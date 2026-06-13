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Revelado: Quatro posições que o Wrexham quer reforçar, à medida que Ryan Reynolds e Rob Mac disponibilizam mais recursos para transferências, naquela que pode vir a ser mais uma janela de transferências recorde
Parkinson identifica quatro áreas-chave para melhorias
Após terminar em sétimo lugar na primeira temporada dos Red Dragons de volta à Championship, o clima no Racecourse Ground é de ambição, e não de consolidação. O técnico Phil Parkinson tem trabalhado em estreita colaboração com a equipe de contratações para identificar onde o elenco precisa de reforços para colmatar a diferença de dois pontos que os impediu de ficar entre os seis primeiros na última temporada. Entende-se que o time galês dará prioridade a reforços na lateral neste verão, uma posição vital para o esquema tático de Parkinson.
A campanha de contratações não vai parar por aí. Espera-se que o Wrexham também esteja em busca de um meio-campista central, um atacante e um goleiro, na tentativa de montar um elenco capaz de competir com os times rebaixados da Premier League e seus significativos pagamentos de compensação. Com o apoio financeiro da Reynolds and Mac, o clube está bem posicionado para disputar alvos de alto calibre que, de outra forma, estariam fora do alcance da maioria dos times da segunda divisão.
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Expandindo para o mercado internacional com uma missão de observação na Copa do Mundo
Em uma iniciativa ousada que sinaliza a crescente projeção internacional do Wrexham, o clube pretende usar a Copa do Mundo de 2026 como principal palco para a observação de talentos. Embora os Red Dragons já contem com jogadores internacionais em suas fileiras — com o escocês Dom Hyam e o neozelandês Liberato Cacace representando seus respectivos países no torneio —, Parkinson busca adicionar mais nomes de destaque ao seu elenco. O técnico confirmou que a rede de olheiros do clube estará em ação nos Estados Unidos, no México e no Canadá durante o torneio.
“Há alguns jogadores no nosso radar que estão participando da Copa do Mundo”, disse Parkinson ao The Leader. “Trata-se de acompanhá-los enquanto estiverem lá nos Estados Unidos. Obviamente, entramos no mercado estrangeiro com Libby Cacace no ano passado e, é claro, estamos sempre de olho em jogadores que acreditamos que possam melhorar o que já temos, independentemente do país em que joguem.”
Equilibrando o talento internacional com a garra da Championship
Apesar do fascínio pelas estrelas internacionais, Parkinson mantém-se cauteloso quanto à transição para o futebol inglês. A mudança das ligas estrangeiras para a natureza implacável da Championship é um fator que o técnico do Wrexham está avaliando cuidadosamente. Ele explicou sua filosofia sobre como equilibrar essas contratações de alto nível: “Trata-se sempre de equilibrar as ligas em que eles têm jogado e o nível dessas competições, e depois comparar isso com a Championship. Nunca se descarta nada.”
O clube está plenamente ciente de que a próxima temporada será mais competitiva do que nunca. Com três times rebaixados da Premier League entrando na disputa, os dirigentes do Wrexham sabem que precisam recrutar com sabedoria para manter o ritmo. O objetivo continua claro: uma quarta promoção em cinco anos, um feito que consolidaria a era Hollywood como um dos períodos de maior sucesso na história do futebol britânico.
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A aula de Cacace e a exigência física
A experiência anterior do Wrexham no mercado internacional com Cacace serve tanto de modelo quanto de alerta. Contratado do Empoli, da Série A, o zagueiro teve dificuldades com a adaptação física, disputando apenas 13 partidas em uma temporada de estreia marcada por lesões. O próprio Cacace destacou recentemente a diferença marcante entre a natureza tática do futebol italiano e o ambiente de alta intensidade da Championship.
“Em termos de futebol, aqui é simplesmente implacável”, disse Cacace ao podcast The Unused Subs. “É quase como uma partida de basquete; é de ponta a ponta, especialmente na posição em que jogo. É uma exigência enorme para mim. Acho que essa também é uma das razões pelas quais as coisas aconteceram da maneira que aconteceram na minha temporada. É simplesmente implacável, de alta qualidade. Acho que essa é a maior diferença. A Itália é muito tática — é como um jogo de xadrez. Aqui, o campo é muito aberto, você corre muito em alta velocidade. É quase uma questão de qual time está em melhor forma e consegue marcar gols.”