A chegada de Anderson faz parte de uma reconstrução mais ampla, à medida que o City se prepara para a era pós-Pep Guardiola. Com Bernardo Silva tendo recentemente concluído sua transferência para o Real Madrid, o clube identificou uma necessidade urgente de energia renovada e criatividade no terço final do campo. As estatísticas de Anderson na temporada 2025-26, na qual ele disputou todas as partidas do campeonato pelo Forest, sugerem que ele possui a resistência e a qualidade necessárias para atuar em um ambiente de alta pressão.

O City, no entanto, pode não ter parado por aí, já que relatos sugerem que o clube também está de olho em Sandro Tonali como parte de uma possível campanha de contratações para o meio-campo no valor de 200 milhões de libras. Por enquanto, Anderson é a prioridade, e sua apresentação oficial está prevista para logo após a Inglaterra encerrar suas participações na Copa do Mundo. À medida que o clube entra em uma nova era, a contratação do jogador britânico mais caro da história envia uma mensagem clara de sua intenção implacável de restabelecer seu domínio nacional.