O Barcelona confirmou recentemente seus cinco capitães para a temporada 2026-27. Rompendo com a tradição, o técnico Hansi Flick nomeou diretamente Raphinha e Pedri como os principais líderes. As três vagas restantes foram decididas por votação no vestiário, com Eric Garcia, Frenkie de Jong e Lamine Yamal sendo os escolhidos.

A inclusão de Yamal, de 19 anos, chamou atenção, especialmente diante da ausência de Rodri. A contratação de verão por € 76,5 milhões (£ 65,3 milhões), vinda do Manchester City, ostenta enormes credenciais de liderança, após acabar de conquistar a Copa do Mundo como capitão da Espanha.

No entanto, de acordo com The Athletic, a votação dos jogadores do Barcelona se baseia fortemente no tempo de casa no clube, e não na experiência geral na carreira. Yamal está integrado ao time principal há três temporadas, enquanto Rodri chegou ao Camp Nou apenas em meados de agosto.



