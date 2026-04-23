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Revelado: quanto o demitido Liam Rosenior receberá do Chelsea, já que o clube inseriu uma "cláusula de rescisão" inteligente para evitar uma conta GIGANTESCA de 24 milhões de libras
Saída estratégica da diretoria do Blues
A diretoria do Chelsea demitiu oficialmente Rosenior na quarta-feira, após uma sequência desastrosa de cinco derrotas consecutivas na Premier League, sem marcar um único gol. A humilhante derrota por 3 a 0 em Brighton foi a gota d'água, deixando o clube na oitava colocação e passando por uma grave crise de identidade. Rosenior perdeu 10 das 23 partidas que comandou, tornando-se o técnico do Chelsea que mais rapidamente atingiu duas dígitos em derrotas desde que Glenn Hoddle registrou 10 derrotas em apenas 20 partidas, em novembro de 1993.
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Cláusula de rescisão economiza milhões
Relatos iniciais sugeriam que o clube do oeste de Londres teria de arcar com uma indenização colossal de 24 milhões de libras devido à duração do contrato do ex-técnico. No entanto, a Sky Sports revelou posteriormente que a diretoria do clube negociou com sucesso uma cláusula de rescisão que reduz significativamente o valor final da indenização. Essa cláusula protege efetivamente o clube de um pesado ônus financeiro após a decisão de encerrar o contrato de longo prazo de Rosenior seis anos antes de seu vencimento, previsto para 2032.
Transição sob liderança interina
Com a saída de Rosenior, a diretoria decidiu esperar até o verão para nomear um sucessor permanente para comandar o projeto de longo prazo em Stamford Bridge. Calum McFarlane foi promovido de seu cargo de assistente para assumir a função de técnico interino até o final da temporada. O principal objetivo de McFarlane será restaurar o ânimo em um vestiário dividido e conduzir as últimas cinco partidas do campeonato, enquanto se inicia a busca por um substituto de nível internacional.
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O teste em Wembley para McFarlane
McFarlane enfrenta um desafio imediato ao comandar um time desanimado na semifinal da FA Cup deste domingo contra o Leeds United, em Wembley. O sucesso na competição continua sendo a única esperança do Chelsea de conquistar um título, mas o time precisa superar um Leeds em grande fase, ao mesmo tempo em que luta contra a própria falta de confiança. Após a viagem a Wembley, o técnico interino precisa encontrar uma solução tática para a falta de gols da equipe, a fim de garantir que o clube consiga uma vaga nas competições europeias na próxima temporada.