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Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya
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Revelado: por que William Saliba não apareceu na foto oficial do elenco do Arsenal para a temporada 2026/27

W. Saliba
Arsenal
Premier League

William Saliba foi uma ausência notável na foto oficial do elenco do Arsenal para a temporada 2026-27, o que gerou preocupação imediata entre torcedores nas redes sociais. O clube se apressou em esclarecer a situação e confirmou que o zagueiro francês não participou da sessão de fotos por causa de uma consulta médica agendada.

  • Ausente da foto do elenco

    Saliba não apareceu na foto oficial do elenco principal do Arsenal para 2026-27, divulgada pelo clube nas redes sociais. Mikel Arteta posou ao lado dos jogadores, atrás dos troféus da Premier League e da Community Shield, no centro de treinamento do clube em London Colney.

    Torcedores atentos logo perceberam que o jogador da seleção francesa não estava na foto anual. A ausência causou preocupação imediata entre os torcedores nas redes sociais, diante dos problemas físicos que ele ainda enfrenta. Saliba está afastado desde julho por um problema nas costas. Ele sofreu o duro revés e teve de deixar o campo durante a derrota de sua seleção para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo.

  • ArsenalGetty Images

    Arsenal esclarece a ausência repentina dele

    O Arsenal agiu rapidamente para tranquilizar sua torcida e evitar especulações desnecessárias sobre seu principal defensor. O clube divulgou uma breve nota para esclarecer o motivo exato de sua ausência.

    Em publicação no X, o Arsenal explicou: “Devido a uma consulta médica, William Saliba não esteve disponível nesta tarde.”

    A atualização confirmou que o jogador de 25 anos estava apenas comparecendo a uma avaliação agendada, e não havia sofrido nenhuma piora repentina. Ele está intensificando a reabilitação antes do aguardado retorno aos jogos pela equipe principal.



  • Adaptando-se ao revés causado pela lesão

    Saliba tem sido peça fundamental da defesa do Arsenal sob o comando de Arteta nas últimas temporadas. Desde que estreou na Premier League, em agosto de 2022, firmou-se como uma força dominante e foi escolhido para a seleção do ano da PFA em todas as temporadas seguintes.

    Em todas as competições, o zagueiro disputou 184 partidas pelo clube e marcou oito gols. Em setembro do ano passado, assinou um novo contrato de cinco anos, garantindo sua permanência no norte de Londres até 2030.

    Na ausência de Saliba, Ezri Konsa, contratado no verão, assumiu a posição e formou uma dupla sólida com Gabriel Magalhaes no miolo da defesa. Arteta também conta com Cristhian Mosquera e Piero Hincapie como opções confiáveis para a reserva.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Intensificando a recuperação de sua lesão

    A boa notícia para o Arsenal é que Saliba já apresenta avanços significativos em seu processo de recuperação. O zagueiro não precisou passar por cirurgia devido ao problema nas costas e já voltou a treinar no gramado sem dificuldades.

    Ele mira um retorno em novembro, enquanto o clube se prepara para uma sequência intensa de jogos no inverno. Sua volta será um grande reforço para o elenco na continuidade da temporada.

    Arteta acompanhará com cuidado seu retorno aos treinos completos nas próximas semanas. A equipe médica garantirá que ele esteja em plenas condições físicas antes de liberá-lo para fazer sua primeira partida da temporada.

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18 de out. de 2026

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