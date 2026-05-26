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Revelado: quanto custará ao Barcelona o “novo Neymar”, agora que o jovem prodígio brasileiro de 16 anos está na mira do Camp Nou
O Barça está de olho em Gabriel Veneno
A rede de olheiros do Barcelona na América do Sul indicou um novo nome para a diretoria esportiva do clube analisar.
Gabriel Veneno, um ponta de 16 anos que atualmente se desenvolve nas categorias de base do Atlético Mineiro, surgiu como a mais recente “pérola” brasileira a aparecer no radar de transferências do Blaugrana. O adolescente já ganhou a comparação ambiciosa de “novo Neymar” devido ao seu perfil técnico e talento.
Embora Veneno faça parte principalmente da equipe sub-17 do Atlético Mineiro, ele já começou a chamar a atenção dos principais clubes europeus. No início deste ano, o atacante de direita fez quatro partidas no prestigioso torneio da Copinha, onde suas atuações deixaram uma impressão duradoura nos olheiros que representavam vários times de ponta do continente.
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O preço de 20 milhões de euros
Conseguir a contratação de Veneno não será uma tarefa fácil nem barata para Deco e a diretoria do Barcelona.
De acordo com o AS, o Atlético Mineiro exigiria aproximadamente € 20 milhões (£ 17 milhões/$ 23 milhões), além de bônus adicionais relacionados ao desempenho, por seu valioso jogador. Essa avaliação representa um investimento significativo para um jogador que ainda não estreou na equipe principal do clube.
O aspecto financeiro é um ponto de discórdia no Camp Nou, dadas as restrições econômicas atuais do clube. Além disso, há uma consideração tática envolvida: Veneno atua na mesma posição que Lamine Yamal.
Investir uma quantia tão substancial em um jogador que representaria concorrência — ou reserva — para o atual astro adolescente do time é uma decisão que exige um cálculo cuidadoso por parte da diretoria do Barcelona.
Dificuldades na inscrição e limites de idade
Mesmo que um acordo fosse fechado em breve, os torcedores do Barcelona teriam que esperar para ver o jovem em ação. Devido às regras da FIFA relativas à transferência internacional de menores, Veneno não pode se transferir oficialmente para a Europa até completar 18 anos. Esse obstáculo logístico significa que qualquer acordo imediato seria um arranjo do tipo “comprar e esperar”, semelhante aos utilizados recentemente pelo Real Madrid com Vinicius Júnior e Endrick.
Assim que atingir a idade mínima exigida, o plano provavelmente envolveria o registro de Veneno no Barça Atlétic para que ele comece sua adaptação ao futebol europeu.
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Concorrência no mercado brasileiro
O interesse do Barcelona por Veneno surge após uma série de outras missões de observação na região. O clube já havia sido associado a Eduardo Conceição e Riquelme Felipe, em uma tentativa de combater o crescente domínio de seus rivais no mercado brasileiro. Há um senso de urgência no Camp Nou para agir com determinação, já que acreditam que Veneno é um dos jogadores com o futuro mais promissor do futebol sul-americano.
A diretoria do clube continua determinada a se manter competitiva na disputa por jovens talentos de elite, apesar de sua situação financeira.