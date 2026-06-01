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Revelado: quanto vale a proposta de transferência da Roma por Mason Greenwood - com gigantes da Série A prontos para testar a determinação do Marselha e oferecer um reforço financeiro ao Manchester United neste verão
A classificação para a Liga dos Campeões alimenta a ambição da Roma
Depois de garantir o retorno à Liga dos Campeões pela primeira vez em sete temporadas, a Roma conta com um orçamento de transferências significativamente maior neste verão. O gigante italiano está empenhado em proporcionar ao técnico Gasperini um elenco capaz de competir em várias frentes, especialmente depois que o treinador expressou frustrações em relação à profundidade do seu ataque na última temporada.
Gasperini foi franco sobre a falta de atacantes adequados ao seu sistema tático de alta intensidade, destacando o impacto transformador que Donyell Malen teve ao chegar do Aston Villa em janeiro. Com o clube agora de volta à elite europeia, a diretoria está pronta para apoiar o experiente técnico com uma contratação de alto nível para liderar o ataque na temporada 2026-27.
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Greenwood surge como o alvo prioritário
No topo da lista de desejos de Gasperini está Mason Greenwood. Notícias do Le10Sport sugerem que a Roma está preparando uma proposta inicial no valor de € 40 milhões, além de bônus adicionais vinculados ao desempenho. O jogador de 24 anos chamou a atenção da diretoria da Roma após uma temporada prolífica na Ligue 1 com o Marselha.
O jogador formado na base do Manchester United revitalizou sua carreira na França desde sua transferência por € 26 milhões em 2024. Atuando principalmente na ponta direita do trio de ataque, Greenwood demonstrou o finalização precisa e a criatividade que Gasperini acredita que se destacariam no ambiente da Série A, onde ele foi apontado como a aquisição ideal para o ataque dos Giallorossi.
O Marselha estabeleceu um valor fixo para o seu atacante estrela
Embora a Roma esteja pronta para agir rapidamente, sua oferta inicial de € 40 milhões pode não ser suficiente para convencer o Marselha a se desfazer de seu principal jogador. Espera-se que o clube francês, apesar de enfrentar alguns desafios financeiros, exija uma quantia na faixa de € 50 milhões a € 55 milhões. O valor de Greenwood disparou após uma temporada em que ele marcou 26 gols e deu 11 assistências em 45 partidas oficiais.
Espera-se que as negociações continuem, já que o clube italiano busca diminuir a diferença na avaliação. O Marselha se encontra em uma posição em que precisa equilibrar a necessidade de recursos financeiros com a perda de seu jogador ofensivo mais produtivo, tornando as próximas semanas cruciais para o andamento da negociação.
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O Manchester United deve receber uma receita extraordinária
Caso a Roma e o Marselha cheguem a um acordo, o United será um dos principais beneficiários da transação. Como parte do acordo que levou Greenwood ao Stade Vélodrome em 2024, o clube da Premier League negociou uma cláusula de revenda substancial de 40%. Essa jogada comercial inteligente deve proporcionar aos Red Devils um importante reforço financeiro no verão.
Se a transferência for concluída pelo valor pedido pelo Marselha, de € 50 milhões, o United terá direito a uma parcela significativa dessa quantia, o que ajudará seus próprios esforços no mercado de transferências.