Além da intervenção do técnico e da taxa recorde, o Real Madrid apresentou a Diomande uma estratégia abrangente de desenvolvimento que superou a da concorrência. O clube forneceu um plano de carreira detalhado que usou estudos de caso de astros atuais, como Vinicius Junior, para mostrar como um ponta jovem pode evoluir no Bernabéu. Essa visão de longo prazo, combinada com a chance de buscar a glória da Liga dos Campeões, deixou clara a decisão para o ex-prodígio do Leganés.

Diomande assinou um contrato de sete anos em Madri, vinculando-se ao clube até 2033. Para o Liverpool, a busca por um sucessor de Salah continua, enquanto o clube contabiliza o custo de não conseguir convencer o marfinense de que sua nova era estava pronta para decolar. Embora o Liverpool tenha explorado alvos alternativos, Diomande era claramente sua prioridade, e sua ida para a Espanha representa um golpe significativo nos planos iniciais de recrutamento de Iraola em Anfield.