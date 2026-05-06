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Revelado: quanto o Arsenal arrecadou em prêmios financeiros com sua campanha até a final da Liga dos Campeões de 2026 - e quanto poderia ganhar com uma histórica primeira conquista da Copa da Europa
O caminho para a final em Budapeste
O Arsenal está oficialmente classificado para a final da Liga dos Campeões, que será disputada em 30 de maio, em Budapeste, mas a vitória sobre o Atlético de Madrid no Emirates Stadium proporcionou mais do que apenas a chance de conquistar um título. Ao garantir a vitória por 1 a 0 na segunda partida da semifinal e o triunfo por 2 a 1 no placar agregado, o clube do norte de Londres assegurou sua vaga na elite do futebol europeu e um aumento significativo em seu orçamento para transferências.
O sucesso significa que o time de Arteta já acumulou mais de 142 milhões de euros (122 milhões de libras/167 milhões de dólares) em prêmios ao longo da campanha desta temporada. Esse valor recorde é uma prova da consistência do clube tanto na fase regular da liga quanto nas eliminatórias de alta pressão, posicionando o Arsenal como um dos times mais lucrativos do futebol mundial neste ano.
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Analisando a receita extraordinária de 122 milhões de libras
A jornada financeira começou com uma taxa inicial de 18,62 milhões de euros (16 milhões de libras/22 milhões de dólares) apenas pela participação na fase de grupos. O desempenho impecável do Arsenal nas fases iniciais e a subsequente classificação para as oitavas de final renderam ao clube mais 40,6 milhões de euros (35 milhões de libras/48 milhões de dólares) em prêmios por desempenho. Esse total inclui um pagamento específico de 9,5 milhões de libras (13 milhões de dólares) por ter superado com sucesso a primeira fase da competição.
De acordo com estimativas do respeitado blog financeiro Swiss Ramble, os Gunners também arrecadaram 37 milhões de euros (32 milhões de libras/43 milhões de dólares) dos pagamentos do “pilar de valor” da UEFA. Esses números são calculados com base no valor de mercado de mídia de seu país de origem e no desempenho europeu individual do clube nos últimos cinco e dez anos, recompensando o Arsenal por sua melhoria na classificação de coeficientes.
Os bônus da fase eliminatória vão se acumulando
À medida que a competição avançava, as recompensas financeiras tornaram-se ainda mais lucrativas para os gigantes da Premier League. O Arsenal recebeu 12,5 milhões de euros (11 milhões de libras/15 milhões de dólares) por chegar às quartas de final, seguido de um pagamento adicional de 15 milhões de euros (13 milhões de libras/18 milhões de dólares) pela sua participação nas semifinais. A simples classificação para a final acrescentou mais 18,5 milhões de euros (16 milhões de libras/22 milhões de dólares) ao prêmio total.
Essa estrutura em níveis da UEFA garante que as equipes que chegam mais longe na competição recebam níveis de receita transformadores. Para Arteta, isso representa um grande impulso antes da janela de transferências de verão, permitindo que o clube dispute alvos de elite e mantenha sua posição como verdadeiro candidato tanto no campeonato nacional quanto no continente.
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O que vale uma primeira Copa da Europa
Caso vença o Bayern de Munique ou o PSG na final, o Arsenal terá garantidos mais 10,5 milhões de euros (9 milhões de libras/12 milhões de dólares). Esse prêmio final inclui um bônus de vitória de 6,5 milhões de euros e 4 milhões de euros automáticos pela classificação para a Supercopa da UEFA de 2026. O vencedor desse evento de destaque receberia então mais 1 milhão de euros (863 mil libras) por seus esforços.