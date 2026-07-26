Revelado: Quando JJ Gabriel, o jovem prodígio de 15 anos, poderá fazer sua estreia oficial pelo Manchester United - enquanto o “Kid Messi” aguarda sua estreia na equipe principal durante a pré-temporada

Há uma sensação em Carrington de que a hora dele chegará naturalmente, à medida que seu desenvolvimento físico se equiparar à sua habilidade técnica. Por enquanto, ele continua sendo o protagonista de um elenco juvenil muito bem cotado, com membros da comissão técnica acompanhando seu progresso diariamente para determinar quando ele estará realmente pronto para o ritmo físico da Premier League.

Enquanto isso, Gabriel postou uma breve mensagem no Instagram que dizia: “Paciência”. Embora não tenha entrado em campo na Noruega, o jovem atacante ainda assim atraiu muita atenção ao redor do estádio. Os torcedores fizeram fila para tirar fotos com ele e pedir autógrafos, o que mostra bem o quanto já há expectativa em torno de um dos talentos mais promissores da base do United.