Revelado: Quando o Chelsea espera que Xabi Alonso conquiste o título da Premier League - com o novo técnico dos Blues se inspirando na “mentalidade de vencedores” de Jurgen Klopp

A diretoria do Chelsea estabeleceu um objetivo claro para Alonso após sua chegada em grande estilo ao oeste de Londres. De acordo com o Daily Mail, a diretoria do clube espera que o ex-técnico do Bayer Leverkusen conquiste o título da Premier League nas próximas três temporadas, uma meta que reflete tanto o nível de investimento em Stamford Bridge quanto o pedigree do novo técnico.

O contrato de quatro anos assinado por Alonso lhe dá uma certa segurança, mas a pressão interna para ter sucesso é imediata. Após um período de transição e desempenho instável, a diretoria do Blues acredita que o espanhol é a peça que faltava para desafiar o domínio atual do Manchester City, do Arsenal e do Liverpool.



