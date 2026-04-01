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Revelado: Roberto De Zerbi assumirá função semelhante à de Sir Alex Ferguson no Tottenham, enquanto os candidatos ao rebaixamento da Premier League transformam o italiano em mais do que um simples treinador
Uma nova era de controle total para De Zerbi
De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o clube do norte de Londres ofereceu a De Zerbi um contrato de longo prazo válido até 2031, concedendo-lhe uma autoridade sem precedentes. Embora as estruturas modernas da Premier League geralmente favoreçam um técnico que trabalhe sob a supervisão de um diretor esportivo, o Tottenham concedeu ao treinador de 46 anos uma influência que vai muito além do campo de treinamento. Espera-se que ele supervisione uma reformulação total das operações futebolísticas do clube, refletindo o lendário nível de controle outrora desfrutado por Ferguson no Manchester United. Isso ocorre apesar de o clube estar travando uma dura batalha contra o rebaixamento.
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Voltando ao modelo clássico de gestão
De acordo com os termos do contrato, espera-se que De Zerbi seja a figura central em todas as decisões relacionadas ao futebol, incluindo tarefas essenciais como a formação do elenco e o recrutamento. Trata-se de uma estrutura que se tornou cada vez mais rara no futebol moderno, onde até mesmo treinadores de sucesso como Pep Guardiola e Mikel Arteta atuam dentro de estruturas executivas rígidas. A reportagem sugere que o ex-técnico do Brighton inicialmente hesitou em aceitar o cargo no meio da temporada. No entanto, a diretoria estava tão determinada a contratá-lo que concordou em alinhar-se totalmente à sua visão, oferecendo total autonomia na gestão.
Equilibrar a sobrevivência com grandes ambições
Apesar dos grandes planos, De Zerbi enfrenta uma realidade sombria. O Tottenham está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, continua sem vitórias em 2026 e conta com um elenco enfraquecido por lesões. O técnico enfatizou a necessidade imediata de subir na tabela e, ao mesmo tempo, construir uma equipe capaz de “grandes conquistas”. Ao lhe dar tanta autonomia, o Spurs apostou seu futuro em uma única filosofia. O sucesso poderia trazer a estabilidade que falta desde a era de Mauricio Pochettino, mas o rebaixamento tornaria essa estrutura, que se estende por uma década, um fardo pesado. No fim das contas, os torcedores esperam que essa visão única do futebol ponha fim a anos de gastos sem rumo.
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O que vem a seguir para o Tottenham?
Entre os jogos decisivos estão as visitas ao Sunderland, em 12 de abril, e ao Wolves, último colocado da tabela, em 25 de abril, além de confrontos difíceis contra o Leeds United, o Aston Villa e o Chelsea, antes de encerrar sua campanha de alto risco contra o Everton, em 24 de maio.