Saliba não apareceu na foto oficial do elenco principal do Arsenal para 2026-27, divulgada pelo clube nas redes sociais. Mikel Arteta posou ao lado dos jogadores, atrás dos troféus da Premier League e da Community Shield, no centro de treinamento do clube em London Colney.

Torcedores atentos logo perceberam que o jogador da seleção francesa não estava na foto anual. A ausência causou preocupação imediata entre os torcedores nas redes sociais, diante dos problemas físicos que ele ainda enfrenta. Saliba está afastado desde julho por um problema nas costas. Ele sofreu o duro revés e teve de deixar o campo durante a derrota de sua seleção para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo.