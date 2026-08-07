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Revelado: por que Yan Diomande recusou o Liverpool para a reconstrução do Real Madrid de Jose Mourinho após encontro com Andoni Iraola
A reunião com Iraola e os temores sobre a transição
A transição do Liverpool para a era pós-Arne Slot sob o comando do novo técnico Iraola parece ter custado ao clube um dos jovens talentos mais empolgantes do mundo. Embora o Liverpool tenha sido considerado por muito tempo o principal favorito por Diomande, o jogador acabou esfriando em relação à ideia de uma transferência para Merseyside.
A perspectiva de suceder Mohamed Salah como principal nome pelo lado do campo inicialmente agradou ao internacional marfinense, mas o atrativo de um domínio europeu imediato falou mais alto. Segundo The Athletic, Diomande entendeu que o ambiente atual em Anfield representava uma temporada de transição, o que levou seus representantes na Roc Nation a procurarem outras opções.
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A jogada de mestre linguística de Mourinho
O Real Madrid conseguiu vencer a disputa pelo ponta graças à intervenção pessoal de Jose Mourinho, acrescenta a reportagem. O lendário técnico, que supervisiona uma grande reformulação neste verão na capital espanhola, fez uma ligação direta para Diomande que mudou o rumo da transferência. "A peça final foi Jose Mourinho", disse Nathan Campbell, chefe de recrutamento global de futebol da Roc Nation e agente de Diomande.
Campbell detalhou como a habilidade de comunicação do Special One selou o acordo para o Real Madrid. "Não sabíamos que Mourinho falava francês fluentemente, porque ele não passou por um clube francês", acrescentou Campbell. "Mas o horário em que ele atendeu à ligação com Yan e o fato de ter falado fluentemente em francês com ele, sobre suas ideias, o projeto e como ele se encaixaria no time, mostraram que ele valorizava aquela conversa. Isso foi um ponto enorme. A chave para convencê-lo."
Números recordes e a desilusão do PSG
O Real Madrid finalmente chegou a um acordo com o RB Leipzig por um pacote total de até €140 milhões (£120 mi). O negócio está estruturado com uma taxa inicial de €125 milhões (£107 mi), além de mais €15 milhões em vários bônus. Esse compromisso financeiro fez com que o Madrid atravessasse a negociação com sucesso junto ao Paris Saint-Germain, que anteriormente estava em conversas avançadas com o clube alemão e com o estafe do jogador por uma transferência para o Parc des Princes. O Leipzig vinha pedindo durante todo o verão uma quantia superior a €130 milhões, valor que fez tanto o Liverpool quanto o PSG hesitarem.
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Um caminho detalhado para o topo
Além da intervenção do técnico e da taxa recorde, o Real Madrid apresentou a Diomande uma estratégia abrangente de desenvolvimento que superou a da concorrência. O clube forneceu um plano de carreira detalhado que usou estudos de caso de astros atuais, como Vinicius Junior, para mostrar como um ponta jovem pode evoluir no Bernabéu. Essa visão de longo prazo, combinada com a chance de buscar a glória da Liga dos Campeões, deixou clara a decisão para o ex-prodígio do Leganés.
Diomande assinou um contrato de sete anos em Madri, vinculando-se ao clube até 2033. Para o Liverpool, a busca por um sucessor de Salah continua, enquanto o clube contabiliza o custo de não conseguir convencer o marfinense de que sua nova era estava pronta para decolar. Embora o Liverpool tenha explorado alvos alternativos, Diomande era claramente sua prioridade, e sua ida para a Espanha representa um golpe significativo nos planos iniciais de recrutamento de Iraola em Anfield.
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