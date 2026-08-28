Falando após a vitória, Alonso se apressou em encerrar a especulação vinda da Argentina de que Fernandez havia se recusado a jogar. O técnico do Chelsea insistiu que a escolha de poupar o meio-campista foi feita de forma coletiva pela comissão técnica e pela diretoria do clube.

"Não, foi uma decisão minha e do clube", afirmou Alonso ao ser questionado sobre os rumores. "Avaliamos individual e coletivamente o que é melhor para a equipe, para esta noite, o que era melhor para outros jogadores que estavam atuando, e tomamos a decisão... Foi só por causa do jogo de hoje e tínhamos outros jogadores que precisavam de minutos, e foi assim."

Com o Manchester City supostamente rondando, Alonso também foi questionado se as negociações de transferência em andamento influenciaram sua escolha. Ele rejeitou firmemente a ideia, acrescentando: "É uma decisão que eu tomei. Ele é um bom profissional. Está treinando bem e não tenho nada a dizer sobre ele. Foi apenas uma decisão que tivemos de tomar, pensando no jogo que estamos disputando esta noite, e veremos no domingo [contra o Brighton]."