Embora a Espanha tenha conquistado a glória em campo, o ex-capitão da Inglaterra, Beckham, foi apontado como o verdadeiro vencedor da Copa do Mundo de 2026 após embolsar a impressionante quantia de 19 milhões de libras durante o torneio, segundo a Marketing Made Clear, via The Sun. Apesar de ter encerrado a carreira de jogador há mais de uma década, o jogador de 51 anos continua sendo um dos rostos mais valorizados no esporte mundial, aparecendo em quase todos os intervalos comerciais ao longo da competição.

Analistas de mercado acompanharam de perto sua produção comercial, estimando que a marca Beckham arrecadou a enorme quantia de oito dígitos por meio de uma ampla gama de patrocínios. A empresa de monitoramento do setor Marketing Made Clear afirmou: “As marcas trabalham com Beckham porque ele é confiável e reconhecível.”