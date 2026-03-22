Getty Images Sport
Traduzido por
Revelado: Por que Trent Alexander-Arnold ficou no banco no confronto do Real Madrid contra o Atlético
Medida disciplinar contra Arbeloa
A decisão de deixar Alexander-Arnold no banco causou grande comoção na capital espanhola, mas o motivo por trás dessa medida é estritamente disciplinar.
O ex-jogador do Liverpool chegou atrasado a um dos últimos treinos da semana, levando o técnico Álvaro Arbeloa a tomar uma postura firme contra o lateral-direito, segundo o Marca.
Arbeloa priorizou os códigos internos do vestiário em detrimento das vantagens táticas, optando por enviar uma mensagem clara ao restante do elenco. Apesar da importância do clássico de Madri, o técnico considerou necessário manter a ordem e a disciplina, independentemente do status do jogador.
- AFP
Carvajal volta ao time titular
Com Alexander-Arnold relegado ao banco, o experiente zagueiro Dani Carvajal foi chamado de volta à equipe titular. A mudança tática não foi motivada por qualquer problema físico ou preocupação com lesões em relação ao inglês, mas sim uma consequência direta de sua falta de pontualidade durante a preparação para a partida.
A ausência de Alexander-Arnold desde o apito inicial marca um momento significativo na gestão de Arbeloa, comprovando que nenhum indivíduo está acima das regras coletivas estabelecidas pela comissão técnica.
Seguindo o modelo de Hansi Flick
A abordagem rigorosa adotada pelo técnico do Real Madrid reflete o estilo de gestão observado do outro lado do Clássico. O técnico do Barcelona, Hansi Flick, ganhou fama por táticas igualmente rígidas, sendo conhecido por punir jogadores que chegam atrasados às reuniões da equipe ou às reuniões pré-jogo.
Jogadores como Marcus Rashford e Jules Koundé já enfrentaram a ira de Flick por infrações semelhantes. Ao deixar seu lateral-direito estrela no banco, Arbeloa está sinalizando que também acredita que os interesses do vestiário devem vir antes dos interesses esportivos em campo.
- AFP
As escolhas de escalação de Arbeloa estão sob críticas
Embora a posição de lateral-direito tenha dominado as manchetes, houve outras decisões notáveis na escalação dos Blancos. Fran García manteve seu lugar no lado esquerdo da defesa, apesar de Álvaro Carreras ter recuperado a forma física e estar disponível para a escalação.
Mais à frente, Brahim Díaz continua sua parceria com Vinícius Júnior no ataque. Isso é uma surpresa para muitos que esperavam que Kylian Mbappé voltasse ao time titular após sua recente ausência, mas o francês terá que esperar por sua chance no banco ao lado de Alexander-Arnold.
Publicidade