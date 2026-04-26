Getty Images
Traduzido por
Revelado: Prazo para o Real Madrid acionar a cláusula de recompra de Nico Paz, enquanto o gigante da La Liga se prepara para recontratar o companheiro de seleção de Lionel Messi na Argentina, que atualmente joga pelo Como
O prazo para o retorno de Paz ao Bernabéu
A contagem regressiva já começou para o Real Madrid finalizar o retorno de um dos seus jogadores mais promissores formados na base. Embora Paz tenha se transferido para o Como, da Série A, apenas no verão de 2024, sua rápida ascensão à seleção argentina ao lado de Lionel Messi forçou Florentino Pérez a agir rapidamente. O prazo para que o Real Madrid acione a cláusula de recompra estipulada é 30 de maio, mas o clube não tem intenção de esperar até o último minuto, segundo o AS.
Discussões internas em Valdebebas concluíram que a temporada 2026-27 é o momento perfeito para o meio-campista se reintegrar ao elenco principal. Todas as partes envolvidas, incluindo o jogador e o clube italiano, foram notificadas de que o Real Madrid já considera seu retorno uma prioridade. A jogada efetivamente torna Paz a primeira “contratação” confirmada para a próxima campanha, à medida que o clube dá continuidade à sua política de readquirir talentos de alto potencial formados na “La Fábrica”.
- Getty
O sucesso na Série A sob o comando de Cesc Fàbregas
As atuações de Paz na Itália mostram bem por que o Real Madrid está agindo com rapidez. Sob a orientação do ex-meio-campista do Barcelona e do Arsenal, Cesc Fàbregas, o argentino se tornou uma das forças criativas mais empolgantes do futebol europeu. Entre a Série A e a Coppa Italia, ele disputou 37 partidas, marcando 13 gols e dando oito assistências. Essas estatísticas fizeram dele uma peça fundamental na tática do Como e lhe renderam elogios generalizados por toda a península.
Além dos números brutos, são a maturidade e a influência de Paz em campo que impressionaram os olheiros da capital espanhola. Seu desenvolvimento superou as expectativas iniciais estabelecidas quando a transferência foi concluída em 2024. Embora os termos financeiros de um retorno possam mudar dependendo dos indicadores de desempenho, o Real Madrid está convencido de que o investimento necessário para trazê-lo de volta representa um excelente retorno para um jogador que agora é titular na seleção argentina.
Como se preparar para a vida sem o seu craque
Embora a saída de um jogador-chave seja frequentemente um golpe duro, o Como e o técnico Fábregas estão cientes de que a passagem de Paz pelo clube pode estar chegando ao fim. A relação entre os dois clubes continua excepcionalmente forte, caracterizada por uma abordagem colaborativa no desenvolvimento dos jogadores. O Real Madrid vê o time italiano como um destino de primeira linha para que seus jovens talentos recebam treinamento de alto nível e tenham minutos de jogo regulares em uma das cinco principais ligas europeias.
Para esse fim, dirigentes do Como estiveram recentemente em Madri para discutir uma maior colaboração. Com Paz voltando para a Espanha, o clube italiano já está de olho na próxima geração de talentos do Real Madrid para preencher a lacuna. Dois nomes se destacam para o clube italiano: o ponta Daniel Yanez e o lateral-direito Jesus Fortea. Ambos os jogadores são muito bem cotados internamente no Real Madrid, e o Como já comunicou seu interesse aos dirigentes do clube para uma possível terceira temporada consecutiva de negociações entre as entidades.
- Getty Images
Manter o controle sobre os ex-alunos da La Fabrica
A estratégia adotada com Paz faz parte de um plano mais amplo empregado pelo Real Madrid para gerenciar seus jovens talentos. O clube frequentemente inclui cláusulas de recompra e direitos de preferência nas negociações envolvendo jogadores da base, para garantir que nunca perca o controle total sobre o destino de um jogador. Isso fica evidente atualmente na situação de Victor Muñoz no Osasuna, onde o Real Madrid mantém forte controle sobre sua situação, assim como faz com a maioria dos jogadores formados em Valdebebas. Dependendo das circunstâncias, o clube pode facilitar um retorno ou bloquear uma transferência indesejada.