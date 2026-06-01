Depois de garantir o retorno à Liga dos Campeões pela primeira vez em sete temporadas, a Roma conta com um orçamento de transferências significativamente maior neste verão. O gigante italiano está empenhado em proporcionar ao técnico Gasperini um elenco capaz de competir em várias frentes, especialmente depois que o treinador expressou frustrações em relação à profundidade do seu ataque na última temporada.

Gasperini foi franco sobre a falta de atacantes adequados ao seu sistema tático de alta intensidade, destacando o impacto transformador que Donyell Malen teve ao chegar do Aston Villa em janeiro. Com o clube agora de volta à elite europeia, a diretoria está pronta para apoiar o experiente técnico com uma contratação de alto nível para liderar o ataque na temporada 2026-27.