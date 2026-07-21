Revelado: quanto o Benfica pagará por Jhon Duran, agora que o ex-atacante do Aston Villa conclui sua transferência do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo

Duran ganhou notoriedade inicialmente no Envigado antes de ser contratado pelo Chicago Fire, onde suas atuações chamaram a atenção de muitos. Seu nome brilhou ainda mais quando ele se transferiu para a Premier League para jogar pelo Aston Villa, em janeiro de 2023. Em seguida, o Al-Nassr o contratou em um negócio no valor de € 77 milhões, e depois vieram as passagens por empréstimo pelo Fenerbahçe e pelo Zenit.

Agora de volta à Europa, o atacante prometeu dar tudo de si pelo Benfica, afirmando: “Quero trabalhar duro e ajudar meu time.”

O jogador de 22 anos também chega com experiência internacional, tendo disputado 17 partidas pela seleção colombiana e marcado três gols.