Getty Images
Traduzido por
Revelado: Quando JJ Gabriel, o jovem prodígio de 15 anos, poderá fazer sua estreia oficial pelo Manchester United - enquanto o “Kid Messi” aguarda sua estreia na equipe principal durante a pré-temporada
O adiamento da estreia na Noruega
As expectativas em relação a Gabriel são altíssimas, mas o United está determinado a conduzir o desenvolvimento do jogador de 15 anos com extremo cuidado. O jovem prodígio do ataque foi uma inclusão surpresa na delegação que viajou para a recente pré-temporada na Noruega, gerando rumores de que ele poderia se tornar um dos jogadores mais jovens da história do clube a atuar pelo time principal.
No entanto, Gabriel ficou à espera de sua estreia na equipe principal, apesar de ter sido convocado para a partida da pré-temporada contra o Rosenborg, vencida por 5 a 0. Ele assistiu do banco enquanto outros jogadores formados na base assumiam o protagonismo.
- Getty Images
A cronologia da estreia de JJ Gabriel na última temporada do ensino médio
Carrick parece estar adotando uma abordagem cautelosa em relação ao desenvolvimento de Gabriel, garantindo que o jovem fique protegido dos holofotes intensos. Mesmo assim, Gabriel se dedicou às responsabilidades fora de campo de um jogador sênior, participando de sessões de encontro com a torcida.
De acordo com o Manchester Evening News, as primeiras rodadas da Carabao Cup representam, atualmente, a oportunidade mais realista para Gabriel fazer sua estreia oficial. O atacante só completará 16 anos no dia 6 de outubro, o que significa que ele ainda não está apto para certas inscrições na equipe principal, mas a terceira ou quarta rodadas da Copa da Liga poderiam ser o palco perfeito para uma participação especial.
Uma mensagem de paciência
Há uma sensação em Carrington de que a hora dele chegará naturalmente, à medida que seu desenvolvimento físico se equiparar à sua habilidade técnica. Por enquanto, ele continua sendo o protagonista de um elenco juvenil muito bem cotado, com membros da comissão técnica acompanhando seu progresso diariamente para determinar quando ele estará realmente pronto para o ritmo físico da Premier League.
Enquanto isso, Gabriel postou uma breve mensagem no Instagram que dizia: “Paciência”. Embora não tenha entrado em campo na Noruega, o jovem atacante ainda assim atraiu muita atenção ao redor do estádio. Os torcedores fizeram fila para tirar fotos com ele e pedir autógrafos, o que mostra bem o quanto já há expectativa em torno de um dos talentos mais promissores da base do United.
- Getty
A ascensão de um prodígio
Gabriel já se consolidou como um dos jovens jogadores mais promissores do futebol inglês. Após passar pelas categorias de base do Chelsea, do Arsenal e do West Ham, ele se juntou ao United em 2022. O atacante causou impacto imediato ao marcar dois gols em sua estreia pela equipe sub-18 contra o Leeds. Na última temporada, Gabriel marcou 26 gols e deu quatro assistências em 29 partidas disputadas entre a Premier League Sub-18 e a FA Youth Cup. Esse desempenho prolífico lhe rendeu o título de Jogador da Temporada da Premier League Sub-18.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.