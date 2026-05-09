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Revelado: Vinicius Júnior já tinha um "acordo" para se transferir para o Barcelona antes de assinar com o Real Madrid
O Barcelona já teve um acordo preliminar com Vinicius
Bartomeu revelou que o clube havia chegado a um acordo preliminar para contratar Vinícius enquanto o ponta ainda jogava no Brasil. O ex-presidente do Barça explicou que o Barcelona já havia mantido conversações com os representantes e a família do jogador. O clube catalão considerava o jovem brasileiro um dos talentos mais promissores do futebol mundial e tentou garantir sua contratação antecipadamente. No entanto, a transferência nunca se concretizou.
- AFP
Bartomeu explica como o Real Madrid levou a melhor
O Real Madrid acabou entrando na disputa e fechou acordo com o Flamengo em maio de 2017 para contratar o então jogador de 16 anos, com a transferência se tornando oficial assim que ele completou 18 anos, em julho de 2018. Bartomeu confirmou que o Barcelona havia feito avanços significativos nas negociações antes de o Madrid garantir o jogador.
“Vinicius Jr. era do nosso interesse (do Barça)”, disse Bartomeu àESPN Deportes. “Conversamos com a família dele, com os agentes, e havia de fato um acordo inicial. O Madrid possivelmente fez uma oferta melhor do que o Barça e levou o Vinicius.”
Uma oportunidade perdida que marcou uma rivalidade
Desde então, Vinícius tornou-se um dos jogadores mais influentes do Real Madrid. Durante suas oito temporadas na equipe principal do clube, o ponta brasileiro marcou 127 gols e deu 100 assistências em 372 partidas em todas as competições. Ele também desempenhou um papel fundamental em inúmeras conquistas da La Liga e da Liga dos Campeões, incluindo o único gol na final de 2022 contra o Liverpool. Sua ascensão de adolescente promissor a estrela mundial consolidou seu status como um dos atacantes mais perigosos do futebol europeu.
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O clássico com o título em jogo
O time do Barcelona, comandado por Hansi Flick, lidera atualmente a La Liga com 11 pontos de vantagem, faltando quatro rodadas para o fim do campeonato. Um ponto neste confronto garantiria o título do campeonato. E os blaugranas têm agora a chance de garantir o título quando enfrentarem o Real Madrid no Camp Nou neste fim de semana.