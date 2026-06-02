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Revelados os números da seleção inglesa para a Copa do Mundo; Marcus Rashford fica com a camisa nº 11, o que pode ser um indício de que ele estará no time titular
O número de Rashford alimenta especulações sobre o time titular
Os números das camisas da seleção inglesa foram divulgados antes da Copa do Mundo, com Rashford recebendo a camisa nº 11. A escolha chamou a atenção porque os números tradicionais da equipe titular costumam ser vistos como um indicativo da escalação preferida do técnico.
A escolha de Rashford para um dos números clássicos da equipe titular ocorre em meio a uma intensa disputa pelas vagas no ataque. O atacante do Manchester United já havia usado números mais altos pela Inglaterra, tornando a mudança um acontecimento notável antes do início do torneio. Por outro lado, várias estrelas consagradas mantiveram números de destaque na equipe. Harry Kane continua com o número 9, Jude Bellingham fica com o 10 e Jordan Pickford continua sendo o goleiro titular da Inglaterra.
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Uma pista sobre a escalação inicial de Tuchel?
A atribuição dos números tem gerado especulações sobre o provável time titular da Inglaterra. Tradicionalmente, os números de um a onze costumam ser associados a jogadores que devem desempenhar papéis importantes desde o início de um torneio. A escolha do número de Rashford foi, portanto, interpretada como um sinal de que ele está firmemente na disputa por uma vaga no time titular. Por outro lado, jogadores como Anthony Gordon e Morgan Rogers receberam números mais altos na lista de convocados, o que pode indicar que, no momento, não são considerados titulares garantidos.
Os números oferecem pistas, mas não garantias
A distribuição dos números parece dar uma ideia da hierarquia atual da seleção inglesa. A inclusão de Rashford entre os números tradicionais dos titulares reforça a ideia de que ele poderia integrar o trio de ataque ao lado de Kane e Bukayo Saka. O núcleo da equipe também permanece familiar. Kane continua liderando o ataque, Bellingham mantém um papel criativo central e a camisa nº 1 de Pickford reforça seu status como goleiro titular de Tuchel. Embora os números das camisas possam dar uma ideia dos planos de escalação, eles não garantem vagas no time titular. Ajustes táticos, forma física e desempenho nos treinos ainda podem influenciar as decisões antes da partida de estreia.
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A lista completa dos números dos jogadores da seleção inglesa na Copa do Mundo
Com os números das camisas aparentemente definidos, o foco da Inglaterra agora se volta totalmente para os preparativos em campo. Os últimos jogos de preparação e os treinos proporcionarão aos jogadores as últimas oportunidades de reforçar seus argumentos para serem incluídos no time titular. Os Três Leões disputarão dois amistosos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica. Em seguida, enfrentarão a Croácia, Gana e o Panamá no Grupo L.
Número
Jogador
Posição
1
Jordan Pickford
Goleiro
2
Ezri Konsa
Zagueiro
3
Nico O'Reilly
Lateral esquerdo
4
Declan Rice
CM
5
John Stones
ZC
6
Marc Guehi
ZC
7
Bukayo Saka
RW
8
Elliot Anderson
Meio-campista
9
Harry Kane
CF
10
Jude Bellingham
Meia-atacante
11
Marcus Rashford
LW
12
Tino Livramento
Lateral-direito
13
Dean Henderson
GK
14
Jordan Henderson
Meio-campista
15
Dan Burn
ZC
16
Kobbie Mainoo
CM
17
Morgan Rogers
Meia-atacante
18
Anthony Gordon
LW
19
Ollie Watkins
CF
20
Noni Madueke
RW
21
Eberechi Eze
Meia-atacante
22
Ivan Toney
CF
23
James Trafford
GK
24
Reece James
Lateral direito
25
Djed Spence
Lateral esquerdo
26
Jarell Quansah
CB