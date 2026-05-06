Revelado: quando Neymar tomará uma decisão sobre a transferência para a MLS - com a possibilidade de o astro brasileiro se reunir com Lionel Messi no Inter Miami e de uma possível transferência para Cincinnati

Neymar está atualmente de volta ao seu país natal, jogando pelo Santos, mas espera-se que o jogador de 34 anos busque um último grande desafio no exterior. Com a MLS se tornando um refúgio para ícones globais, o brasileiro é fortemente cotado para seguir os passos de seus amigos próximos na Flórida. No entanto, qualquer anúncio definitivo sobre seu futuro terá que esperar até que a poeira baixe no cenário internacional.

O jornalista Ben Jacobs explicou a situação atual, observando que a forma física e o momento certo continuam sendo os maiores obstáculos para o ex-jogador do Paris Saint-Germain. “Cincinnati e Neymar poderiam se dar bem se ele se mantiver em forma”, disse Jacobs ao novo programa da talkSPORT, “The S Word”. “Neymar não vai tomar uma decisão até depois da Copa do Mundo, embora ele precise primeiro garantir sua vaga na seleção para a Copa do Mundo.”