Em um verão dominado pelo futuro do principal volante do mundo, foi revelado que o Real Madrid tentou atrapalhar a investida do Barcelona com uma proposta inicial que ficou muito abaixo das expectativas do Manchester City.

De acordo com a El Chiringuito TV, o Real Madrid apresentou uma oferta descrita como quase irrisória, com alguns valores indicando que a proposta inicial ficou abaixo de €40 milhões. Embora Florentino Perez quisesse levar o jogador de 30 anos de volta à capital espanhola, o compromisso financeiro oferecido não refletia o status de Rodri como vencedor da Bola de Ouro de 2024 nem seu papel fundamental no recente sucesso internacional da Espanha.

A diferença entre os dois gigantes espanhóis era gritante, já que o Madrid acabou chegando a um teto de aproximadamente €45 milhões. No Manchester City, onde Rodri havia conquistado 13 títulos importantes, esse valor foi visto como insuficiente para um jogador de seu calibre, independentemente da idade ou da recuperação recente de uma lesão no ligamento cruzado anterior.