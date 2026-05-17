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Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Revelado: Quando o Chelsea espera que Xabi Alonso conquiste o título da Premier League - com o novo técnico dos Blues se inspirando na “mentalidade de vencedores” de Jurgen Klopp

X. Alonso
Chelsea
Premier League
J. Klopp

O Chelsea confirmou oficialmente a contratação de Xabi Alonso como seu novo técnico, com um contrato de quatro anos, o que marca uma grande mudança na estrutura hierárquica do clube. O ex-técnico do Real Madrid chega a Stamford Bridge com um mandato ambicioso da diretoria: levar os Blues de volta ao topo do futebol inglês dentro de um prazo específico.

  • Xabi Alonso ChelseaGetty/GOAL

    O Chelsea estabeleceu um prazo ambicioso para conquistar o título

    A diretoria do Chelsea estabeleceu um objetivo claro para Alonso após sua chegada em grande estilo ao oeste de Londres. De acordo com o Daily Mail, a diretoria do clube espera que o ex-técnico do Bayer Leverkusen conquiste o título da Premier League nas próximas três temporadas, uma meta que reflete tanto o nível de investimento em Stamford Bridge quanto o pedigree do novo técnico.

    O contrato de quatro anos assinado por Alonso lhe dá uma certa segurança, mas a pressão interna para ter sucesso é imediata. Após um período de transição e desempenho instável, a diretoria do Blues acredita que o espanhol é a peça que faltava para desafiar o domínio atual do Manchester City, do Arsenal e do Liverpool.


    • Publicidade
  • Klopp(C)Getty Images

    Incorporando o espírito dos “monstros da mentalidade”

    Em uma tentativa de reformular a cultura em Cobham, Alonso estaria buscando inspiração em um antigo rival. O novo técnico do Chelsea quer incutir a filosofia dos “monstros da mentalidade”, popularizada por Jurgen Klopp durante sua lendária passagem pelo Liverpool. Alonso acredita que a qualidade técnica por si só não é suficiente e que o elenco atual precisa de uma transformação psicológica para disputar os maiores títulos.

    Essa abordagem envolve uma elevação rigorosa dos padrões e a exigência de total comprometimento de cada jogador. Ao adotar essa atitude determinada e de nunca desistir, Alonso espera diminuir a diferença entre o Chelsea e os atuais líderes, garantindo que sua equipe consiga manter a disputa pelo título ao longo de uma temporada exaustiva de 38 jogos.


  • Uma mudança no poder em Stamford Bridge

    É importante destacar que Alonso, ex-meio-campista do Liverpool e do Real Madrid, foi nomeado com o título de “gerente” em vez de “treinador principal”, tornando-se assim o primeiro técnico do Chelsea em 13 anos a ostentar essa distinção.

    Essa mudança no cargo sugere um afastamento do modelo colaborativo visto nos regimes anteriores e indica que Alonso terá a palavra final em questões cruciais do futebol, incluindo contratações e planejamento de longo prazo. A medida é vista como uma forma de evitar as disputas de poder que têm atormentado o clube nos últimos anos.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Aproxima-se uma agitada janela de transferências de verão

    Com o título da Premier League já garantido, o Chelsea se prepara para um verão agitado no mercado de transferências, a fim de dar a Alonso os recursos de que ele precisa. Já existem planos para uma janela de transferências intensa, com o clube supostamente tendo identificado vários alvos importantes para reforçar o meio-campo e a defesa, áreas consideradas como necessitando de reforços urgentes para acompanhar o estilo de alta intensidade do técnico.

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