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Galatasaray SK v Göztepe SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Revelado: por que Rafael Leao recusou o Aston Villa para uma surpreendente transferência de € 45 milhões para o Galatasaray após semanas de intensa especulação sobre seu futuro no Milan

R. Leao
Galatasaray
Campeonato Turco
Aston Villa
Premier League
Milan
Campeonato Italiano

O internacional português Rafael Leao quebrou o silêncio sobre a decisão de rejeitar uma lucrativa transferência para a Premier League para se juntar ao gigante turco Galatasaray. O ex-talismã do AC Milan chegou a Istambul sob uma recepção apoteótica, colocando fim a uma das novelas de transferência mais imprevisíveis da janela de verão.

  • Galatasaray vence disputa por estrela portuguesa

    Em uma das reviravoltas mais inesperadas da janela de transferências de verão, Leao acertou sua saída do Milan para se juntar ao Galatasaray em um negócio com valor total de € 45 milhões. O atacante de 27 anos chegou a Istambul no sábado e recebeu uma recepção apoteótica de milhares de torcedores no Aeroporto Ataturk, marcando o fim de uma passagem de sete anos por San Siro, onde se desenvolveu e se tornou um dos atacantes mais temidos da Europa.

    Durante seu período em San Siro, Leao se firmou como um dos pontas mais letais e empolgantes do futebol mundial. Em 291 partidas pelo Milan, Leao acumulou números impressionantes: 80 gols e 65 assistências. Suas contribuições foram fundamentais para a conquista do título da Serie A de 2021-22, encerrando um longo jejum do clube, e ele também ajudou a equipe a levantar aSupercoppa Italiana em 2024.

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  • Galatasaray SK v Göztepe SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Leao explica sua decisão de recusar o Villa

    A transferência representa um duro golpe para Unai Emery e o Aston Villa, que vinham trabalhando intensamente para levar o ex-jogador do Lille ao Villa Park. Relatos indicavam que o clube de Midlands manteve conversas de alto nível com dirigentes do Milan para garantir sua contratação, mas, no fim, não conseguiu chegar a um acordo sobre o valor final.

    Falando por meio de um tradutor durante sua chegada, Leao foi perguntado diretamente se havia recusado o Villa para assinar com o atual campeão da Super Lig. O internacional português respondeu com clareza, afirmando: "Sim, porque o Galatasaray vinha tentando fechar este acordo desde junho. O presidente (Dursun Ozbek) e o vice-presidente (Niyazi Yelkencioglu) fizeram um trabalho realmente muito bom, assim como Jorge (Mendes, agente). Então, obrigado a todos que fizeram o negócio acontecer. É uma boa oportunidade para mim... e vou dar o meu melhor."

  • Uma nova parceria com Victor Osimhen

    A perspectiva de Leao atuar ao lado do ex-talismã do Napoli Victor Osimhen é de encher os olhos para os torcedores do Galatasaray e assustadora para os defensores da Super Lig. Os dois jogadores têm uma forte ligação, e a combinação de velocidade e força pode transformar o Galatasaray em uma força formidável no cenário continental. O clube tem sido agressivo em sua estratégia de contratações, com o objetivo de repetir sucessos europeus do passado.

    "Estou muito animado neste momento. Estou ansiosamente esperando para jogar as partidas. [Victor] Osimhen e eu já somos bons amigos. Acho que podemos conquistar coisas muito boas tanto na liga quanto na Champions League", disse Leao.

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  • Ibrahim Mbaye Senegal 2026Getty Images

    Aston Villa muda o foco para novos alvos ofensivos

    Embora perder um jogador com o perfil de Leao seja uma decepção para a torcida do Villa, o clube não ficou parado na busca por reforços para o ataque. A equipe de recrutamento de Villa Park já se movimentou para fechar um acordo pelo jovem talento do Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye. Um acordo foi alcançado pelo adolescente em uma negociação de aproximadamente £ 47 milhões, com o clube agora focado em finalizar os termos pessoais de um jogador que anteriormente foi alvo de interesse exploratório do Liverpool.