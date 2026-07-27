Revelado: Quanto tempo Steve Carell e companhia passam com Lionel Messi nas filmagens de comerciais, já que o maior jogador de todos os tempos da Argentina estabelece um prazo apertado para atuar ao lado de superestrelas de Hollywood

O astro de Hollywood Will Ferrell revelou as condições de trabalho únicas necessárias para conseguir que Lionel Messi apareça diante das câmeras em grandes campanhas publicitárias. Apesar de Messi ser considerado, sem dúvida, o maior jogador que já pisou em um campo, seu tempo fora dos gramados é gerenciado com precisão militar, especialmente quando se trata de filmagens de comerciais de grande visibilidade ao lado de outras superestrelas globais.

Em entrevista ao programa “Dan Patrick Show”, Ferrell contou uma história fascinante sobre a maneira como o atacante do Inter de Miami lida com seus compromissos fora de campo. O ator, que é coproprietário do LAFC, explicou que, embora não tenha conhecido pessoalmente o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, ficou sabendo dos detalhes das rígidas regras do argentino por meio de seu colega, o também grande nome da comédia Carell, durante o trabalho que fizeram juntos para uma marca de batata frita.



