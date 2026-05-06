Revelado: quanto o Arsenal arrecadou em prêmios financeiros com sua campanha até a final da Liga dos Campeões de 2026 - e quanto poderia ganhar com uma histórica primeira conquista da Copa da Europa

O Arsenal está oficialmente classificado para a final da Liga dos Campeões, que será disputada em 30 de maio, em Budapeste, mas a vitória sobre o Atlético de Madrid no Emirates Stadium proporcionou mais do que apenas a chance de conquistar um título. Ao garantir a vitória por 1 a 0 na segunda partida da semifinal e o triunfo por 2 a 1 no placar agregado, o clube do norte de Londres assegurou sua vaga na elite do futebol europeu e um aumento significativo em seu orçamento para transferências.

O sucesso significa que o time de Arteta já acumulou mais de 142 milhões de euros (122 milhões de libras/167 milhões de dólares) em prêmios ao longo da campanha desta temporada. Esse valor recorde é uma prova da consistência do clube tanto na fase regular da liga quanto nas eliminatórias de alta pressão, posicionando o Arsenal como um dos times mais lucrativos do futebol mundial neste ano.