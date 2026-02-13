Getty
Traduzido por
Revelado: quando Luka Modric, de 40 anos, tomará uma decisão sobre a renovação do contrato com o AC Milan, enquanto o Rossoneri também aguarda ansiosamente a decisão do astro da seleção americana Christian Pulisic
Milan conversando com estrelas veteranas
O Milan, um dos grandes clubes da Série A, convenceu o goleiro titular Mike Maignan a comprometer seu futuro imediato com o clube, na esperança de que vários outros jogadores experientes sigam o exemplo.
O zagueiro da seleção inglesa Fikayo Tomori deve ser o próximo a assinar contrato, já que seu contrato atual expira em 2027. Ruben Loftus-Cheek também recebeu uma oferta que manterá o ex-meia do Chelsea no futebol italiano.
- Getty
Modric concordará com a extensão do contrato com o Milan?
Modric mudou-se para Milão no verão de 2025, encerrando uma carreira de 13 anos no Real Madrid. Seu contrato inclui uma opção de 12 meses, e o eterno meio-campista deve continuar jogando por algum tempo ainda.
Seu colega de clube, Christopher Nkunku, disse sobre Modric, que está seguindo os passos de seu ex-companheiro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, jogando até os 40 anos: “Luka é incrível: ele tem um talento único e faz passes excepcionais pelo campo. Se eu tentasse fazer isso, provavelmente deslocaria o quadril... É incrível que ele tenha 40 anos, mas poderia jogar até os 45 ou até 46.”
O Milan espera que seja esse o caso, com a Gazzetta dello Sport afirmando que Modric “tomará sua decisão no final da atual campanha, com base em sua motivação e condição física”.
Modric falou sobre suas razões para se juntar ao Milan, buscando um novo desafio depois de ter conquistado praticamente tudo em Madri: “Não foi fácil. Passei quase metade da minha vida lá. Cheguei aos 27 anos e saí com quase 40. Em um clube que não tolera a mediocridade, ficar tanto tempo é incrível.
Acho que me juntei a um clube muito próximo do Real Madrid em termos de reputação e história. Era a situação ideal para mim. Quando surgiu a oportunidade do Milan, soube que era a escolha certa. As pessoas me receberam de forma fenomenal, dentro e fora do clube. A cada passo, sente-se que o Milan é um gigante histórico.”
Por que Pulisic ainda não assinou novo contrato com o AC Milan?
Pulisic é outro que falou sobre sentir a história do Milan ao chegar ao San Siro. Ele concluiu sua transferência durante o verão de 2023, quando rompeu os laços com o Chelsea, gigante da Premier League.
O jogador da seleção dos Estados Unidos tem tido uma passagem produtiva pela Itália, com recordes pessoais sendo estabelecidos. Ele marcou 17 gols na última temporada e se tornou uma presença emblemática para o Rossoneri. O jogador de 27 anos está novamente com dois dígitos na frente de gols nesta temporada.
O Milan iniciou as negociações contratuais com Pulisic no ano passado, mas ainda aguarda um acordo. O atacante americano suspendeu as discussões após perder a qualificação europeia para a campanha 2025-26.
Seu compatriota Brad Friedel disse ao GOAL que o atacante trabalhador parece estar considerando uma mudança de cenário. O ex-goleiro da seleção americana disse: “Acho que isso sugere que ele está mantendo suas opções em aberto. Quando eu estava nos clubes, sempre quis assinar meus contratos quando estava feliz nos lugares. Só posso falar por experiência própria, gostava de ter vários anos no contrato - nunca se sabe quando uma lesão pode acontecer. Se eu estava realmente feliz em um lugar, gostava muito de ter dois ou três anos no contrato.
“Existem apenas duas razões para não assinar. Primeiro, você não está feliz com o contrato. Segundo, você está mantendo suas opções em aberto. Talvez ele tenha dado um compromisso verbal. Eu presumiria que ele está mantendo suas opções em aberto. Se você está feliz em algum lugar e está feliz com os números, você assina o contrato.”
- Getty
Rumores de transferência: Pulisic associado a grandes clubes da Premier League
Pulisic tem sido alvo de especulações sobre um possível retorno à Premier League, com o Manchester United, o Liverpool e o Tottenham demonstrando interesse. Modric conhece bem a vida no norte de Londres, tendo passado quatro anos no Spurs antes de se transferir para Madrid, e é outro jogador que precisa decidir o que o futuro imediato lhe reserva.
Publicidade