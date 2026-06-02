Revelados os números da seleção inglesa para a Copa do Mundo; Marcus Rashford fica com a camisa nº 11, o que pode ser um indício de que ele estará no time titular

Os números das camisas da seleção inglesa foram divulgados antes da Copa do Mundo, com Rashford recebendo a camisa nº 11. A escolha chamou a atenção porque os números tradicionais da equipe titular costumam ser vistos como um indicativo da escalação preferida do técnico.

A escolha de Rashford para um dos números clássicos da equipe titular ocorre em meio a uma intensa disputa pelas vagas no ataque. O atacante do Manchester United já havia usado números mais altos pela Inglaterra, tornando a mudança um acontecimento notável antes do início do torneio. Por outro lado, várias estrelas consagradas mantiveram números de destaque na equipe. Harry Kane continua com o número 9, Jude Bellingham fica com o 10 e Jordan Pickford continua sendo o goleiro titular da Inglaterra.