BVB sob o comando de Nuri Sahin e marcou nove gols e deu cinco assistências na primeira metade da temporada anterior, ele estagnou rapidamente sob o comando de Niko Kovac.

  • Jamie Gittens Dortmund 2025Getty

    Jamie Gittens foi apenas reserva na fase final do BVB

    Na corrida pela quarta vaga na Liga dos Campeões, Gittens já não teve qualquer papel. Nos seus últimos meses no Borussia, ele foi relegado a reserva, em parte devido à mudança de Kovac para uma defesa de três e à simultânea dispensa de jogadores especializados em duelos individuais. Agora, seguiu-se o próximo episódio amargo no Chelsea.

    No fim das contas, Gittens fará bem em esquecer a temporada atual e, assim como todo o clube, tentar um recomeço no verão. Se lermos nas entrelinhas das declarações de Roseniors sobre ele, há boas chances de que Gittens tenha perspectivas melhores sob o comando do inglês do que tinha com Maresca. 

    Mas só se a musculatura não lhe pregar a próxima peça.

  • Jamie Gittens: Estatísticas no Chelsea FC

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