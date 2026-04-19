Revelado: Quando Romelu Lukaku encerrará seu exílio no Napoli e como o ex-atacante do Manchester United será punido em meio a rumores de uma possível suspensão

De acordo com o *Corriere dello Sport*, Lukaku comunicou, por meio de seu agente, que retornará à base de treinamento do Napoli em Castel Volturno na segunda-feira. Essa decisão marca o fim de um impasse de um mês que teve início quando o atacante não se apresentou após a pausa para os jogos internacionais em março. O ex-atacante do Manchester United e do Chelsea não se encontra pessoalmente com o técnico Antonio Conte desde a vitória do clube por 1 a 0 sobre o Cagliari, em 20 de março.

O retorno ocorre em um momento crítico para o Partenopei, que tem apenas cinco partidas restantes na campanha da Série A 2025-26. Embora o jogador esteja pronto para se reintegrar, sua temporada tem sido uma grande decepção. Uma grave lesão no tendão da coxa sofrida na pré-temporada limitou-o a apenas 64 minutos de jogo em sete partidas como reserva. Sua indisponibilidade deixou Conte em busca de soluções para um ataque que tem enfrentado dificuldades para repetir o domínio da temporada passada.







