A impressionante campanha do Arsenal rumo a um possível primeiro título do campeonato em mais de duas décadas se refletiu nas indicações, com três jogadores do clube entrando na lista final. Gabriel Magalhães, David Raya e Rice foram reconhecidos por seus papéis fundamentais na equipe de Mikel Arteta. Gabriel tem sido o pilar de uma defesa que sofreu apenas 26 gols, o menor número do campeonato, enquanto Raya já garantiu sua terceira Luva de Ouro consecutiva com 18 jogos sem sofrer gols.

Duas estrelas do Manchester City também estão presentes, começando pelo prolífico Erling Haaland. O norueguês busca sua terceira Chuteira de Ouro em quatro anos, já tendo marcado 26 gols nesta temporada. Ele é acompanhado pelo companheiro de equipe Antoine Semenyo, que tem sido uma revelação desde sua transferência do Bournemouth em janeiro. A versatilidade de Semenyo e seu impacto imediato sob o comando de Pep Guardiola lhe renderam um lugar entre a elite após uma temporada dividida entre o Cherries e o Etihad.