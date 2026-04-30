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Revelado: Treinador muito procurado da Premier League surge como o “principal candidato” para disputar com Michael Carrick o cargo no Manchester United
Iraola entra em cena enquanto o Manchester United busca um jogador com o perfil certo
De acordo com o The Telegraph, Iraola surgiu como o candidato mais forte para disputar com Michael Carrick o cargo de próximo técnico permanente do Manchester United. O United continua firme em sua decisão de conduzir um processo completo de seleção e conversar com outros treinadores, apesar da crescente expectativa de que Carrick seja nomeado assim que a classificação para a Liga dos Campeões for garantida. Mesmo assim, ainda seria uma surpresa se Carrick não acabasse recebendo o cargo, tendo revertido a situação do United após a demissão de Ruben Amorim no início de janeiro.
No entanto, o United tem se mostrado cauteloso quanto a uma repetição do que ocorreu em 2019, quando Ole Gunnar Solskjaer foi promovido de interino a permanente em meio a um clamor para que ele assumisse o cargo. O United conversará com outros candidatos, e Iraola é muito admirado pelo clube pelo trabalho que realizou no Bournemouth e, em particular, por seu estilo de treinamento e de jogo ofensivo. Há uma sensação de que ele se encaixaria no que o United está tentando fazer sob sua nova estrutura esportiva liderada por Sir Jim Ratcliffe.
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A saída de Bournemouth abre caminho para o United
Iraola decidiu deixar o Bournemouth ao final desta temporada, após recusar uma série de propostas para renovar seu contrato. Seu sucessor, Marco Rose, já foi anunciado, e Iraola espera deixar o clube depois de ter levado o Bournemouth às competições europeias. O espanhol de 43 anos tem sido procurado pelo Crystal Palace, com Oliver Glasner — que também foi considerado pelo United, mas parece ter saído das contas —, também deixando o clube no final desta temporada, quando seu contrato expira.
Iraola – junto com Marco Silva, que ainda não assinou um novo contrato com o Fulham, e Xabi Alonso – também está entre os treinadores que o Chelsea está avaliando enquanto identifica um candidato preferencial para substituir Liam Rosenior. Embora Iraola se sinta atraído pela ideia de morar em Londres, o encanto de Old Trafford continua sendo significativo. Há quem acredite que Iraola possa ter dificuldades com as exigências de um “grande clube”, pois é um técnico que gosta de comandar um “projeto”, mas isso é negado por pessoas próximas a ele, que afirmam que ele é ambicioso e mais do que capaz.
O fator Carrick e as metas da Liga dos Campeões
Os critérios do United para a contratação do novo treinador incluem a preferência por alguém com experiência na Premier League. Se o United garantir a classificação para a Liga dos Campeões neste fim de semana contra o Liverpool, isso só intensificará os apelos para que Carrick seja nomeado. O ex-meio-campista venceu nove das 13 partidas da Premier League que comandou, levando o United da sétima para a terceira posição. Alcançar essa meta parece tornar sua candidatura convincente, mas o United não quer ignorar candidatos potencialmente excelentes.
Carrick se encontrou com o coproprietário do United, Sir Jim Ratcliffe, na semana passada no centro de treinamento do clube em Carrington para uma conversa informal. Depois disso, Carrick disse que não estava “pressionando” a diretoria do clube por uma decisão sobre seu futuro. “Ficará claro quando ficar claro”, disse ele. O clube reluta em avançar para a próxima etapa e causar uma distração antes que sua classificação entre os quatro primeiros seja matematicamente confirmada.
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Candidatos alternativos ficando para trás
A lista de candidatos em potencial diminuiu recentemente, já que vários nomes se comprometeram com outros clubes. A renovação do contrato de Thomas Tuchel com a Inglaterra o excluiu da disputa, enquanto Roberto De Zerbi assinou um contrato de longo prazo com o Tottenham Hotspur, apesar de ter apoiadores em Old Trafford. Luis Enrique seria o candidato ideal, mas está prestes a assinar um novo contrato com o Paris Saint-Germain.
Mauricio Pochettino estaria interessado, mas não está disponível, pelo menos até que termine a participação dos Estados Unidos na Copa do Mundo deste verão. O United já havia indicado que está disposto a esperar até o fim do torneio pelo técnico certo, mas Pochettino não parece estar na disputa, assim como o alemão Julian Nagelsmann. Isso deixa Iraola como a principal alternativa externa ao favorito interno, Carrick.