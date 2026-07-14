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Revelado: porcentagem do tempo de jogo que Lionel Messi passa caminhando - com o maior jogador de todos os tempos da Argentina “se adaptando para dominar” antes do confronto nas semifinais da Copa do Mundo contra a Inglaterra
A evolução tática de um gênio
De acordo com uma reportagem recente da BBC, Messi percorreu a pé 47% da distância total que cobriu na atual Copa do Mundo, registrando a maior porcentagem entre todos os jogadores de linha. Em vez de sucumbir a um declínio físico, Messi se adaptou para continuar dominando. Ele percorre apenas 8,2 km a cada 90 minutos e tem uma média de apenas 2,7 arrancadas por partida, uma queda acentuada em relação às 5,3 de quatro anos atrás.
No entanto, seu rendimento continua inigualável. Messi registrou 33 chutes e criou 21 chances, somando o maior total desde Diego Maradona em 1986. Embora sua mobilidade tenha diminuído, sua influência só aumentou, provando que a leitura do jogo é agora seu maior trunfo.
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Dominando a arte do espaço
Essa preservação estratégica de energia é a fase mais recente de uma carreira marcada pela reinvenção constante. Desde que despontou no Barcelona, Messi passou de ponta dinâmico a falso nove e, por fim, a meia-armador recuado no Inter Miami e na seleção argentina. Refletindo sobre essa trajetória tática, Messi afirmou: “Eu não costumava prestar muita atenção às táticas. Mas com o Guardiola aprendi muito. Comecei a entender os espaços, a posse de bola, como o jogo realmente funciona.”
Ele também destacou as mudanças no cenário do esporte, explicando: “O futebol mudou muito. A maneira de jogar, os esquemas. O jogo hoje é muito mais tático e físico do que antes. Antes, havia mais espaços.”
Uma rivalidade histórica renovada
O capitão veterano está atualmente empatado na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro com Kylian Mbappé, tendo marcado oito gols e dado três assistências no torneio. Agora, a Argentina está firmemente empenhada em se tornar a primeira nação a defender com sucesso o título da Copa do Mundo desde 1962. No caminho da seleção argentina está a Inglaterra, que enfrentará a Argentina no Estádio de Atlanta nesta quarta-feira.
A Inglaterra tem uma tarefa monumental pela frente, pois precisa tentar fazer algo que apenas a Polônia conseguiu nas últimas 15 participações de Messi na Copa do Mundo: impedir que ele marque gols ou dê assistências.
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O que vem a seguir para Messi?
Na quarta-feira, todos os olhares estarão voltados para o Estádio de Atlanta, onde a Argentina busca garantir sua vaga na final. Se Messi conseguir ditar o ritmo contra a Inglaterra enquanto conduz a partida nessa batalha tática, ele dará mais um passo para conquistar títulos consecutivos da Copa do Mundo, consolidando um legado que vai muito além das estatísticas de jogo.
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