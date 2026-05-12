Revelado: quando será inaugurada a nova arquibancada Kop do Wrexham, enquanto Rob Mac e Ryan Reynolds fazem uma previsão empolgante para os Red Dragons, que buscam a Premier League

Os planos revisados para a Kop são muito mais ambiciosos do que os projetos originais. O clube apresentou um pedido de licenciamento aprimorado no verão passado para incluir mais 2.250 lugares, elevando a capacidade total da arquibancada para 7.750.

Quando estiver concluído, o histórico Racecourse Ground voltará a ser um estádio com quatro arquibancadas, com capacidade total superior a 18.000 lugares.

Reynolds elogiou a tenacidade de seu sócio em superar os obstáculos logísticos que retardaram a construção. Reynolds acrescentou: “Esse homem faz as coisas acontecerem. Se você disser a Rob que algo é impossível, você verá suas pupilas se dilatarem repentinamente e algo acontecer internamente.” Essa determinação é essencial, já que o clube se prepara para sua jornada pela EFL com a Premier League como meta final, ainda que distante.