Revelado: Quando Pep Guardiola tomará uma decisão sobre seu futuro no Manchester City, à medida que os rumores sobre sua saída se intensificam

A incerteza no banco de reservas já começa a causar repercussões no departamento de contratações do City. O diretor esportivo Hugo Viana lidera a estratégia de transferências do clube, mas percebeu que a situação da comissão técnica continua sendo uma das principais preocupações para possíveis reforços. Segundo relatos, os principais alvos poderiam hesitar em assinar contrato sem saber se o técnico que conquistou 16 títulos em Manchester ainda estará lá para comandá-los na próxima temporada.

Não são apenas as novas contratações que estão afetadas — o futuro do elenco atual também está em aberto. Espera-se que o capitão Bernardo Silva deixe o clube quando seu contrato expirar neste verão, e uma reconstrução mais ampla pode estar nos planos. Sem uma resposta definitiva de Guardiola, o clube enfrenta um verão complicado de planejamento, que também deve levar em conta a próxima Copa do Mundo e uma possível mudança na filosofia tática caso um novo técnico seja nomeado.