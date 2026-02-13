Revelado: quando Luka Modric, de 40 anos, tomará uma decisão sobre a renovação do contrato com o AC Milan, enquanto o Rossoneri também aguarda ansiosamente a decisão do astro da seleção americana Christian Pulisic

Modric mudou-se para Milão no verão de 2025, encerrando uma carreira de 13 anos no Real Madrid. Seu contrato inclui uma opção de 12 meses, e o eterno meio-campista deve continuar jogando por algum tempo ainda.

Seu colega de clube, Christopher Nkunku, disse sobre Modric, que está seguindo os passos de seu ex-companheiro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, jogando até os 40 anos: “Luka é incrível: ele tem um talento único e faz passes excepcionais pelo campo. Se eu tentasse fazer isso, provavelmente deslocaria o quadril... É incrível que ele tenha 40 anos, mas poderia jogar até os 45 ou até 46.”

O Milan espera que seja esse o caso, com a Gazzetta dello Sport afirmando que Modric “tomará sua decisão no final da atual campanha, com base em sua motivação e condição física”.

Modric falou sobre suas razões para se juntar ao Milan, buscando um novo desafio depois de ter conquistado praticamente tudo em Madri: “Não foi fácil. Passei quase metade da minha vida lá. Cheguei aos 27 anos e saí com quase 40. Em um clube que não tolera a mediocridade, ficar tanto tempo é incrível.

Acho que me juntei a um clube muito próximo do Real Madrid em termos de reputação e história. Era a situação ideal para mim. Quando surgiu a oportunidade do Milan, soube que era a escolha certa. As pessoas me receberam de forma fenomenal, dentro e fora do clube. A cada passo, sente-se que o Milan é um gigante histórico.”