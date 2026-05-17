Revelado: valor da transferência que o Arsenal exigirá pela venda de Gabriel Jesus, já que o salário de 265 mil libras por semana representa um obstáculo para a Juventus e o AC Milan

Embora o preço pedido de 30 milhões de libras seja razoável, o lucrativo contrato do atacante e o salário de 265 mil libras por semana, segundo relatos, representam um problema para os interessados. Nesta temporada, ele ficou limitado a apenas 26 partidas em todas as competições, marcando apenas cinco gols e dando duas assistências em 913 minutos em campo. O AC Milan estaria interessado em contratá-lo, e a Juventus também tem sido fortemente associada ao jogador. A natureza tática do futebol italiano se adequaria ao seu estilo. No entanto, a menos que ele aceite uma redução salarial significativa, a mudança para a Itália será extremamente difícil para o experiente profissional.