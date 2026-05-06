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Deportivo Recoleta v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Revelado: quando Neymar tomará uma decisão sobre a transferência para a MLS - com a possibilidade de o astro brasileiro se reunir com Lionel Messi no Inter Miami e de uma possível transferência para Cincinnati

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A possibilidade de Neymar se juntar aos seus ex-companheiros do Barcelona na Major League Soccer ganha força, à medida que o astro brasileiro pondera seu próximo passo após deixar o Santos. Embora um reencontro com Lionel Messi e Luis Suárez no Inter Miami continue sendo uma possibilidade atraente, o craque também está sendo associado a uma transferência surpresa para Ohio.

  • A trajetória do sonho americano de Neymar

    Neymar está atualmente de volta ao seu país natal, jogando pelo Santos, mas espera-se que o jogador de 34 anos busque um último grande desafio no exterior. Com a MLS se tornando um refúgio para ícones globais, o brasileiro é fortemente cotado para seguir os passos de seus amigos próximos na Flórida. No entanto, qualquer anúncio definitivo sobre seu futuro terá que esperar até que a poeira baixe no cenário internacional.

    O jornalista Ben Jacobs explicou a situação atual, observando que a forma física e o momento certo continuam sendo os maiores obstáculos para o ex-jogador do Paris Saint-Germain. “Cincinnati e Neymar poderiam se dar bem se ele se mantiver em forma”, disse Jacobs ao novo programa da talkSPORT, “The S Word”. “Neymar não vai tomar uma decisão até depois da Copa do Mundo, embora ele precise primeiro garantir sua vaga na seleção para a Copa do Mundo.”

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    O Inter Miami e a surpresa de Cincinnati

    Embora o mundo do futebol já espere há muito tempo que Neymar se junte à “reunião do Barça” no Inter Miami ao lado de Messi e Suárez, Cincinnati surgiu como um candidato sério. Uma transferência para o clube rival da Conferência Leste representaria uma forte demonstração de intenções por parte do clube sediado em Ohio, que busca competir com o poder de estrelas de Miami.

    O atacante brasileiro detém o recorde da transferência mais cara da história, após sua ida para o PSG em 2017 por € 222 milhões (£ 192 milhões/$ 261 milhões), mas seus últimos anos foram marcados por vários contratempos devido a lesões. Qualquer potencial interessado da MLS acompanhará de perto sua condição física caso ele participe da próxima Copa do Mundo, antes de se comprometer com um contrato de jogador designado.

  • Salah e Casemiro também estão na mira da MLS

    Neymar não é o único nome de destaque que está sendo cortejado pelos clubes americanos. Mohamed Salah, que já confirmou sua intenção de deixar o Liverpool neste verão após nove anos repletos de títulos em Anfield, é um alvo prioritário. O San Diego FC, liderado pelo proprietário britânico-egípcio Sir Mohamed Mansour, está entre os que acompanham de perto o prolífico atacante.

    Sobre Salah, Jacobs acrescentou: “Salah é o grande nome porque todos na MLS têm minimizado isso. Falei com Sir Mohamed Mansour, o proprietário do San Diego, e ele é britânico-egípcio, não vamos esquecer... Ainda me dizem que, apesar dessa questão, ele continua insistindo, então Salah e o San Diego podem ser um caso a ser acompanhado.” Enquanto isso, o meio-campista do Manchester United, Casemiro, também está perto de deixar Old Trafford, com o Inter Miami e o LA Galaxy interessados no veterano brasileiro.

  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O futuro de Lewandowski toma um rumo diferente

    Embora a MLS esteja confiante em conseguir contratar vários grandes nomes, ela pode acabar perdendo Robert Lewandowski, do Barcelona. O jogador da seleção polonesa foi fortemente associado a uma transferência para o Chicago Fire, mas as últimas notícias sugerem que o experiente atacante pode estar inclinado a escolher um continente diferente para sua próxima etapa, após quatro temporadas na Catalunha.

    “No caso de Robert Lewandowski, minha impressão é que o interesse da MLS esfriou um pouco e agora é mais provável que ele vá para a Arábia Saudita. Portanto, temos que esperar para ver como isso se desenrola”, observou Jacobs. Apesar da possível perda de Lewandowski, a chegada de talentos como Casemiro e, possivelmente, Neymar sugere que a MLS está pronta para sua maior campanha de contratações desde a chegada de Messi em 2023.