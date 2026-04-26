Revelado: Prazo para o Real Madrid acionar a cláusula de recompra de Nico Paz, enquanto o gigante da La Liga se prepara para recontratar o companheiro de seleção de Lionel Messi na Argentina, que atualmente joga pelo Como

A contagem regressiva já começou para o Real Madrid finalizar o retorno de um dos seus jogadores mais promissores formados na base. Embora Paz tenha se transferido para o Como, da Série A, apenas no verão de 2024, sua rápida ascensão à seleção argentina ao lado de Lionel Messi forçou Florentino Pérez a agir rapidamente. O prazo para que o Real Madrid acione a cláusula de recompra estipulada é 30 de maio, mas o clube não tem intenção de esperar até o último minuto, segundo o AS.

Discussões internas em Valdebebas concluíram que a temporada 2026-27 é o momento perfeito para o meio-campista se reintegrar ao elenco principal. Todas as partes envolvidas, incluindo o jogador e o clube italiano, foram notificadas de que o Real Madrid já considera seu retorno uma prioridade. A jogada efetivamente torna Paz a primeira “contratação” confirmada para a próxima campanha, à medida que o clube dá continuidade à sua política de readquirir talentos de alto potencial formados na “La Fábrica”.