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Adhe Makayasa

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Revelado: quanto o demitido Liam Rosenior receberá do Chelsea, já que o clube inseriu uma "cláusula de rescisão" inteligente para evitar uma conta GIGANTESCA de 24 milhões de libras

L. Rosenior
Chelsea
Brighton x Chelsea
Brighton
Premier League

O Chelsea conseguiu evitar o pagamento de uma indenização astronômica de 24 milhões de libras após a demissão de Liam Rosenior, após apenas 104 dias no comando. Embora a diretoria tenha enfrentado intenso escrutínio devido ao recente declínio do clube, uma cláusula de rescisão estratégica prevista no contrato de oito anos do técnico poupou os Blues de um enorme prejuízo financeiro.

  • Saída estratégica da diretoria do Blues

    A diretoria do Chelsea demitiu oficialmente Rosenior na quarta-feira, após uma sequência desastrosa de cinco derrotas consecutivas na Premier League, sem marcar um único gol. A humilhante derrota por 3 a 0 em Brighton foi a gota d'água, deixando o clube na oitava colocação e passando por uma grave crise de identidade. Rosenior perdeu 10 das 23 partidas que comandou, tornando-se o técnico do Chelsea que mais rapidamente atingiu duas dígitos em derrotas desde que Glenn Hoddle registrou 10 derrotas em apenas 20 partidas, em novembro de 1993.


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    Cláusula de rescisão economiza milhões

    Relatos iniciais sugeriam que o clube do oeste de Londres teria de arcar com uma indenização colossal de 24 milhões de libras devido à duração do contrato do ex-técnico. No entanto, a Sky Sports revelou posteriormente que a diretoria do clube negociou com sucesso uma cláusula de rescisão que reduz significativamente o valor final da indenização. Essa cláusula protege efetivamente o clube de um pesado ônus financeiro após a decisão de encerrar o contrato de longo prazo de Rosenior seis anos antes de seu vencimento, previsto para 2032.

  • Transição sob liderança interina

    Com a saída de Rosenior, a diretoria decidiu esperar até o verão para nomear um sucessor permanente para comandar o projeto de longo prazo em Stamford Bridge. Calum McFarlane foi promovido de seu cargo de assistente para assumir a função de técnico interino até o final da temporada. O principal objetivo de McFarlane será restaurar o ânimo em um vestiário dividido e conduzir as últimas cinco partidas do campeonato, enquanto se inicia a busca por um substituto de nível internacional.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    O teste em Wembley para McFarlane

    McFarlane enfrenta um desafio imediato ao comandar um time desanimado na semifinal da FA Cup deste domingo contra o Leeds United, em Wembley. O sucesso na competição continua sendo a única esperança do Chelsea de conquistar um título, mas o time precisa superar um Leeds em grande fase, ao mesmo tempo em que luta contra a própria falta de confiança. Após a viagem a Wembley, o técnico interino precisa encontrar uma solução tática para a falta de gols da equipe, a fim de garantir que o clube consiga uma vaga nas competições europeias na próxima temporada.

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