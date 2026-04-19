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Revelado: Quando Romelu Lukaku encerrará seu exílio no Napoli e como o ex-atacante do Manchester United será punido em meio a rumores de uma possível suspensão
Data de retorno marcada para Lukaku
De acordo com o *Corriere dello Sport*, Lukaku comunicou, por meio de seu agente, que retornará à base de treinamento do Napoli em Castel Volturno na segunda-feira. Essa decisão marca o fim de um impasse de um mês que teve início quando o atacante não se apresentou após a pausa para os jogos internacionais em março. O ex-atacante do Manchester United e do Chelsea não se encontra pessoalmente com o técnico Antonio Conte desde a vitória do clube por 1 a 0 sobre o Cagliari, em 20 de março.
O retorno ocorre em um momento crítico para o Partenopei, que tem apenas cinco partidas restantes na campanha da Série A 2025-26. Embora o jogador esteja pronto para se reintegrar, sua temporada tem sido uma grande decepção. Uma grave lesão no tendão da coxa sofrida na pré-temporada limitou-o a apenas 64 minutos de jogo em sete partidas como reserva. Sua indisponibilidade deixou Conte em busca de soluções para um ataque que tem enfrentado dificuldades para repetir o domínio da temporada passada.
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Multas e medidas disciplinares
A diretoria do Napoli não encarou a rebeldia de Lukaku com leveza, e o clube já confirmou que ele foi multado por permanecer na Bélgica sem permissão. A tensão chegou ao auge quando o atacante optou por procurar orientação médica independente para tratar de um problema no flexor do quadril, em vez de se apresentar à equipe médica do clube. Essa aparente falta de confiança levou a uma ruptura pública nas relações, com o clube divulgando um comunicado prometendo decidir se o jogador continuará treinando com o time por tempo indeterminado.
O diretor esportivo Giovanni Manna tem sido franco sobre as medidas disciplinares que aguardam o jogador de 32 anos. Antes de um confronto recente com o AC Milan, Manna expressou a frustração do clube, afirmando: “Estamos insatisfeitos com isso. A integridade, o respeito e o valor do grupo estão acima de tudo. Falar sobre isso agora é supérfluo, porque Romelu não está aqui. Ele está trabalhando na Bélgica. Acho e espero que ele retorne dentro de uma semana. Mas ele sabe que haverá consequências.” A postura firme do diretor esportivo sugere que, embora o atacante esteja voltando aos gramados, ele continua em uma situação delicada com os dirigentes do Estádio Diego Armando Maradona.
A lealdade de Conte levada ao limite
A situação colocou Conte em uma posição difícil, considerando que ele foi o principal defensor da contratação de Lukaku pelo Napoli, em uma transação de € 30 milhões (26 milhões de libras/35 milhões de dólares) com o Chelsea. Apesar do apoio de alguns companheiros de equipe, que apontaram o desgaste emocional causado por perdas pessoais, os planos táticos do técnico foram prejudicados pela ausência do atacante. Com apenas um gol no campeonato nesta temporada, o status de intocável que Lukaku desfrutava sob o comando de Conte parece ter evaporado.
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Reta final pela classificação para a Liga dos Campeões
Enquanto Lukaku se prepara para o confronto direto com Conte e Manna, o Napoli precisa manter o foco em campo. Atualmente, o time ocupa a segunda posição na tabela da Série A, 12 pontos atrás do líder, o Inter. Embora uma recuperação tardia na disputa pelo título ainda seja matematicamente possível, o objetivo principal é garantir uma vaga na Liga dos Campeões e afastar uma investida de última hora do AC Milan. O clube se adaptou bem à ausência de Lukaku, confiando recentemente no recém-contratado Giovane, contratado em janeiro, para liderar o ataque.
Ainda não se sabe se Lukaku realmente entrará em campo nas últimas cinco partidas. Diante dos rumores de que ele seria afastado pelo restante da temporada, os próximos dias de treinos determinarão se ele conseguirá salvar sua carreira no Napoli ou se uma saída no meio do ano é inevitável. Por enquanto, o foco está na reintegração profissional, mas as consequências prometidas pela diretoria indicam que essa saga está longe de terminar.