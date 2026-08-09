AFP
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Revelado: por que Xabi Alonso se recusou a substituir a estrela "exausta" do Chelsea durante a vitória sobre o Milan
Alonso explica recusa em substituir Lavia
Alonso revelou o raciocínio calculado por trás de sua decisão de manter Romeo Lavia em campo durante toda a vitória por 3 a 0 do Chelsea sobre o Milan, em amistoso disputado em Jacarta, na Indonésia, no sábado.
Falando aos canais oficiais do Chelsea após o apito final, o técnico do Chelsea explicou sua abordagem de "amor duro" em relação à condição física do ex-jogador do Southampton. "Romeo Lavia tem esse bloqueio mental quando se trata de jogar 90 minutos, ele estava cansado, mas eu disse: 'Deixa ele jogar, deixa ele jogar…' Nós o deixamos fazer os 90 minutos e ele termina exausto, acho que ele está realmente feliz", afirmou Alonso.
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Superando um histórico terrível de lesões
Para Lavia, a partida no Gelora Bung Karno Stadium foi apenas a sua segunda atuação com 90 minutos completos em mais de três anos. Desde que chegou ao Chelsea em uma transferência de £53 milhões, em agosto de 2023, o jogador de 22 anos ficou limitado a apenas 43 partidas, com um ciclo implacável de lesões na coxa, nos isquiotibiais e no quadríceps fazendo com que ele perdesse mais de 80 jogos pelo clube do oeste de Londres.
Ao refletir sobre sua evolução individual, Lavia agradeceu à equipe médica que o ajudou a chegar a uma condição em que pudesse completar um jogo inteiro de pré-temporada.
"Fiquei muito feliz por jogar os 90 minutos e me sinto bem", disse Lavia ao site oficial do clube. "A confiança vem de todo o trabalho com todas as pessoas do clube, que me ajudaram a chegar a uma boa condição para garantir que eu pudesse ter uma boa pré-temporada e começar forte aqui.
"Estou muito feliz com a forma como as coisas aconteceram, com os minutos que joguei sob o comando de Xabi, e estou animado para a temporada que vem. Estamos realmente gostando de trabalhar com o novo treinador, ele chegou e implementou suas ideias, e todos estamos muito felizes com ele. Esperamos que seja uma boa temporada."
A importância do marco não passou despercebida por seus companheiros de equipe, com o defensor Wesley Fofana recorrendo às redes sociais para celebrar a resiliência do meio-campista. Fofana publicou uma foto ao lado de Lavia e Levi Colwill no Instagram com a legenda: "@romeolavia primeiros 90 min", acompanhada por um emoji de coração.
Exibição dominante em Jacarta
Enquanto o duelo individual de Lavia ocupou o centro das atenções, o Chelsea apresentou uma atuação coletiva refinada para desmontar o Milan de Ruben Amorim. Os Blues garantiram uma vitória tranquila, já que dois gols de Joao Pedro e um golaço de Moises Caicedo asseguraram o domínio do gigante da Premier League sobre o Milan. O resultado deu um impulso muito necessário ao elenco de Alonso após recentes derrotas em amistosos para Juventus e Tottenham.
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Sequência intensa de jogos continua para o Chelsea
Há pouco tempo para Lavia e seus companheiros descansarem, já que o Chelsea está programado para disputar sua segunda partida em apenas 24 horas contra o time malaio Johor Darul Ta’zim. Alonso já confirmou que fará uma grande rotação no elenco para o compromisso final de sua turnê pela Austrália e Ásia, a fim de proteger seus principais jogadores do desgaste.
"É o que é. A ideia para amanhã já estava definida ontem", acrescentou Alonso. "Muitos jogadores jovens terão a chance de atuar amanhã. Como jogar duas partidas em dois dias é bastante intenso, precisamos deles para amanhã.
"Melhoramos e aprendemos muito nestas duas semanas. Não apenas no lado do futebol, mas também no lado pessoal, para conhecer os jogadores, passando tempo juntos no exterior. Então foi bom. Amanhã é o último jogo e depois vamos voar de volta para Londres."
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