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Revelado: Quanto Mohamed Salah vai ganhar no Beşiktaş, enquanto a lenda do Liverpool se aproxima da transferência para a Turquia como jogador sem contrato
O Beşiktaş prepara um pacote salarial gigantesco
Os detalhes financeiros da proposta para trazer Salah para a Turquia vieram à tona, com o Beşiktaş pronto para se comprometer com um investimento significativo. De acordo com o FotoMac, as Águias Negras apresentaram uma oferta contratual no valor impressionante de € 12,5 milhões por ano em salário anual para garantir os serviços do egípcio.
As negociações entre o clube turco e o representante de Salah, Rammy Abbas, chegaram a um ponto decisivo durante uma recente reunião de alto nível. Embora as discussões anteriores tivessem estagnado devido a várias exigências financeiras, na última rodada de negociações ambas as partes chegaram a um acordo sobre as condições pessoais do jogador.
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O presidente Adali confirma a oferta final
O presidente do Beşiktaş, Serdal Adali, tem supervisionado pessoalmente as negociações e revelou que a bola agora está firmemente no campo do jogador. Ao falar sobre o andamento da negociação, o dirigente do clube explicou exatamente qual é a situação atual, após meses de especulações. “Conforme foi divulgado na mídia, há algum tempo estamos conduzindo negociações com Salah e seus representantes sobre os detalhes do acordo”, afirmou Adali.
O presidente esclareceu ainda que o clube esgotou todos os seus recursos para concretizar a transferência. Ele acrescentou: “Na fase final, discutimos as exigências do jogador e de seus representantes sob todos os ângulos e, após negociações mútuas, apresentamos nossa oferta oficial final. Também pedimos que nos informassem sobre sua decisão em um curto prazo.”
Superando o impasse na comissão
Um dos principais obstáculos na negociação vinha sendo as altas comissões exigidas pelo agente de Salah. No entanto, notícias recentes sugerem que houve um avanço significativo nessa questão, com o representante concordando em reduzir suas exigências.
As negociações não se concentraram apenas nas questões financeiras; a visão geral do projeto também tem sido um importante ponto de discussão. Durante a reunião, as duas partes discutiram tudo, desde a estrutura tática da equipe até oportunidades comerciais fora de campo.
Adali tem trabalhado incansavelmente com os membros da diretoria para garantir que a infraestrutura necessária esteja pronta para receber uma contratação de tão alto nível, tratando a contratação do ponta egípcio como a prioridade absoluta do clube nesta janela de transferências.
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Um novo capítulo em Istambul se aproxima
Com sua saída de Anfield marcando o fim de uma era histórica, a possível chegada de Salah a Istambul gerou enorme entusiasmo entre a torcida do Beşiktaş. A diretoria está agora trabalhando para finalizar a documentação e anunciar oficialmente o que seria uma das maiores transferências da história da Super Lig. Salah está atualmente em um período de descanso após ajudar o Egito a chegar às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
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