Revelado: Vinicius Júnior já tinha um "acordo" para se transferir para o Barcelona antes de assinar com o Real Madrid

O Real Madrid acabou entrando na disputa e fechou acordo com o Flamengo em maio de 2017 para contratar o então jogador de 16 anos, com a transferência se tornando oficial assim que ele completou 18 anos, em julho de 2018. Bartomeu confirmou que o Barcelona havia feito avanços significativos nas negociações antes de o Madrid garantir o jogador.

“Vinicius Jr. era do nosso interesse (do Barça)”, disse Bartomeu àESPN Deportes. “Conversamos com a família dele, com os agentes, e havia de fato um acordo inicial. O Madrid possivelmente fez uma oferta melhor do que o Barça e levou o Vinicius.”