Getty/GOAL
Traduzido por
Revelado: Quando disseram a Harry Kane que ele “nunca seria bom o suficiente” - e o capitão da Inglaterra, que vem quebrando recordes, ridicularizou essa avaliação
Kane passou por uma série de empréstimos antes de se destacar no Spurs
Essas alturas pareciam quase impossíveis de alcançar durante a série de empréstimos a clubes da Football League entre 2011 e 2013. Seus primeiros gols como profissional foram marcados ao defender o Leyton Orient, o Millwall, o Norwich e o Leicester, mas poucos poderiam ter previsto o que estava por vir desse atacante esforçado.
Os torcedores da Brisbane Road certamente não estavam convencidos de que Kane viria a ser alguém importante. Eles se viram obrigados a assistir enquanto o jogador, hoje com 32 anos, reescrevia os livros de história no norte de Londres, conquistava o título da Bundesliga pelo Bayern de Munique e marcava 79 gols pela seleção de seu país.
Kane é hoje amplamente considerado o melhor camisa 9 do planeta, mantendo um nível individual notável, e Redknapp — que testemunhou o início dessa jornada no Tottenham — não tem dúvidas de que o humilde nativo do leste de Londres faz parte da elite mundial.
Durante sua passagem pela EFL, disseram a Kane que ele “nunca seria bom o suficiente”
Em entrevista concedida em parceria com a BuzzBallz, o ex-técnico do Tottenham, Redknapp, disse ao GOAL, quando questionado se Kane seria — à frente de Erling Haaland e companhia — sua escolha para liderar o ataque caso montasse um time do zero: “Sem dúvida alguma. Para mim, o Harry é o melhor. O Haaland é ótimo, marca gols, mas o Harry Kane sabe fazer de tudo — ele sabe dar passes como um meio-campista, passa a bola como o Glenn Hoddle ou alguém que distribui a bola com precisão. Quando recua, ele dá passes fantásticos. Ele sabe fazer de tudo.
“É incrível como ele evoluiu. Eu o emprestei naquela época, e Barry Hearn era o presidente do Leyton Orient. Barry o tinha por empréstimo — eu emprestei a ele Steven Caulker e Andros Townsend, e todos eles vieram e tiraram o Orient da lanterna do campeonato.
“Quando eu estava no Tottenham, ele [Hearn] disse: ‘Andros Townsend poderia jogar pelo Spurs, Steven Caulker poderia voltar e jogar pelo Spurs, Harry Kane... não, ele nunca será bom o suficiente para jogar pelo Spurs.’
“Veja como ele estava errado, como ele evoluiu, se esforçou, treinou e se tornou o que é hoje. Ele é um exemplo para qualquer criança que olha para ele e pensa: ‘Foi isso que ele conquistou com trabalho árduo e treino, treino, treino’. É incrível o que ele conseguiu.”
Será que Kane, que vem quebrando recordes, vai se tornar o maior de todos os tempos da Inglaterra?
Kane conquistou tantas coisas que agora faz parte do debate sobre quem é o maior de todos os tempos da Inglaterra. Ele está a caminho de quebrar o recorde de partidas disputadas de Peter Shilton — que é de 125 convocações — e está determinado a ajudar a acabar com 60 anos de sofrimento neste verão, ao conduzir os Três Leões à glória na Copa do Mundo.
Questionado sobre se Kane poderia superar nomes como Bobby Moore, Bobby Charlton, Paul Gascoigne e Wayne Rooney, Redknapp disse: “Bem, Bobby... você sabe que tenho uma queda por Bobby Moore, ele é meu amigo e joguei com ele no West Ham por muito tempo. É difícil.
“Bobby Charlton, mais uma vez, outro jogador incrível, e Gazza, fantástico. Mas Harry Kane é o melhor centroavante do mundo, ele é simplesmente um jogador fantástico. Grande talento, ótimo cara, dedicado à família, treina direitinho, nunca se ouve nada de ruim sobre ele, sabe fazer de tudo: marcar gols, dar assistências, cabecear, correr, trabalhar, desarmar — ele faz tudo pela equipe, é um líder. Simplesmente um jogador incrível — 61 gols este ano na Alemanha, é realmente impressionante o que ele conquistou vindo de onde veio.
“A razão pela qual ele conseguiu isso é porque se dedicou de corpo e alma; treinava todos os dias por uma hora, uma hora e meia depois que todo mundo já tinha ido embora. Ele queria ser jogador, aguentou as dificuldades, foi emprestado várias vezes, não teve muitas oportunidades de jogar, as pessoas não o escalavam, mas ele não desistiu; continuou se esforçando ainda mais até finalmente chegar onde queria. Para mim, ele é, sem dúvida, o melhor centroavante do mundo.”
- BuzzBallz
Copa do Mundo de 2026: Kane espera pôr fim a 60 anos de sofrimento para a fiel torcida
A Inglaterra, com Kane liderando o ataque, dará início à sua mais recente campanha na Copa do Mundo ao enfrentar a Croácia no AT&T Stadium — casa da franquia dos Dallas Cowboys da NFL — na quarta-feira. A equipe de Thomas Tuchel espera dar a um grupo de torcedores leais e sedentos por vitórias muitos motivos para comemorar.
A BuzzBallz tem a missão de trazer de volta a diversão ao mundo dos torcedores de futebol neste verão — incentivando os fãs a se envolverem e a abraçarem o lado mais descontraído do esporte. Para marcar os 21.866 dias desde a última vez que a Inglaterra conquistou um grande troféu internacional, a marca cult de bebidas prontas para beber BuzzBallz está distribuindo 21.866 produtos aos torcedores que compartilharem fotos ou vídeos criativos, engraçados e inesperados nas redes sociais, mostrando onde suas bebidas BuzzBallz apareceram durante o torneio.