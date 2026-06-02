Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Marcus RASHFORD-england-202511(C)Getty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Revelados os números da seleção inglesa para a Copa do Mundo; Marcus Rashford fica com a camisa nº 11, o que pode ser um indício de que ele estará no time titular

M. Rashford
Inglaterra
Copa do Mundo

Os números das camisas da seleção inglesa parecem dar uma primeira indicação das intenções de Thomas Tuchel antes da Copa do Mundo. Marcus Rashford recebeu a icônica camisa nº 11, uma decisão que pode indicar que ele será titular, enquanto Harry Kane, Jude Bellingham e Jordan Pickford mantêm seus números tradicionais.

  • O número de Rashford alimenta especulações sobre o time titular

    Os números das camisas da seleção inglesa foram divulgados antes da Copa do Mundo, com Rashford recebendo a camisa nº 11. A escolha chamou a atenção porque os números tradicionais da equipe titular costumam ser vistos como um indicativo da escalação preferida do técnico.

    A escolha de Rashford para um dos números clássicos da equipe titular ocorre em meio a uma intensa disputa pelas vagas no ataque. O atacante do Manchester United já havia usado números mais altos pela Inglaterra, tornando a mudança um acontecimento notável antes do início do torneio. Por outro lado, várias estrelas consagradas mantiveram números de destaque na equipe. Harry Kane continua com o número 9, Jude Bellingham fica com o 10 e Jordan Pickford continua sendo o goleiro titular da Inglaterra.

    • Publicidade
  • Marcus Rashford England 2025Getty/GOAL

    Uma pista sobre a escalação inicial de Tuchel?

    A atribuição dos números tem gerado especulações sobre o provável time titular da Inglaterra. Tradicionalmente, os números de um a onze costumam ser associados a jogadores que devem desempenhar papéis importantes desde o início de um torneio. A escolha do número de Rashford foi, portanto, interpretada como um sinal de que ele está firmemente na disputa por uma vaga no time titular. Por outro lado, jogadores como Anthony Gordon e Morgan Rogers receberam números mais altos na lista de convocados, o que pode indicar que, no momento, não são considerados titulares garantidos.

  • Os números oferecem pistas, mas não garantias

    A distribuição dos números parece dar uma ideia da hierarquia atual da seleção inglesa. A inclusão de Rashford entre os números tradicionais dos titulares reforça a ideia de que ele poderia integrar o trio de ataque ao lado de Kane e Bukayo Saka. O núcleo da equipe também permanece familiar. Kane continua liderando o ataque, Bellingham mantém um papel criativo central e a camisa nº 1 de Pickford reforça seu status como goleiro titular de Tuchel. Embora os números das camisas possam dar uma ideia dos planos de escalação, eles não garantem vagas no time titular. Ajustes táticos, forma física e desempenho nos treinos ainda podem influenciar as decisões antes da partida de estreia.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    A lista completa dos números dos jogadores da seleção inglesa na Copa do Mundo

    Com os números das camisas aparentemente definidos, o foco da Inglaterra agora se volta totalmente para os preparativos em campo. Os últimos jogos de preparação e os treinos proporcionarão aos jogadores as últimas oportunidades de reforçar seus argumentos para serem incluídos no time titular. Os Três Leões disputarão dois amistosos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica. Em seguida, enfrentarão a Croácia, Gana e o Panamá no Grupo L.

    Número

    Jogador

    Posição

    1

    Jordan Pickford

    Goleiro

    2

    Ezri Konsa

    Zagueiro

    3

    Nico O'Reilly

    Lateral esquerdo

    4

    Declan Rice

    CM

    5

    John Stones

    ZC

    6

    Marc Guehi

    ZC

    7

    Bukayo Saka

    RW

    8

    Elliot Anderson

    Meio-campista

    9

    Harry Kane

    CF

    10

    Jude Bellingham

    Meia-atacante

    11

    Marcus Rashford

    LW

    12

    Tino Livramento

    Lateral-direito

    13

    Dean Henderson

    GK

    14

    Jordan Henderson

    Meio-campista

    15

    Dan Burn

    ZC

    16

    Kobbie Mainoo

    CM

    17

    Morgan Rogers

    Meia-atacante

    18

    Anthony Gordon

    LW

    19

    Ollie Watkins

    CF

    20

    Noni Madueke

    RW

    21

    Eberechi Eze

    Meia-atacante

    22

    Ivan Toney

    CF

    23

    James Trafford

    GK

    24

    Reece James

    Lateral direito

    25

    Djed Spence

    Lateral esquerdo

    26

    Jarell Quansah

    CB


Amistosos
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Nova Zelândia crest
Nova Zelândia
NZL