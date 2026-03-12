Getty
Traduzido por
Revelado: Vinicius Júnior perguntou a Federico Valverde se ele queria cobrar o pênalti do Real Madrid momentos antes da falha contra o Manchester City
Valverde poderia ter cobrado o pênalti do Real Madrid
Apesar da oportunidade de marcar um quarto gol, Valverde recusou a chance, deixando a responsabilidade para o brasileiro. Vinicius acabou assumindo a responsabilidade, mas seu chute relativamente fraco foi defendido pelo goleiro do Manchester City, Gianluigi Donnarumma. O atacante ficou visivelmente frustrado com a falha e pediu desculpas à torcida, sabendo que um quarto gol teria efetivamente encerrado a disputa antes da partida de volta no Etihad Stadium.
- AFP
Valverde reflete sobre o drama do pênalti
Após o apito final, o astro uruguaio confirmou que a troca ocorreu em campo. “Vini Jr me perguntou se eu queria cobrar o pênalti”, disse Valverde àTNT Sports. “Vini é uma lenda do Real Madrid, é um grande amigo, eu e outros companheiros de equipe dissemos para ele cobrar.” Sobre o pênalti perdido, Valverde acrescentou: “Essas coisas podem acontecer, fazem parte do futebol.” Foi uma demonstração de humildade de um jogador que já havia desmontado a equipe de Pep Guardiola com um impressionante hat-trick no primeiro tempo, em um período de 22 minutos, tornando-se apenas o segundo meio-campista na história do Los Blancos a marcar três gols em uma competição europeia, depois de Pirri.
O jogador de futebol mais subestimado do planeta?
A penalidade perdida não abalou o ânimo da noite, com Trent Alexander-Arnold elogiando Valverde por sua contribuição geral para a vitória. O jogador da seleção inglesa ficou impressionado com o desempenho, afirmando que Valverde é, sem dúvida, “o jogador de futebol mais subestimado” do planeta.
- Getty Images Sport
Guardiola enfrenta uma batalha difícil
O Manchester City agora enfrenta uma tarefa difícil para reverter o déficit, tendo sido superado taticamente na capital espanhola. Apesar do domínio inicial, o City não teve resposta para o finalização precisa e o ritmo de trabalho de Valverde. A defesa de pênalti de Donnarumma ainda pode ser uma tábua de salvação valiosa, mas o placar de 3 a 0 reflete o desempenho dominante do Real Madrid, que deixou Guardiola com poucas soluções antes do jogo de volta na próxima terça-feira.
Publicidade