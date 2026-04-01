Revelado: Roberto De Zerbi assumirá função semelhante à de Sir Alex Ferguson no Tottenham, enquanto os candidatos ao rebaixamento da Premier League transformam o italiano em mais do que um simples treinador

Apesar dos grandes planos, De Zerbi enfrenta uma realidade sombria. O Tottenham está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, continua sem vitórias em 2026 e conta com um elenco enfraquecido por lesões. O técnico enfatizou a necessidade imediata de subir na tabela e, ao mesmo tempo, construir uma equipe capaz de “grandes conquistas”. Ao lhe dar tanta autonomia, o Spurs apostou seu futuro em uma única filosofia. O sucesso poderia trazer a estabilidade que falta desde a era de Mauricio Pochettino, mas o rebaixamento tornaria essa estrutura, que se estende por uma década, um fardo pesado. No fim das contas, os torcedores esperam que essa visão única do futebol ponha fim a anos de gastos sem rumo.