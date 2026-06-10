Revelado: Três condições que o próximo clube de Mohamed Salah deve cumprir, enquanto a lenda do Liverpool pondera suas opções como jogador sem contrato

A saída do ícone do Liverpool ocorre após uma temporada marcada por tensões com a comissão técnica. Salah não mediu palavras ao avaliar a trajetória recente do clube sob o comando de Slot, que acabou sendo substituído por Andoni Iraola. Recorrendo às redes sociais para se despedir, Salah destacou o que acredita que o Liverpool deve retomar, escrevendo: “Quero ver o Liverpool voltar a ser o time de ataque agressivo que os adversários temem e voltar a ser um time que conquista títulos. Esse é o futebol que sei jogar e essa é a identidade que precisa ser recuperada e mantida para sempre.”

Esse compromisso com um estilo específico de jogo e uma cultura vencedora é exatamente o que ele busca em seu próximo capítulo. Em sua mensagem de despedida, ele acrescentou: “Isso não pode ser negociável e todos que ingressarem neste clube devem se adaptar a isso. Ganhar alguns jogos aqui e ali não é o que o Liverpool deve ser. Todas as equipes ganham jogos.” Com essas três condições firmemente estabelecidas, a corrida para contratar um dos maiores atacantes da história da Premier League está oficialmente aberta, com a bola firmemente no campo de Salah.