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Revelado: valor da transferência que o Arsenal exigirá pela venda de Gabriel Jesus, já que o salário de 265 mil libras por semana representa um obstáculo para a Juventus e o AC Milan
O Arsenal definiu o preço pelo atacante brasileiro
De acordo com o CaughtOffside, o Arsenal está disposto a vender Jesus por cerca de 30 milhões de libras neste verão. O jogador de 29 anos, que chegou ao clube em 4 de julho de 2022 e tem contrato válido até 30 de junho de 2027, tem visto sua influência diminuir. No total, ele disputou 122 partidas pelo clube, marcando 31 gols e dando 22 assistências. No entanto, problemas constantes no joelho têm prejudicado gravemente seu ritmo. Com Viktor Gyokeres e Kai Havertz firmemente à sua frente, o tempo de jogo do brasileiro diminuiu drasticamente. O clube está pronto para autorizar sua saída a fim de gerar um espaço financeiro valioso.
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Os salários exorbitantes afastam os grandes clubes da Série A
Embora o preço pedido de 30 milhões de libras seja razoável, o lucrativo contrato do atacante e o salário de 265 mil libras por semana, segundo relatos, representam um problema para os interessados. Nesta temporada, ele ficou limitado a apenas 26 partidas em todas as competições, marcando apenas cinco gols e dando duas assistências em 913 minutos em campo. O AC Milan estaria interessado em contratá-lo, e a Juventus também tem sido fortemente associada ao jogador. A natureza tática do futebol italiano se adequaria ao seu estilo. No entanto, a menos que ele aceite uma redução salarial significativa, a mudança para a Itália será extremamente difícil para o experiente profissional.
Reestruturando o ataque e os possíveis alvos
O Arsenal tem demonstrado uma ambição implacável, com relatos indicando que o clube estaria disposto a se desfazer tanto de Jesus quanto de Havertz para financiar uma grande contratação do atacante Julian Alvarez, do Atlético de Madrid. Caso a transferência para a Europa não se concretize, o retorno ao Brasil continua sendo uma possibilidade real para Jesus. O atacante já falou abertamente sobre sua ligação afetiva com o Palmeiras e seu forte desejo de voltar para lá algum dia.
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O que vem por aí para o Arsenal?
Antes de qualquer movimentação no mercado de transferências de verão, o Arsenal está totalmente focado em conquistar uma dobradinha histórica. Atualmente na liderança da Premier League com 79 pontos, dois à frente do Manchester City, o time recebe o Burnley na segunda-feira, antes de visitar o Crystal Palace no próximo domingo. Em seguida, uma final monumental da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain aguarda o time no dia 30 de maio.