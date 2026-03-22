Revelado: Por que Trent Alexander-Arnold ficou no banco no confronto do Real Madrid contra o Atlético

A decisão de deixar Alexander-Arnold no banco causou grande comoção na capital espanhola, mas o motivo por trás dessa medida é estritamente disciplinar.

O ex-jogador do Liverpool chegou atrasado a um dos últimos treinos da semana, levando o técnico Álvaro Arbeloa a tomar uma postura firme contra o lateral-direito, segundo o Marca.

Arbeloa priorizou os códigos internos do vestiário em detrimento das vantagens táticas, optando por enviar uma mensagem clara ao restante do elenco. Apesar da importância do clássico de Madri, o técnico considerou necessário manter a ordem e a disciplina, independentemente do status do jogador.