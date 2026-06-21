Revelado: quanto o Manchester United vai ganhar com o documentário do Amazon Prime Video - com os candidatos ao título da Premier League recebendo o tratamento “All or Nothing”

Em entrevista exclusiva ao Football Insider, o ex-diretor executivo do Everton, Wyness, revelou os detalhes financeiros do acordo que levará as câmeras da Amazon aos bastidores do Old Trafford. O Manchester United fechou o acordo no início desta semana, e o clube deve receber inicialmente 20 milhões de libras.

Os jogadores comandados por Michael Carrick serão acompanhados durante toda a temporada 2026-27, juntando-se a times como Tottenham, Manchester City e Arsenal, que já participaram de temporadas anteriores da série “All or Nothing”. Wyness acredita que, apesar da recente supersaturação no mercado de documentários esportivos, o apelo global dos gigantes da Premier League garantirá que esse projeto específico se torne um enorme sucesso comercial para o histórico clube.