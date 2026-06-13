Após terminar em sétimo lugar na primeira temporada dos Red Dragons de volta à Championship, o clima no Racecourse Ground é de ambição, e não de consolidação. O técnico Phil Parkinson tem trabalhado em estreita colaboração com a equipe de contratações para identificar onde o elenco precisa de reforços para colmatar a diferença de dois pontos que os impediu de ficar entre os seis primeiros na última temporada. Entende-se que o time galês dará prioridade a reforços na lateral neste verão, uma posição vital para o esquema tático de Parkinson.

A campanha de contratações não vai parar por aí. Espera-se que o Wrexham também esteja em busca de um meio-campista central, um atacante e um goleiro, na tentativa de montar um elenco capaz de competir com os times rebaixados da Premier League e seus significativos pagamentos de compensação. Com o apoio financeiro da Reynolds and Mac, o clube está bem posicionado para disputar alvos de alto calibre que, de outra forma, estariam fora do alcance da maioria dos times da segunda divisão.