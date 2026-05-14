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Revelados: os oito indicados ao prêmio de Jogador da Temporada da Premier League, com a presença de um candidato à seleção inglesa para a Copa do Mundo
O domínio do Arsenal e a busca por Haaland
A impressionante campanha do Arsenal rumo a um possível primeiro título do campeonato em mais de duas décadas se refletiu nas indicações, com três jogadores do clube entrando na lista final. Gabriel Magalhães, David Raya e Rice foram reconhecidos por seus papéis fundamentais na equipe de Mikel Arteta. Gabriel tem sido o pilar de uma defesa que sofreu apenas 26 gols, o menor número do campeonato, enquanto Raya já garantiu sua terceira Luva de Ouro consecutiva com 18 jogos sem sofrer gols.
Duas estrelas do Manchester City também estão presentes, começando pelo prolífico Erling Haaland. O norueguês busca sua terceira Chuteira de Ouro em quatro anos, já tendo marcado 26 gols nesta temporada. Ele é acompanhado pelo companheiro de equipe Antoine Semenyo, que tem sido uma revelação desde sua transferência do Bournemouth em janeiro. A versatilidade de Semenyo e seu impacto imediato sob o comando de Pep Guardiola lhe renderam um lugar entre a elite após uma temporada dividida entre o Cherries e o Etihad.
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Fernandes lidera a recuperação do United
O capitão do Manchester United, Fernandes, está de volta aos holofotes após uma campanha individual brilhante. O maestro português marcou oito gols e deu 19 assistências, um total que o coloca à beira de igualar o recorde histórico de assistências em uma única temporada, atualmente compartilhado por Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Suas atuações foram o principal catalisador para a ascensão do United ao terceiro lugar, garantindo o retorno dos Red Devils à Liga dos Campeões.
A consistência de Fernandes foi ainda mais destacada por seu sexto prêmio de Jogador do Mês em março, quebrando o recorde e igualando o recorde do clube detido por Cristiano Ronaldo. Em uma temporada de transição em Old Trafford, a visão e a precisão do capitão permaneceram como a única constante, comprovando seu valor como uma das forças criativas mais eficazes do futebol europeu.
Gibbs-White entra na disputa pela Copa do Mundo
Talvez a inclusão mais intrigante seja a de Gibbs-White, do Nottingham Forest, que foi indicado pelo segundo ano consecutivo. O meio-campista vem apresentando um desempenho sensacional, marcando 13 gols e dando quatro assistências para manter o Forest longe da zona de rebaixamento. Sua eficiência na finalização melhorou significativamente, com sete desses gols marcados desde o início de março, incluindo um impressionante hat-trick contra o Burnley.
Esse desempenho o colocou firmemente na mira do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, antes da Copa do Mundo deste verão. Apesar da forte concorrência pela posição de camisa 10 por parte de jogadores como Jude Bellingham e Phil Foden, a consistência de Gibbs-White é difícil de ignorar.
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Indicações para o prêmio de Jovem Jogador da Temporada
Também foram anunciadas as indicações para o prêmio de Jovem Jogador da Temporada, lideradas por Rayan Cherki, que tem sido uma revelação na equipe de Pep Guardiola desde sua transferência do Lyon, acumulando 12 assistências — um número superado apenas por Bruno Fernandes na classificação de criatividade. Ele é acompanhado por Nico O'Reilly, também formado na base do City, que teve uma excelente temporada de estreia.
No lado vermelho de Manchester, Kobbie Mainoo foi indicado após uma ascensão meteórica sob a orientação interina de Michael Carrick. Seus destaques incluem um gol da vitória contra o Liverpool e um novo contrato de cinco anos.
O Bournemouth é o outro clube a ostentar dois indicados na lista, após uma temporada histórica sob o comando de Andoni Iraola. A contratação do verão, Eli Junior Kroupi, conquistou a liga, marcando 12 gols e se tornando o primeiro adolescente a atingir essa marca em uma temporada de estreia desde Robbie Fowler em 1993-94. Kroupi é acompanhado pelo companheiro de equipe Alex Scott, que tem sido um herói anônimo no meio-campo dos Cherries.