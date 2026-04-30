Revelado: Treinador muito procurado da Premier League surge como o “principal candidato” para disputar com Michael Carrick o cargo no Manchester United

De acordo com o The Telegraph, Iraola surgiu como o candidato mais forte para disputar com Michael Carrick o cargo de próximo técnico permanente do Manchester United. O United continua firme em sua decisão de conduzir um processo completo de seleção e conversar com outros treinadores, apesar da crescente expectativa de que Carrick seja nomeado assim que a classificação para a Liga dos Campeões for garantida. Mesmo assim, ainda seria uma surpresa se Carrick não acabasse recebendo o cargo, tendo revertido a situação do United após a demissão de Ruben Amorim no início de janeiro.

No entanto, o United tem se mostrado cauteloso quanto a uma repetição do que ocorreu em 2019, quando Ole Gunnar Solskjaer foi promovido de interino a permanente em meio a um clamor para que ele assumisse o cargo. O United conversará com outros candidatos, e Iraola é muito admirado pelo clube pelo trabalho que realizou no Bournemouth e, em particular, por seu estilo de treinamento e de jogo ofensivo. Há uma sensação de que ele se encaixaria no que o United está tentando fazer sob sua nova estrutura esportiva liderada por Sir Jim Ratcliffe.