As negociações entre o clube e o representante de Mourinho, Jorge Mendes, avançaram rapidamente nos últimos dias. Embora o técnico tivesse sugerido recentemente que havia uma grande probabilidade de permanecer em Portugal, a oportunidade de liderar um projeto de reconstrução no Bernabéu revelou-se impossível de recusar.

Mourinho teria chegado a um acordo verbal para um contrato de dois anos, assumindo o cargo após o término da atual temporada.

O técnico comentou recentemente sobre a situação, afirmando: “Ainda não tive notícias do Real Madrid, mas nenhum de nós é ingênuo, e há conversas entre Jorge [Mendes], o presidente e a diretoria do clube. Falarei pessoalmente com o Real Madrid na próxima semana e tomarei minha decisão nessa ocasião. Até agora, houve apenas conversas entre o Real Madrid e Jorge Mendes, não comigo.”



