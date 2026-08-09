Para Lavia, a partida no Gelora Bung Karno Stadium foi apenas a sua segunda atuação com 90 minutos completos em mais de três anos. Desde que chegou ao Chelsea em uma transferência de £53 milhões, em agosto de 2023, o jogador de 22 anos ficou limitado a apenas 43 partidas, com um ciclo implacável de lesões na coxa, nos isquiotibiais e no quadríceps fazendo com que ele perdesse mais de 80 jogos pelo clube do oeste de Londres.

Ao refletir sobre sua evolução individual, Lavia agradeceu à equipe médica que o ajudou a chegar a uma condição em que pudesse completar um jogo inteiro de pré-temporada.

"Fiquei muito feliz por jogar os 90 minutos e me sinto bem", disse Lavia ao site oficial do clube. "A confiança vem de todo o trabalho com todas as pessoas do clube, que me ajudaram a chegar a uma boa condição para garantir que eu pudesse ter uma boa pré-temporada e começar forte aqui.

"Estou muito feliz com a forma como as coisas aconteceram, com os minutos que joguei sob o comando de Xabi, e estou animado para a temporada que vem. Estamos realmente gostando de trabalhar com o novo treinador, ele chegou e implementou suas ideias, e todos estamos muito felizes com ele. Esperamos que seja uma boa temporada."

A importância do marco não passou despercebida por seus companheiros de equipe, com o defensor Wesley Fofana recorrendo às redes sociais para celebrar a resiliência do meio-campista. Fofana publicou uma foto ao lado de Lavia e Levi Colwill no Instagram com a legenda: "@romeolavia primeiros 90 min", acompanhada por um emoji de coração.



