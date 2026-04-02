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Revelado: Quando Pep Guardiola tomará uma decisão sobre seu futuro no Manchester City, à medida que os rumores sobre sua saída se intensificam
A pressão para que se tome uma decisão aumenta
Apesar de ter um contrato válido até junho de 2027, o técnico de 55 anos ainda não confirmou se cumprirá o restante do contrato ou se deixará o clube neste verão. Embora as primeiras notícias sugerissem que ele poderia aproveitar a pausa para os jogos internacionais em março para refletir, o The Telegraph apura que Guardiola deseja esperar até o final da temporada, em maio, para analisar a situação da equipe e como se sente pessoalmente antes de se comprometer com mais uma temporada. Embora algumas notícias sugiram que o City tenha perguntado formalmente a Guardiola sobre seus planos antes da próxima janela de transferências, também se sabe que o clube não tem intenção de pressioná-lo. Eles mantêm uma relação baseada em confiança absoluta com o catalão, o que significa que não vão pressioná-lo por uma resposta, mas o silêncio está se tornando ensurdecedor.
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Alvos de transferência aguardam novidades
A incerteza no banco de reservas já começa a causar repercussões no departamento de contratações do City. O diretor esportivo Hugo Viana lidera a estratégia de transferências do clube, mas percebeu que a situação da comissão técnica continua sendo uma das principais preocupações para possíveis reforços. Segundo relatos, os principais alvos poderiam hesitar em assinar contrato sem saber se o técnico que conquistou 16 títulos em Manchester ainda estará lá para comandá-los na próxima temporada.
Não são apenas as novas contratações que estão afetadas — o futuro do elenco atual também está em aberto. Espera-se que o capitão Bernardo Silva deixe o clube quando seu contrato expirar neste verão, e uma reconstrução mais ampla pode estar nos planos. Sem uma resposta definitiva de Guardiola, o clube enfrenta um verão complicado de planejamento, que também deve levar em conta a próxima Copa do Mundo e uma possível mudança na filosofia tática caso um novo técnico seja nomeado.
A nostalgia alimenta especulações sobre uma possível saída
As exigências físicas e mentais de quase uma década no Etihad Stadium estão claramente pesando muito sobre o ex-técnico do Barcelona. Comentários recentes só intensificaram os rumores de uma saída iminente, com Guardiola adotando um tom visivelmente reflexivo ao discutir os aspectos do trabalho que lhe custarão deixar para trás.
Em entrevista à TNT Sports antes do confronto contra o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o catalão parecia muito um técnico se preparando para uma despedida ao descrever com franqueza as grandes noites europeias pelas quais sentirá saudades: “Esses jogos, é claro que sentirei saudades, tenho um amor incrível por este lugar. O povo de Madri não espera [isso], mas tenho muito respeito por esta instituição.” Ele acrescentou: “Vou sentir falta de não ir ao Camp Nou, vou sentir falta do Bayern de Munique... Vou sentir falta dessas noites porque são tão especiais.” Essa nostalgia também se estendeu ao futebol nacional. “Vou sentir falta do Selhurst Park também, adoro esse lugar”, explicou ele. “A Premier League, esses estádios... Goodison Park — esses estádios são uma das razões pelas quais adoro a Inglaterra. A FA Cup! Contra times da League One... Gosto muito! Mas um dia tudo isso vai acabar, certo?”
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Em busca de possíveis sucessores
Embora o City ainda espere que seu técnico permaneça por muito tempo, já existem planos de contingência em andamento. Diz-se que o clube está de olho em vários nomes de destaque para o caso de uma vaga surgir. O ex-assistente Enzo Maresca está no topo da lista, ao lado do ex-capitão do City Vincent Kompany e de Xabi Alonso, que jogou sob o comando de Guardiola durante sua passagem pelo Bayern de Munique.
Por enquanto, o foco continua em campo, enquanto o City busca títulos nacionais. O time está nove pontos atrás do Arsenal na disputa pelo título, mas já garantiu a Carabao Cup, ao derrotar os jogadores de Mikel Arteta na final. Com a partida das quartas de final da FA Cup contra o Liverpool se aproximando, Guardiola está determinado a manter seus jogadores focados na tarefa em mãos. No entanto, até que o apito final soe em maio, a questão de quem comandará o Man City na próxima temporada continuará pairando sobre o Etihad.