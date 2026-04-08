Revés imediato após o retorno! O ano de azar de um ex-jogador do BVB não tem fim

Rosenior ainda não soube informar por quanto tempo o ex-ala do Dortmund ficará afastado após a nova lesão. O estado de Gittens será reavaliado diariamente. Uma coisa já está clara: o ano de azar do jogador de 21 anos, que só no verão passou do BVB para o Chelsea por 56 milhões de euros, não tem fim.

Gittens já perdeu 16 partidas oficiais pelo Chelsea devido a lesões, incluindo as últimas 13 consecutivas. Sua última participação foi em 31 de janeiro. Na ocasião, ele sentiu uma dor na coxa.

“Até agora, ainda não trabalhei com ele por muito tempo, mas conheço a trajetória de sua carreira e sei que ele é um jogador excepcional. Sentiremos muita falta dele”, disse Rosenior, que assumiu o cargo de Maresca em janeiro, na época. Mal Gittens havia retornado ao grupo, eis que veio o novo revés.