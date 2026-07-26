Revelado: Quanto Mohamed Salah vai ganhar no Beşiktaş, enquanto a lenda do Liverpool se aproxima da transferência para a Turquia como jogador sem contrato

Um dos principais obstáculos na negociação vinha sendo as altas comissões exigidas pelo agente de Salah. No entanto, notícias recentes sugerem que houve um avanço significativo nessa questão, com o representante concordando em reduzir suas exigências.

As negociações não se concentraram apenas nas questões financeiras; a visão geral do projeto também tem sido um importante ponto de discussão. Durante a reunião, as duas partes discutiram tudo, desde a estrutura tática da equipe até oportunidades comerciais fora de campo.

Adali tem trabalhado incansavelmente com os membros da diretoria para garantir que a infraestrutura necessária esteja pronta para receber uma contratação de tão alto nível, tratando a contratação do ponta egípcio como a prioridade absoluta do clube nesta janela de transferências.



