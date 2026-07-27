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Revelado: Quanto tempo Steve Carell e companhia passam com Lionel Messi nas filmagens de comerciais, já que o maior jogador de todos os tempos da Argentina estabelece um prazo apertado para atuar ao lado de superestrelas de Hollywood
A contagem de minutos de Messi revelada
O astro de Hollywood Will Ferrell revelou as condições de trabalho únicas necessárias para conseguir que Lionel Messi apareça diante das câmeras em grandes campanhas publicitárias. Apesar de Messi ser considerado, sem dúvida, o maior jogador que já pisou em um campo, seu tempo fora dos gramados é gerenciado com precisão militar, especialmente quando se trata de filmagens de comerciais de grande visibilidade ao lado de outras superestrelas globais.
Em entrevista ao programa “Dan Patrick Show”, Ferrell contou uma história fascinante sobre a maneira como o atacante do Inter de Miami lida com seus compromissos fora de campo. O ator, que é coproprietário do LAFC, explicou que, embora não tenha conhecido pessoalmente o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, ficou sabendo dos detalhes das rígidas regras do argentino por meio de seu colega, o também grande nome da comédia Carell, durante o trabalho que fizeram juntos para uma marca de batata frita.
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Trinta minutos ou “vamos”
Segundo Ferrell, a janela de tempo para capturar o desempenho do campeão da Copa do Mundo de 2022 é incrivelmente estreita, não deixando margem para os atrasos ou refilmagens habituais associados às filmagens de Hollywood. Diz-se que a pressão sobre a equipe técnica para entregar resultados imediatamente é imensa assim que o lendário número 10 chega ao local.
“Conversei com Steve Carell, que já conheceu Messi”, disse Ferrell. “Eu participei da campanha nacional das batatas fritas Lay’s; Steve participou da campanha internacional. Aparentemente, Messi estava no projeto, e ele tem uma regra: quando ele chega ao set, você tem 30 minutos com ele, e pronto.
“Então, houve uma correria frenética para apressar e conseguir todas as tomadas com Messi; caso contrário, ele vai embora. Ele é do tipo ‘vamos’.”
Por que as marcas precisam se adaptar à agenda de Messi
Os compromissos comerciais de Messi refletem seu status como uma das maiores estrelas do esporte mundial. Desde que se juntou ao Inter Miami, seu apelo global não parou de crescer, tornando-o uma figura atraente para campanhas de marketing internacionais. A chamada “regra dos 30 minutos” sugere que as marcas e as equipes de produção devem planejar cuidadosamente cada sessão de filmagem para aproveitar ao máximo o tempo limitado disponível com o oito vezes vencedor da Bola de Ouro.
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O futuro internacional continua incerto
Embora Messi continue atraindo grandes contratos comerciais, seu futuro a longo prazo na seleção nacional tornou-se alvo de novas especulações depois que a Argentina foi derrotada pela Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. Leandro Paredes revelou recentemente que Messi parecia disposto a encerrar sua carreira na seleção argentina, afirmando: “Acho que ele já havia decidido que aquele seria seu último jogo pela seleção. Espero que ele possa continuar jogando. A decisão será dele.” Até que Messi se pronuncie publicamente, seu futuro na seleção continua incerto.
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