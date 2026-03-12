Revelado: Vinicius Júnior perguntou a Federico Valverde se ele queria cobrar o pênalti do Real Madrid momentos antes da falha contra o Manchester City

Após o apito final, o astro uruguaio confirmou que a troca ocorreu em campo. “Vini Jr me perguntou se eu queria cobrar o pênalti”, disse Valverde àTNT Sports. “Vini é uma lenda do Real Madrid, é um grande amigo, eu e outros companheiros de equipe dissemos para ele cobrar.” Sobre o pênalti perdido, Valverde acrescentou: “Essas coisas podem acontecer, fazem parte do futebol.” Foi uma demonstração de humildade de um jogador que já havia desmontado a equipe de Pep Guardiola com um impressionante hat-trick no primeiro tempo, em um período de 22 minutos, tornando-se apenas o segundo meio-campista na história do Los Blancos a marcar três gols em uma competição europeia, depois de Pirri.