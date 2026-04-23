Revelado: quanto o demitido Liam Rosenior receberá do Chelsea, já que o clube inseriu uma "cláusula de rescisão" inteligente para evitar uma conta GIGANTESCA de 24 milhões de libras

McFarlane enfrenta um desafio imediato ao comandar um time desanimado na semifinal da FA Cup deste domingo contra o Leeds United, em Wembley. O sucesso na competição continua sendo a única esperança do Chelsea de conquistar um título, mas o time precisa superar um Leeds em grande fase, ao mesmo tempo em que luta contra a própria falta de confiança. Após a viagem a Wembley, o técnico interino precisa encontrar uma solução tática para a falta de gols da equipe, a fim de garantir que o clube consiga uma vaga nas competições europeias na próxima temporada.