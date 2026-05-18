Revelado: quantos jogos Lamine Yamal provavelmente perderá pela Espanha na Copa do Mundo de 2026, enquanto o craque do Barcelona se recupera de uma lesão no tendão

O retorno de Yamal é considerado fundamental para a seleção espanhola, que tem enfrentado dificuldades ocasionais para romper defesas que se posicionam bem atrás. Sua habilidade única de superar defensores em situações de um contra um e criar sobreposições na ala direita é essencial para o esquema tático de De la Fuente.

Além de seu brilhantismo individual, a presença de Yamal em campo atrai naturalmente vários marcadores, criando espaços vitais para os meio-campistas centrais e os companheiros de ataque da Espanha explorarem. Os torcedores espanhóis esperam que o jovem se recupere totalmente a tempo para a reta final da Copa do Mundo, enquanto a seleção busca seu segundo título mundial.