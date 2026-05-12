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Revelado: quando será inaugurada a nova arquibancada Kop do Wrexham, enquanto Rob Mac e Ryan Reynolds fazem uma previsão empolgante para os Red Dragons, que buscam a Premier League
O prazo para a nova arquibancada Kop
Os torcedores do Wrexham aguardavam ansiosamente notícias sobre a reforma do icônico Racecourse Ground, e o copresidente Mac se pronunciou oficialmente para confirmar quando terá início a fase de "público nas arquibancadas".
Em entrevista ao Collider Interviews, Mac fez o anúncio definitivo para gerenciar as expectativas dos torcedores. Ele declarou: “Vou dizer isso publicamente, simplesmente porque fica mais fácil depois que se diz publicamente. Ele estará pronto para o início da temporada 2027-28. Estará aberto para o público, e isso significa torcedores nas arquibancadas. Não na próxima temporada, mas na temporada seguinte. Haverá pessoas sentadas nas arquibancadas, assistindo ao futebol.”
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Maior capacidade e ambição hollywoodiana
Os planos revisados para a Kop são muito mais ambiciosos do que os projetos originais. O clube apresentou um pedido de licenciamento aprimorado no verão passado para incluir mais 2.250 lugares, elevando a capacidade total da arquibancada para 7.750.
Quando estiver concluído, o histórico Racecourse Ground voltará a ser um estádio com quatro arquibancadas, com capacidade total superior a 18.000 lugares.
Reynolds elogiou a tenacidade de seu sócio em superar os obstáculos logísticos que retardaram a construção. Reynolds acrescentou: “Esse homem faz as coisas acontecerem. Se você disser a Rob que algo é impossível, você verá suas pupilas se dilatarem repentinamente e algo acontecer internamente.” Essa determinação é essencial, já que o clube se prepara para sua jornada pela EFL com a Premier League como meta final, ainda que distante.
Um espaço de nível internacional para o Norte de Gales
A reforma não visa apenas o sucesso nacional; trata-se de devolver o prestígio internacional a Wrexham. A nova arquibancada permitirá que o estádio atinja a conformidade com a Categoria 4 da UEFA.
Essa classificação é a mais alta possível para instalações europeias, o que significa que o Racecourse poderá, potencialmente, sediar partidas da Liga dos Campeões, da Liga Europa e do Campeonato Europeu no futuro.
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Preparando-se para o futuro em busca do sonho da Premier League
À medida que o Wrexham continua sua ascensão meteórica sob os holofotes de Hollywood, a infraestrutura precisa acompanhar o ritmo do sucesso em campo. A nova Kop contará com comodidades modernas, incluindo áreas seguras para assistir em pé, suítes de hospitalidade e assentos com melhor acessibilidade. O local já foi indicado como um possível palco para a candidatura do Reino Unido à Copa do Mundo Feminina de 2035.
Embora o adiamento para 2027 possa ser decepcionante para alguns, os proprietários estão certos de que a espera valerá a pena para garantir que o icônico estádio esteja à altura das ambições ambiciosas do clube.