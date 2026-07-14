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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Revelado: porcentagem do tempo de jogo que Lionel Messi passa caminhando - com o maior jogador de todos os tempos da Argentina “se adaptando para dominar” antes do confronto nas semifinais da Copa do Mundo contra a Inglaterra

L. Messi
Argentina
Copa do Mundo
Inglaterra
Inglaterra x Argentina

Lionel Messi redefiniu a forma de influenciar as partidas na Copa do Mundo, surpreendendo os torcedores ao passar quase metade do tempo em que esteve em campo caminhando. Enquanto a Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra em uma semifinal muito aguardada, estatísticas impressionantes mostram exatamente como o atacante está adaptando seu jogo para dominar os adversários e preservar sua energia para os momentos mais cruciais, capazes de mudar o rumo da partida.

  • A evolução tática de um gênio

    De acordo com uma reportagem recente da BBC, Messi percorreu a pé 47% da distância total que cobriu na atual Copa do Mundo, registrando a maior porcentagem entre todos os jogadores de linha. Em vez de sucumbir a um declínio físico, Messi se adaptou para continuar dominando. Ele percorre apenas 8,2 km a cada 90 minutos e tem uma média de apenas 2,7 arrancadas por partida, uma queda acentuada em relação às 5,3 de quatro anos atrás.

    No entanto, seu rendimento continua inigualável. Messi registrou 33 chutes e criou 21 chances, somando o maior total desde Diego Maradona em 1986. Embora sua mobilidade tenha diminuído, sua influência só aumentou, provando que a leitura do jogo é agora seu maior trunfo.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dominando a arte do espaço

    Essa preservação estratégica de energia é a fase mais recente de uma carreira marcada pela reinvenção constante. Desde que despontou no Barcelona, Messi passou de ponta dinâmico a falso nove e, por fim, a meia-armador recuado no Inter Miami e na seleção argentina. Refletindo sobre essa trajetória tática, Messi afirmou: “Eu não costumava prestar muita atenção às táticas. Mas com o Guardiola aprendi muito. Comecei a entender os espaços, a posse de bola, como o jogo realmente funciona.”

    Ele também destacou as mudanças no cenário do esporte, explicando: “O futebol mudou muito. A maneira de jogar, os esquemas. O jogo hoje é muito mais tático e físico do que antes. Antes, havia mais espaços.”

  • Uma rivalidade histórica renovada

    O capitão veterano está atualmente empatado na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro com Kylian Mbappé, tendo marcado oito gols e dado três assistências no torneio. Agora, a Argentina está firmemente empenhada em se tornar a primeira nação a defender com sucesso o título da Copa do Mundo desde 1962. No caminho da seleção argentina está a Inglaterra, que enfrentará a Argentina no Estádio de Atlanta nesta quarta-feira.

    A Inglaterra tem uma tarefa monumental pela frente, pois precisa tentar fazer algo que apenas a Polônia conseguiu nas últimas 15 participações de Messi na Copa do Mundo: impedir que ele marque gols ou dê assistências.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que vem a seguir para Messi?

    Na quarta-feira, todos os olhares estarão voltados para o Estádio de Atlanta, onde a Argentina busca garantir sua vaga na final. Se Messi conseguir ditar o ritmo contra a Inglaterra enquanto conduz a partida nessa batalha tática, ele dará mais um passo para conquistar títulos consecutivos da Copa do Mundo, consolidando um legado que vai muito além das estatísticas de jogo.

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