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Revelado: quanto o Manchester United vai ganhar com o documentário do Amazon Prime Video - com os candidatos ao título da Premier League recebendo o tratamento “All or Nothing”
Acordo recorde com a Amazon para os Red Devils
Em entrevista exclusiva ao Football Insider, o ex-diretor executivo do Everton, Wyness, revelou os detalhes financeiros do acordo que levará as câmeras da Amazon aos bastidores do Old Trafford. O Manchester United fechou o acordo no início desta semana, e o clube deve receber inicialmente 20 milhões de libras.
Os jogadores comandados por Michael Carrick serão acompanhados durante toda a temporada 2026-27, juntando-se a times como Tottenham, Manchester City e Arsenal, que já participaram de temporadas anteriores da série “All or Nothing”. Wyness acredita que, apesar da recente supersaturação no mercado de documentários esportivos, o apelo global dos gigantes da Premier League garantirá que esse projeto específico se torne um enorme sucesso comercial para o histórico clube.
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A Wyness detalha os benefícios financeiros
Wyness forneceu informações detalhadas sobre a estrutura do acordo, explicando como os pagamentos adicionais baseados na audiência elevarão o valor final para 25 milhões de libras. O empresário escocês detalhou o processo de negociação e a enorme exposição global que o clube receberá como resultado da parceria. Ele disse: “Acho que estamos falando de 20 milhões de libras e, nesse caso, os pagamentos adicionais dependeriam dos números de audiência. Acho que pode chegar a 25 milhões de libras; é nesse nível que espero que fique. Já participei de algumas negociações desse tipo antes. É possível negociar o acesso, a edição e tudo o mais. É um bom valor, mas o verdadeiro benefício para o United está na exposição da marca globalmente.”
Superando o cansaço dos documentários com um apelo global
Embora reconheça que o público possa estar ficando cansado de séries sobre os bastidores do futebol, Wyness destacou que a enorme base de torcedores dos Red Devils muda completamente a dinâmica. A equipe de Carrick está se preparando para o retorno à Liga dos Campeões e para uma possível disputa pelo título, o que acrescenta um drama significativo.
Ele acrescentou: “Há um certo cansaço nesse setor. Já houve tantos programas que não atingiram realmente o objetivo. Mas, certamente, o Man United tem esse apelo global. Deve haver uma audiência razoável. É uma grande oportunidade como trampolim, mas, em termos do programa em si, eu esperaria mais de 20 pontos de audiência, considerando o tamanho da audiência.”
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O que vem por aí para Carrick e o Manchester United?
Com as câmeras prontas para filmar nos próximos 12 meses, todos os olhos estarão voltados para a forma como o time lidará com o intenso escrutínio. O clube tem como meta disputar seriamente o título da Premier League, ao mesmo tempo em que lida com seu retorno à Liga dos Campeões. Os torcedores aguardarão ansiosamente a estreia do documentário em 2027 para testemunhar cada momento crucial desta campanha que pode ser decisiva.