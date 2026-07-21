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Yokohama Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Yosua Arya

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Revelado: quanto o Benfica pagará por Jhon Duran, agora que o ex-atacante do Aston Villa conclui sua transferência do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo

Mercado da bola
J. Duran
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O Benfica concluiu a contratação de Jhon Duran, do Al-Nassr, por empréstimo de uma temporada, com os detalhes financeiros do acordo já confirmados. O ex-atacante do Aston Villa revelou suas ambições após garantir seu retorno ao futebol europeu, mas quanto o gigante português vai realmente pagar?

  • O Benfica confirma a chegada de Duran

    O Benfica anunciou oficialmente a contratação de Duran, do Al-Nassr, por empréstimo de uma temporada para a campanha 2026-27. O clube português também revelou os detalhes financeiros do acordo. O Benfica pagará um total de € 6,1 milhões pelo empréstimo, e o acordo inclui uma opção de compra definitiva de Duran por € 30 milhões ao final da temporada.



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  • Duran busca títulos

    Duran falou sobre sua alegria após concretizar a transferência e deixou claro que quer causar um impacto imediato em seu novo clube. O colombiano também destacou suas ambições para a temporada.

    “Estou muito grato a Deus, assim como disse quando cheguei”, admitiu Duran. “Estou feliz! Continuo afirmando que este é o maior clube de Portugal. Estou muito grato por estar aqui. Tenho expectativas muito altas para minha passagem por aqui. Quero jogar bem, dar o meu melhor e ser campeão.”



  • Retorno ao futebol europeu

    Duran ganhou notoriedade inicialmente no Envigado antes de ser contratado pelo Chicago Fire, onde suas atuações chamaram a atenção de muitos. Seu nome brilhou ainda mais quando ele se transferiu para a Premier League para jogar pelo Aston Villa, em janeiro de 2023. Em seguida, o Al-Nassr o contratou em um negócio no valor de € 77 milhões, e depois vieram as passagens por empréstimo pelo Fenerbahçe e pelo Zenit.

    Agora de volta à Europa, o atacante prometeu dar tudo de si pelo Benfica, afirmando: “Quero trabalhar duro e ajudar meu time.”

    O jogador de 22 anos também chega com experiência internacional, tendo disputado 17 partidas pela seleção colombiana e marcado três gols.

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  • Jhon Duran Fenerbahce 2025-26Getty

    Prepare-se para a nova temporada

    Duran começará agora os preparativos para a pré-temporada sob o comando do técnico do Benfica, Marco Silva, com o objetivo de se firmar como o atacante titular do clube. Seu desempenho ao longo da próxima temporada determinará se o Benfica exercerá sua opção de compra de € 30 milhões.

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