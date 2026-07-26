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Revelado: Quanto custará ao Arsenal a contratação de Vinícius Júnior, já que o Real Madrid exige uma quantia de nove dígitos pelo atacante “Galáctico”
Perez estabelece uma avaliação colossal na casa dos nove dígitos
O presidente do Real Madrid estabeleceu um limite financeiro rígido para qualquer possível venda de Vinícius Júnior neste verão, segundo o SPORT. O gigante espanhol estaria exigindo um pacote total no valor de 160 milhões de euros, incluindo valores fixos e variáveis relacionadas ao desempenho, para sequer considerar a possibilidade de se desfazer de seu craque. Esse valor definido tem como objetivo dissuadir compradores oportunistas e refletir o status do jogador de 26 anos como um dos maiores talentos do futebol mundial.
A diretoria do Bernabéu não está disposta a perder um ativo de tanto destaque sem uma compensação significativa, especialmente porque ele ainda tem contrato até junho de 2027. Embora o clube prefira manter o jogador, a falta de avanço nas recentes negociações para a renovação do contrato forçou a diretoria a avaliar o mercado.
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O Arsenal lidera a disputa pela contratação do astro brasileiro
Acredita-se que Mikel Arteta esteja por trás do interesse vindo do norte de Londres, já que busca reforçar com jogadores de nível mundial o elenco campeão da Premier League. Embora os Gunners já tenham reforçado seu elenco com a chegada de Christos Tzolis, Arteta já havia defendido uma maior ambição após a decepção na final da Liga dos Campeões na temporada passada.
Apesar do interesse concreto do Emirates, a negociação ainda está em fase inicial, e nenhum contato formal entre os clubes foi estabelecido até o momento. A reportagem acrescenta que o Arsenal está aguardando um sinal definitivo de que o jogador não renovará seu contrato na capital espanhola antes de apresentar uma oferta que quebraria recordes.
Impasse contratual alimenta rumores sobre saída do Bernabéu
O principal fator por trás dessa saga de transferência é o impasse em curso em relação ao salário do atacante e à sua posição no elenco. Há indícios de que Vinicius esteja exigindo um salário próximo ao de Mbappé, uma exigência que tem causado atritos com a estrutura salarial atual do clube.
A reportagem indica que ambas as partes concordaram em realizar uma rodada decisiva de negociações após a Copa do Mundo de 2026, mas o clima continua tenso. Se essas próximas discussões não resultarem em um avanço, o Real Madrid poderá ser forçado a considerar ofertas oficiais para evitar que o valor de mercado do jogador se deprecie à medida que ele se aproxima dos últimos anos de seu contrato.
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O fator Mourinho complica ainda mais a busca dos Gunners
A contratação de José Mourinho acrescentou mais uma camada de complexidade à possível transferência, já que o novo técnico se opõe veementemente à venda de Vinícius. O treinador português está empenhado em manter o núcleo do seu elenco e expressou um forte desejo de manter o brasileiro ao lado de outras grandes estrelas, como Kylian Mbappé e Jude Bellingham.
Essa resistência interna da comissão técnica entra em conflito com a visão financeira pragmática da diretoria, caso não seja possível garantir a renovação do contrato. Enquanto Mourinho quer seus melhores jogadores à disposição para a próxima temporada, a pressão do valor de € 160 milhões e as exigências salariais do próprio jogador continuam a dominar o debate.
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