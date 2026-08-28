Mark Pain
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Revelado: por que Xabi Alonso deu uma surpreendente reviravolta sobre Enzo Fernandez enquanto o Manchester City cerca a estrela do Chelsea
Fernandez fica fora da vitória na Copa da Liga Inglesa
O Chelsea garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Luton Town, da League One, pela Copa da Liga Inglesa, na quinta-feira, mas a partida foi ofuscada pela ausência gritante de Fernandez. Apesar de ter entrado como substituto na estreia da Premier League contra o Fulham, na segunda-feira, o jogador de 25 anos foi totalmente deixado fora da lista relacionada para o jogo em Stamford Bridge.
A omissão marcou uma rápida mudança de posição de Alonso. Horas antes, o técnico espanhol havia declarado publicamente que o argentino participaria do confronto da segunda rodada.
Em campo, o Chelsea fez seu trabalho com tranquilidade no primeiro jogo competitivo de Alonso em casa. Danny Welbeck marcou em sua estreia com uma cabeçada de curta distância aos 50 minutos, antes de Estevao Willian forçar um gol contra de Hakeem Odoffin para garantir a classificação diante da equipe de Jack Wilshere.
- Getty Images Sport
Alonso explica reviravolta repentina
Falando após a vitória, Alonso se apressou em encerrar a especulação vinda da Argentina de que Fernandez havia se recusado a jogar. O técnico do Chelsea insistiu que a escolha de poupar o meio-campista foi feita de forma coletiva pela comissão técnica e pela diretoria do clube.
"Não, foi uma decisão minha e do clube", afirmou Alonso ao ser questionado sobre os rumores. "Avaliamos individual e coletivamente o que é melhor para a equipe, para esta noite, o que era melhor para outros jogadores que estavam atuando, e tomamos a decisão... Foi só por causa do jogo de hoje e tínhamos outros jogadores que precisavam de minutos, e foi assim."
Com o Manchester City supostamente rondando, Alonso também foi questionado se as negociações de transferência em andamento influenciaram sua escolha. Ele rejeitou firmemente a ideia, acrescentando: "É uma decisão que eu tomei. Ele é um bom profissional. Está treinando bem e não tenho nada a dizer sobre ele. Foi apenas uma decisão que tivemos de tomar, pensando no jogo que estamos disputando esta noite, e veremos no domingo [contra o Brighton]."
Manchester City se movimenta enquanto o prazo final da janela de transferências se aproxima
O exílio repentino de Fernandez serve como o indício mais forte até agora de que seu tempo no oeste de Londres pode estar chegando ao fim. O Manchester City estaria preparando uma abordagem formal antes do prazo de 1º de setembro. Uma mudança para o Etihad Stadium reuniria o meio-campista com o ex-técnico do Chelsea Enzo Maresca.
Enquanto administra a saga de Fernandez, o Chelsea também está reformulando ativamente seu elenco em outras áreas. O Chelsea teria acertado uma taxa de £7,5 milhões com o Aston Villa para contratar o goleiro Emiliano Martinez.
Ao ser questionado sobre a chegada iminente do arqueiro argentino, apesar de anteriormente ter demonstrado apoio aos seus atuais goleiros, Alonso desconversou. "Estamos felizes com o elenco que temos", observou. "Mas eu sempre disse que precisamos estar atentos às situações, que ainda existe este período em que podemos tomar decisões. Vamos ver o que acontece."
- Getty Images Sport
Dias decisivos pela frente para o Chelsea
Alonso agora enfrenta uma espera tensa para saber se Fernandez seguirá fazendo parte de seu elenco após o prazo final da janela de transferências de terça-feira. O Chelsea receberá o Brighton na Premier League no domingo, e a participação, ou não, do meio-campista provavelmente servirá como um indício definitivo sobre seu futuro imediato.
Além do caos iminente no mercado de transferências, as ambições do Chelsea nas copas nacionais seguem intactas. Sem futebol europeu para disputar nesta temporada, a Copa da Liga Inglesa tem enorme peso para Alonso. Sua equipe receberá o rival da Premier League Leeds United em Stamford Bridge na terceira rodada, na semana com início em 7 de setembro.
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