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Revelado: Três condições que o próximo clube de Mohamed Salah deve cumprir, enquanto a lenda do Liverpool pondera suas opções como jogador sem contrato
As exigências financeiras de um ícone da Premier League
Enquanto Salah reflete sobre o fim de sua passagem por Merseyside, o pacote financeiro necessário para garantir sua contratação tornou-se o principal tema de discussão. Notícias vindas do Oriente Médio sugerem que o jogador de 33 anos busca um acordo que reflita com precisão seu status como um dos atletas mais valorizados do futebol mundial. Ele já teria recusado uma oferta da Liga Profissional da Arábia Saudita porque esta não atendeu à avaliação estabelecida durante suas negociações contratuais anteriores no Liverpool.
Salah está bem ciente do interesse de vários continentes, mas não está disposto a aceitar uma redução salarial. Tendo recusado ofertas gigantescas do país do Golfo no passado para permanecer na Premier League, o atacante espera que qualquer possível empregador ofereça os valores significativos que ele exigiu ao longo de seus anos de auge.
- Getty Images Sport
Segurança a longo prazo com um contrato de três anos
Conforme noticiado pelo Liverpool Echo, além dos aspectos financeiros, Salah busca estabilidade ao chegar ao fim de sua carreira como jogador de elite. O egípcio estaria insistindo em um contrato de até três anos, prazo que visa proporcionar segurança para ele e sua família. Numa época em que muitos clubes hesitam em oferecer contratos de longo prazo a jogadores com mais de 30 anos, a exigência de Salah serve como um desafio para que os possíveis empregadores demonstrem seu compromisso de longo prazo com ele.
Essa exigência de um contrato de três anos sugere que Salah não tem intenção de tratar sua próxima mudança como um salário de curto prazo ou uma despedida final. Em vez disso, ele se vê como o ponto central de um projeto no futuro próximo. Qualquer clube que deseje contratar o prolífico artilheiro terá que ignorar sua idade e se concentrar em sua notável forma física e seu histórico consistente de gols para justificar o compromisso de longo prazo que ele está exigindo.
A ambição de disputar títulos importantes
Embora a Liga Profissional da Arábia Saudita continue sendo um destino muito comentado, Salah não tem interesse em simplesmente fazer parte do elenco de uma liga em desenvolvimento. Sua terceira condição é de natureza esportiva: ele deve se juntar a um time capaz de disputar os principais troféus. Tendo conquistado a Premier League, a Liga dos Campeões e inúmeras copas nacionais durante sua passagem por Merseyside, a sede por títulos permanece inabalável para o experiente atacante.
O desejo de sucesso de Salah foi uma força motriz por trás de suas recentes frustrações no Liverpool. Sua relação com o ex-técnico Arne Slot tornou-se cada vez mais tensa à medida que seu papel na equipe diminuía. Salah foi franco sobre suas expectativas em relação à identidade e ao sucesso do clube, mesmo em suas mensagens finais aos torcedores. Ele continua focado em fazer parte de uma máquina vencedora, garantindo que sua saída da Premier League não signifique uma saída de um ambiente competitivo.
- AFP
Um golpe de despedida e a busca pela identidade
A saída do ícone do Liverpool ocorre após uma temporada marcada por tensões com a comissão técnica. Salah não mediu palavras ao avaliar a trajetória recente do clube sob o comando de Slot, que acabou sendo substituído por Andoni Iraola. Recorrendo às redes sociais para se despedir, Salah destacou o que acredita que o Liverpool deve retomar, escrevendo: “Quero ver o Liverpool voltar a ser o time de ataque agressivo que os adversários temem e voltar a ser um time que conquista títulos. Esse é o futebol que sei jogar e essa é a identidade que precisa ser recuperada e mantida para sempre.”
Esse compromisso com um estilo específico de jogo e uma cultura vencedora é exatamente o que ele busca em seu próximo capítulo. Em sua mensagem de despedida, ele acrescentou: “Isso não pode ser negociável e todos que ingressarem neste clube devem se adaptar a isso. Ganhar alguns jogos aqui e ali não é o que o Liverpool deve ser. Todas as equipes ganham jogos.” Com essas três condições firmemente estabelecidas, a corrida para contratar um dos maiores atacantes da história da Premier League está oficialmente aberta, com a bola firmemente no campo de Salah.