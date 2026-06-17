Kane conquistou tantas coisas que agora faz parte do debate sobre quem é o maior de todos os tempos da Inglaterra. Ele está a caminho de quebrar o recorde de partidas disputadas de Peter Shilton — que é de 125 convocações — e está determinado a ajudar a acabar com 60 anos de sofrimento neste verão, ao conduzir os Três Leões à glória na Copa do Mundo.

Questionado sobre se Kane poderia superar nomes como Bobby Moore, Bobby Charlton, Paul Gascoigne e Wayne Rooney, Redknapp disse: “Bem, Bobby... você sabe que tenho uma queda por Bobby Moore, ele é meu amigo e joguei com ele no West Ham por muito tempo. É difícil.

“Bobby Charlton, mais uma vez, outro jogador incrível, e Gazza, fantástico. Mas Harry Kane é o melhor centroavante do mundo, ele é simplesmente um jogador fantástico. Grande talento, ótimo cara, dedicado à família, treina direitinho, nunca se ouve nada de ruim sobre ele, sabe fazer de tudo: marcar gols, dar assistências, cabecear, correr, trabalhar, desarmar — ele faz tudo pela equipe, é um líder. Simplesmente um jogador incrível — 61 gols este ano na Alemanha, é realmente impressionante o que ele conquistou vindo de onde veio.

“A razão pela qual ele conseguiu isso é porque se dedicou de corpo e alma; treinava todos os dias por uma hora, uma hora e meia depois que todo mundo já tinha ido embora. Ele queria ser jogador, aguentou as dificuldades, foi emprestado várias vezes, não teve muitas oportunidades de jogar, as pessoas não o escalavam, mas ele não desistiu; continuou se esforçando ainda mais até finalmente chegar onde queria. Para mim, ele é, sem dúvida, o melhor centroavante do mundo.”