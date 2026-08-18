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Revelado: Real Madrid fez uma oferta "irrisória" por Rodri antes de o Barcelona vencer a disputa pela estrela do Man City
A oferta baixa do Madrid pelo vencedor da Bola de Ouro
Em um verão dominado pelo futuro do principal volante do mundo, foi revelado que o Real Madrid tentou atrapalhar a investida do Barcelona com uma proposta inicial que ficou muito abaixo das expectativas do Manchester City.
De acordo com a El Chiringuito TV, o Real Madrid apresentou uma oferta descrita como quase irrisória, com alguns valores indicando que a proposta inicial ficou abaixo de €40 milhões. Embora Florentino Perez quisesse levar o jogador de 30 anos de volta à capital espanhola, o compromisso financeiro oferecido não refletia o status de Rodri como vencedor da Bola de Ouro de 2024 nem seu papel fundamental no recente sucesso internacional da Espanha.
A diferença entre os dois gigantes espanhóis era gritante, já que o Madrid acabou chegando a um teto de aproximadamente €45 milhões. No Manchester City, onde Rodri havia conquistado 13 títulos importantes, esse valor foi visto como insuficiente para um jogador de seu calibre, independentemente da idade ou da recuperação recente de uma lesão no ligamento cruzado anterior.
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A determinação do Barcelona garante o acordo
Enquanto o Real Madrid hesitava, o Barcelona agiu com convicção para garantir que Hansi Flick conseguisse seu alvo principal para a nova era no Spotify Camp Nou. A cúpula blaugrana reconheceu a necessidade urgente de uma presença veterana no meio-campo, particularmente após a lesão de Frenkie de Jong. Para superar a concorrência, o Barcelona acertou um pacote no valor de € 60 milhões em pagamentos garantidos, com outros € 11 milhões estruturados por meio de vários bônus relacionados a desempenho.
A transferência representa uma grande demonstração de intenção para Flick, que via Rodri como a peça essencial para oferecer liderança e estabilidade ao lado dos jovens talentos em ascensão do clube. Ao garantir o internacional espanhol em um contrato até 2030, o Barcelona substituiu de forma efetiva o vazio deixado por figuras lendárias do passado por um jogador que entende as nuances do futebol espanhol.
Rodri explica por que escolheu o Barcelona
Falando em sua apresentação oficial, Rodri foi notavelmente sincero sobre o interesse que recebeu de outros lugares, confirmando que o Santiago Bernabéu era, de fato, um destino em potencial antes de se comprometer com o Barcelona.
"Gostaria de dizer que estou muito feliz por estar aqui. É um dia especial, um novo capítulo importante na minha carreira. Foi uma decisão difícil", explicou Rodri. "Primeiro por sair do City, eles me deram tudo e eu fui tremendamente feliz, e sempre serei grato. Agradeço a eles por facilitarem minha saída."
As palavras do meio-campista destacam que, embora o Real Madrid tenha feito uma tentativa séria de contratá-lo, o projeto esportivo do Barcelona foi o fator decisivo. Rodri observou que sua mudança para o Spotify Camp Nou sempre foi sua prioridade absoluta assim que ficou claro que ele deixaria Manchester.
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Olhando para uma nova era na Catalunha
Com as formalidades da transferência agora concluídas, espera-se que Rodri se integre rapidamente ao elenco principal. Ele já respondeu às preocupações sobre sua condição física, esclarecendo que uma recente cirurgia nas costas foi apenas um procedimento ambulatorial e que está totalmente preparado para começar em alta.
O próximo passo para o novo reforço é sua primeira aparição diante dos torcedores em casa, marcada para a tradicional partida do Troféu Joan Gamper. O Barcelona enfrentará a equipe egípcia Al Ahly, proporcionando o palco perfeito para que Rodri seja formalmente apresentado aos fiéis do Camp Nou antes do início da campanha de La Liga.
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