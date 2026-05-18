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Revelado: quantos jogos Lamine Yamal provavelmente perderá pela Espanha na Copa do Mundo de 2026, enquanto o craque do Barcelona se recupera de uma lesão no tendão
Laudos médicos favoráveis para a jovem promessa do Barcelona
As projeções iniciais apontavam para um período de recuperação de seis a oito semanas após a confirmação inicial da lesão pelo Barcelona, o que teria deixado Yamal em uma corrida contra o tempo para a Copa do Mundo. No entanto, o jogador de 18 anos está a caminho de superar significativamente esses prazos. Apesar das perspectivas otimistas, porém, a La Roja está determinada a não arriscar a saúde a longo prazo de seu principal trunfo. Espera-se que o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, gerencie cuidadosamente os minutos de Yamal na fase de grupos.
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Provavelmente vai perder os dois primeiros jogos
O ponta ficará de fora dos próximos amistosos internacionais contra o Iraque e o Peru, antes do início do torneio deste verão. O jornal The Athletic afirma que Yamal não poderá jogar na estreia da Espanha na fase de grupos, contra Cabo Verde, em junho. Sua participação na partida de 21 de junho contra a Arábia Saudita também é considerada muito improvável. A Espanha enfrenta o Uruguai em 26 de junho na última partida da fase de grupos, data em que Yamal poderá estar apto a retornar aos gramados. Dirigentes do Barça se reuniram com a RFEF na sexta-feira para discutir um programa de reabilitação para seu retorno, com a lista final de 26 convocados da Espanha para a Copa do Mundo a ser anunciada em 25 de maio.
Discordaram sobre como administrar Yamal
O Barcelona e a seleção espanhola já tiveram desentendimentos anteriores sobre a gestão de Yamal. O atrito se intensificou em setembro, depois que Yamal voltou ao Barcelona com uma lesão na virilha após a pausa para os jogos internacionais. A lesão, que supostamente exigiu que o jogador usasse analgésicos enquanto estava com a seleção, fez com que ele perdesse quatro partidas pelo clube. O técnico do Barça, Hansi Flick, não escondeu sua frustração, sugerindo que a seleção estava falhando em seu dever de cuidar do jogador. “Talvez quando falamos em cuidar de jogadores jovens, sejam coisas como essa. Estou muito triste com isso”, afirmou Flick.
- AFP
Importância tática para o sistema espanhol
O retorno de Yamal é considerado fundamental para a seleção espanhola, que tem enfrentado dificuldades ocasionais para romper defesas que se posicionam bem atrás. Sua habilidade única de superar defensores em situações de um contra um e criar sobreposições na ala direita é essencial para o esquema tático de De la Fuente.
Além de seu brilhantismo individual, a presença de Yamal em campo atrai naturalmente vários marcadores, criando espaços vitais para os meio-campistas centrais e os companheiros de ataque da Espanha explorarem. Os torcedores espanhóis esperam que o jovem se recupere totalmente a tempo para a reta final da Copa do Mundo, enquanto a seleção busca seu segundo título mundial.