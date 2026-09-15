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Revelado: por que Rodri foi preterido na escolha da braçadeira de capitão do Barcelona enquanto Lamine Yamal entra no grupo de liderança
Como Yamal superou Rodri na disputa pela braçadeira de capitão
O Barcelona confirmou recentemente seus cinco capitães para a temporada 2026-27. Rompendo com a tradição, o técnico Hansi Flick nomeou diretamente Raphinha e Pedri como os principais líderes. As três vagas restantes foram decididas por votação no vestiário, com Eric Garcia, Frenkie de Jong e Lamine Yamal sendo os escolhidos.
A inclusão de Yamal, de 19 anos, chamou atenção, especialmente diante da ausência de Rodri. A contratação de verão por € 76,5 milhões (£ 65,3 milhões), vinda do Manchester City, ostenta enormes credenciais de liderança, após acabar de conquistar a Copa do Mundo como capitão da Espanha.
No entanto, de acordo com The Athletic, a votação dos jogadores do Barcelona se baseia fortemente no tempo de casa no clube, e não na experiência geral na carreira. Yamal está integrado ao time principal há três temporadas, enquanto Rodri chegou ao Camp Nou apenas em meados de agosto.
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Flick elogia seu novo pilar no meio-campo
Apesar de não ter a braçadeira oficial, a influência de Rodri já está sendo sentida. Flick elogiou o veterano após sua primeira partida como titular contra o Valencia. “Estamos felizes por ter Rodri no nosso time”, disse o técnico alemão aos repórteres. “Também dá para ver tudo o que ele faz com a bola, tudo o que ele faz em campo. Faz sentido. Ele dá estrutura ao time no ataque com a bola, mas também sem ela.”
Rodri também demonstrou seu perfil comunicativo no banco de reservas. Durante aquela vitória por 5 a 0 sobre o Valencia, as câmeras de televisão flagraram o meio-campista dizendo ao companheiro Pau Cubarsi: “Eles são muito fracos, não passaram do meio-campo.”
Ao perceber que sua conversa privada havia sido transmitida, Rodri imediatamente mostrou sua liderança madura. Ele telefonou pessoalmente para o capitão do Valencia, Jose Gaya, para se desculpar e divulgou uma declaração públicaapós a vitória seguinte do Barcelona na Champions League sobre o Feyenoord.
Mentoria além da braçadeira de capitão
O meio-campista veterano não está deixando sua ausência do grupo oficial de capitães ditar seu status no vestiário. Pessoas de dentro do clube já veem Rodri como um mentor crucial para o volante de 19 anos Marc Bernal. A dupla compartilhou o gramado recentemente, com Bernal saindo do banco para atuar ao lado do ex-astro do City nas vitórias sobre Feyenoord e Levante.
No fim das contas, a braçadeira do Barcelona representa relações profundas e história institucional, algo que Rodri simplesmente não teve tempo de construir. Ainda assim, sua experiência de elite garante que ele seguirá como uma das vozes mais influentes dentro de um elenco jovem do Barcelona.
- ZUMA Press Wire
Uma agenda exaustiva em outubro os aguarda
A vasta experiência de Rodri será muito requisitada enquanto o Barcelona enfrenta uma dura sequência de jogos. Ao longo de um período de 12 dias no próximo mês, a equipe de Flick terá de encarar difíceis partidas fora de casa contra Galatasaray, Real Betis e Paris Saint-Germain. Essa sequência desafiadora culmina em um enorme duelo de El Clasico contra o Real Madrid no Camp Nou, em 25 de outubro. O confronto de peso terá significado extra para Rodri, que notavelmente recusou o forte interesse do time de Madrid de Jose Mourinho para se juntar ao gigante catalão neste verão.
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