Revelado: quanto custará ao Barcelona o “novo Neymar”, agora que o jovem prodígio brasileiro de 16 anos está na mira do Camp Nou

A rede de olheiros do Barcelona na América do Sul indicou um novo nome para a diretoria esportiva do clube analisar.

Gabriel Veneno, um ponta de 16 anos que atualmente se desenvolve nas categorias de base do Atlético Mineiro, surgiu como a mais recente “pérola” brasileira a aparecer no radar de transferências do Blaugrana. O adolescente já ganhou a comparação ambiciosa de “novo Neymar” devido ao seu perfil técnico e talento.

Embora Veneno faça parte principalmente da equipe sub-17 do Atlético Mineiro, ele já começou a chamar a atenção dos principais clubes europeus. No início deste ano, o atacante de direita fez quatro partidas no prestigioso torneio da Copinha, onde suas atuações deixaram uma impressão duradoura nos olheiros que representavam vários times de ponta do continente.