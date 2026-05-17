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Revelado: Quando o Chelsea espera que Xabi Alonso conquiste o título da Premier League - com o novo técnico dos Blues se inspirando na “mentalidade de vencedores” de Jurgen Klopp
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O Chelsea estabeleceu um prazo ambicioso para conquistar o título
A diretoria do Chelsea estabeleceu um objetivo claro para Alonso após sua chegada em grande estilo ao oeste de Londres. De acordo com o Daily Mail, a diretoria do clube espera que o ex-técnico do Bayer Leverkusen conquiste o título da Premier League nas próximas três temporadas, uma meta que reflete tanto o nível de investimento em Stamford Bridge quanto o pedigree do novo técnico.
O contrato de quatro anos assinado por Alonso lhe dá uma certa segurança, mas a pressão interna para ter sucesso é imediata. Após um período de transição e desempenho instável, a diretoria do Blues acredita que o espanhol é a peça que faltava para desafiar o domínio atual do Manchester City, do Arsenal e do Liverpool.
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Incorporando o espírito dos “monstros da mentalidade”
Em uma tentativa de reformular a cultura em Cobham, Alonso estaria buscando inspiração em um antigo rival. O novo técnico do Chelsea quer incutir a filosofia dos “monstros da mentalidade”, popularizada por Jurgen Klopp durante sua lendária passagem pelo Liverpool. Alonso acredita que a qualidade técnica por si só não é suficiente e que o elenco atual precisa de uma transformação psicológica para disputar os maiores títulos.
Essa abordagem envolve uma elevação rigorosa dos padrões e a exigência de total comprometimento de cada jogador. Ao adotar essa atitude determinada e de nunca desistir, Alonso espera diminuir a diferença entre o Chelsea e os atuais líderes, garantindo que sua equipe consiga manter a disputa pelo título ao longo de uma temporada exaustiva de 38 jogos.
Uma mudança no poder em Stamford Bridge
É importante destacar que Alonso, ex-meio-campista do Liverpool e do Real Madrid, foi nomeado com o título de “gerente” em vez de “treinador principal”, tornando-se assim o primeiro técnico do Chelsea em 13 anos a ostentar essa distinção.
Essa mudança no cargo sugere um afastamento do modelo colaborativo visto nos regimes anteriores e indica que Alonso terá a palavra final em questões cruciais do futebol, incluindo contratações e planejamento de longo prazo. A medida é vista como uma forma de evitar as disputas de poder que têm atormentado o clube nos últimos anos.
- AFP
Aproxima-se uma agitada janela de transferências de verão
Com o título da Premier League já garantido, o Chelsea se prepara para um verão agitado no mercado de transferências, a fim de dar a Alonso os recursos de que ele precisa. Já existem planos para uma janela de transferências intensa, com o clube supostamente tendo identificado vários alvos importantes para reforçar o meio-campo e a defesa, áreas consideradas como necessitando de reforços urgentes para acompanhar o estilo de alta intensidade do técnico.