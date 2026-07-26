O presidente do Real Madrid estabeleceu um limite financeiro rígido para qualquer possível venda de Vinícius Júnior neste verão, segundo o SPORT. O gigante espanhol estaria exigindo um pacote total no valor de 160 milhões de euros, incluindo valores fixos e variáveis relacionadas ao desempenho, para sequer considerar a possibilidade de se desfazer de seu craque. Esse valor definido tem como objetivo dissuadir compradores oportunistas e refletir o status do jogador de 26 anos como um dos maiores talentos do futebol mundial.

A diretoria do Bernabéu não está disposta a perder um ativo de tanto destaque sem uma compensação significativa, especialmente porque ele ainda tem contrato até junho de 2027. Embora o clube prefira manter o jogador, a falta de avanço nas recentes negociações para a renovação do contrato forçou a diretoria a avaliar o mercado.



