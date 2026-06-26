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Revelado: quanto Elliot Anderson vai ganhar no Man City, agora que o meio-campista assinou contrato de longo prazo antes de uma transferência que bateu o recorde britânico
Um contrato milionário no Etihad
Anderson deve assinar um lucrativo contrato de cinco anos com o Manchester City, que reflete seu novo status como peça fundamental para o futuro do clube. De acordo com o The Athletic, o jogador da seleção inglesa receberá um salário na casa das 300 mil libras por semana, caso cumpra todas as metas de desempenho durante sua passagem por Manchester. O acordo também inclui uma opção do clube de prorrogar o contrato por mais 12 meses, vinculando-o efetivamente ao atual campeão até 2032.
O pacote financeiro representa um compromisso significativo do City, que está empenhado em garantir os melhores talentos nacionais para reforçar seu meio-campo. Tendo já visto a saída de figuras-chave, a diretoria estava determinada a proporcionar à nova comissão técnica um meio-campo de nível mundial.
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Quebrando o recorde britânico de transferências
Para garantir os serviços de Anderson, o City concordou em pagar uma quantia fixa de 116 milhões de libras (153 milhões de dólares), sem nenhum adicional incluído no acordo. Esse valor não apenas supera o recorde do clube de 100 milhões de libras que o City pagou por Jack Grealish em 2021, mas também consagra Anderson como o jogador britânico mais caro da história do futebol.
O Forest mostrou-se um negociador incrivelmente difícil durante toda a janela de transferências de verão. O time, conhecido como “Tricky Trees”, já havia rejeitado uma oferta de 106 milhões de libras, pois insistia em um valor que estabelecesse um novo marco no futebol inglês. Para um jogador que chegou ao Forest vindo do Newcastle por apenas 35 milhões de libras em 2023, o lucro representa um negócio extraordinário para o clube da região de East Midlands.
Exame médico agendado durante o período de serviço na Copa do Mundo
Apesar de estar a milhares de milhas de distância, a serviço da seleção, as negociações da transferência avançam rapidamente. A reportagem do The Athletic acrescenta que Anderson recebeu permissão para realizar exames médicos em Nova York nesta sexta-feira, enquanto permanece com a seleção da Inglaterra. Os Três Leões estão atualmente se preparando para o confronto da Copa do Mundo contra o Panamá no MetLife Stadium, mas o jogador fará um breve desvio para finalizar as formalidades de sua transferência para o Etihad.
Anderson tem se destacado na equipe de Thomas Tuchel nos Estados Unidos, sendo titular nas duas partidas da fase de grupos contra a Croácia e Gana. Sua ascensão meteórica o tornou um dos meio-campistas mais cobiçados da Europa neste verão. O City agiu rapidamente para superar a concorrência depois que o Manchester United desistiu da disputa devido aos custos crescentes.
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Substituindo lendas na sala de máquinas do City
A chegada de Anderson faz parte de uma reconstrução mais ampla, à medida que o City se prepara para a era pós-Pep Guardiola. Com Bernardo Silva tendo recentemente concluído sua transferência para o Real Madrid, o clube identificou uma necessidade urgente de energia renovada e criatividade no terço final do campo. As estatísticas de Anderson na temporada 2025-26, na qual ele disputou todas as partidas do campeonato pelo Forest, sugerem que ele possui a resistência e a qualidade necessárias para atuar em um ambiente de alta pressão.
O City, no entanto, pode não ter parado por aí, já que relatos sugerem que o clube também está de olho em Sandro Tonali como parte de uma possível campanha de contratações para o meio-campo no valor de 200 milhões de libras. Por enquanto, Anderson é a prioridade, e sua apresentação oficial está prevista para logo após a Inglaterra encerrar suas participações na Copa do Mundo. À medida que o clube entra em uma nova era, a contratação do jogador britânico mais caro da história envia uma mensagem clara de sua intenção implacável de restabelecer seu domínio nacional.