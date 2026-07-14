De acordo com uma reportagem recente da BBC, Messi percorreu a pé 47% da distância total que cobriu na atual Copa do Mundo, registrando a maior porcentagem entre todos os jogadores de linha. Em vez de sucumbir a um declínio físico, Messi se adaptou para continuar dominando. Ele percorre apenas 8,2 km a cada 90 minutos e tem uma média de apenas 2,7 arrancadas por partida, uma queda acentuada em relação às 5,3 de quatro anos atrás.

No entanto, seu rendimento continua inigualável. Messi registrou 33 chutes e criou 21 chances, somando o maior total desde Diego Maradona em 1986. Embora sua mobilidade tenha diminuído, sua influência só aumentou, provando que a leitura do jogo é agora seu maior trunfo.