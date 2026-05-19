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Revelado: quanto o Real Madrid pagou para liberar José Mourinho do contrato com o Benfica, agora que a cláusula de rescisão do “Special One” foi acionada
O Real Madrid aciona a cláusula de rescisão do Benfica
O Real Madrid abriu oficialmente caminho para o retorno de Mourinho ao clube após pagar sua cláusula de rescisão ao Benfica. A Sky Sport Italia informa que o gigante espanhol pagou a quantia de € 3 milhões necessária para rescindir seu contrato com o clube de Lisboa na segunda-feira, 18 de maio.
A medida marca um passo decisivo no plano de Florentino Pérez para trazer o “Special One” de volta a Madri. Mourinho está agora legalmente livre para formalizar seu acordo com o clube onde passou três temporadas de grande destaque entre 2010 e 2013, conquistando a La Liga, a Copa del Rey e a Supercopa da Espanha.
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Contrato de dois anos em negociação
As negociações entre o clube e o representante de Mourinho, Jorge Mendes, avançaram rapidamente nos últimos dias. Embora o técnico tivesse sugerido recentemente que havia uma grande probabilidade de permanecer em Portugal, a oportunidade de liderar um projeto de reconstrução no Bernabéu revelou-se impossível de recusar.
Mourinho teria chegado a um acordo verbal para um contrato de dois anos, assumindo o cargo após o término da atual temporada.
O técnico comentou recentemente sobre a situação, afirmando: “Ainda não tive notícias do Real Madrid, mas nenhum de nós é ingênuo, e há conversas entre Jorge [Mendes], o presidente e a diretoria do clube. Falarei pessoalmente com o Real Madrid na próxima semana e tomarei minha decisão nessa ocasião. Até agora, houve apenas conversas entre o Real Madrid e Jorge Mendes, não comigo.”
Perez define data para o anúncio
Pérez está decidido a agir rapidamente após uma temporada sem títulos, na qual o Real Madrid terminou em segundo lugar, atrás do arquirrival Barcelona.
Notícias sugerem que o clube já definiu um cronograma interno para apresentar Mourinho como o novo técnico assim que a temporada nacional terminar oficialmente.
O plano é anunciar o retorno do técnico português no próximo domingo ou segunda-feira. Isso coincide com o fim da temporada da La Liga, com o último jogo do Real Madrid marcado contra o Athletic Club neste sábado. Perez acredita que a personalidade de Mourinho é essencial para gerenciar um vestiário que exige disciplina e mentalidade vencedora.
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Impacto das próximas eleições
A nomeação ocorre em um momento politicamente delicado para o clube, já que Pérez convocou recentemente novas eleições presidenciais. Os candidatos têm até 23 de maio para se inscreverem na disputa e, embora se espere que Pérez seja reeleito, ele teria considerado a possibilidade de uma mudança na liderança.
Fontes indicam que uma cláusula específica poderia ser incluída no contrato de Mourinho para proteger o clube e qualquer potencial novo presidente, embora Pérez continue sendo a força motriz por trás do acordo.
Espera-se que Mourinho suceda Álvaro Arbeloa e ele já está identificando áreas a serem melhoradas, com foco específico na preparação física da equipe e nas políticas de rodízio para combater a recente onda de lesões.