AFP
Traduzido por
Revelado: quanto David Beckham ganhou com a Copa do Mundo de 2026 - com a lenda do Manchester United e da seleção inglesa aumentando seu patrimônio líquido de bilhões de libras
O domínio no setor de publicidade gera ganhos astronômicos
Embora a Espanha tenha conquistado a glória em campo, o ex-capitão da Inglaterra, Beckham, foi apontado como o verdadeiro vencedor da Copa do Mundo de 2026 após embolsar a impressionante quantia de 19 milhões de libras durante o torneio, segundo a Marketing Made Clear, via The Sun. Apesar de ter encerrado a carreira de jogador há mais de uma década, o jogador de 51 anos continua sendo um dos rostos mais valorizados no esporte mundial, aparecendo em quase todos os intervalos comerciais ao longo da competição.
Analistas de mercado acompanharam de perto sua produção comercial, estimando que a marca Beckham arrecadou a enorme quantia de oito dígitos por meio de uma ampla gama de patrocínios. A empresa de monitoramento do setor Marketing Made Clear afirmou: “As marcas trabalham com Beckham porque ele é confiável e reconhecível.”
- Getty Images Sport
Um portfólio de parceiros globais de primeira linha
A magnitude do envolvimento comercial de Beckham durante o torneio foi sem precedentes para um atleta aposentado. Ele foi visto promovendo de tudo, desde instituições financeiras até lanches, participando de campanhas para o Bank of America e as batatas fritas Lay’s. Seu portfólio também incluiu papéis de destaque para a gigante americana de bricolagem Home Depot, o colosso do fast-food McDonald’s e a lendária marca de cerveja Stella Artois.
O especialista em marcas e cultura Nick Ede explicou que a Copa do Mundo representa uma oportunidade única para celebridades do calibre de Beckham maximizarem seu valor. “As marcas estão dispostas a gastar dezenas de milhões para garantir a participação de celebridades capazes de chamar a atenção instantaneamente durante os intervalos comerciais, pois sabem que estão alcançando um público de bilhões de pessoas”, explica Nick.
Manter a relevância cultural por meio do estrelato
Beckham não foi o único membro de sua família a se beneficiar dos holofotes da Copa do Mundo, já que seu filho Brooklyn também fechou um contrato notável. Segundo relatos, Brooklyn ganhou cerca de US$ 1 milhão por sua participação em um comercial da DoorDash, que incluía uma referência autorreflexiva à sua vida familiar. No entanto, Sir David continua sendo a principal atração para patrocinadores de elite.
Uma análise mais aprofundada do cenário das celebridades durante o torneio destacou o poder de geração de renda superior de Beckham em comparação com outras grandes estrelas. Embora ícones da música como Shakira, Justin Bieber e Lisa, do Blackpink, também tenham obtido ganhos significativos por meio de apresentações e streams, a presença constante de Beckham nos intervalos publicitários garantiu que ele permanecesse na vanguarda da narrativa comercial.
- Getty Images Sport
O legado e o status de bilionário
O sucesso financeiro alcançado durante o ciclo de 2026, que aumentou ainda mais o patrimônio líquido de 1,185 bilhão de libras que divide com sua esposa, Victoria, ex-integrante das Spice Girls, é uma continuação da trajetória de Beckham como o primeiro esportista bilionário da Grã-Bretanha. Tendo conquistado títulos de campeonatos na Inglaterra, Espanha, Estados Unidos e França, além da Liga dos Campeões com o Manchester United em 1999, sua coleção de troféus é bastante recheada. No entanto, sua carreira pós-aposentadoria tem sido, sem dúvida, mais bem-sucedida em termos financeiros.
Sua história serve de modelo para os jogadores de futebol modernos que buscam construir uma marca que transcenda o próprio esporte. Do East End de Londres à Calçada da Fama em Hollywood, a trajetória de Beckham continua inigualável no mundo do esporte.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.