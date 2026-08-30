Revelado: por que Rafael Leao recusou o Aston Villa para uma surpreendente transferência de € 45 milhões para o Galatasaray após semanas de intensa especulação sobre seu futuro no Milan

Em uma das reviravoltas mais inesperadas da janela de transferências de verão, Leao acertou sua saída do Milan para se juntar ao Galatasaray em um negócio com valor total de € 45 milhões. O atacante de 27 anos chegou a Istambul no sábado e recebeu uma recepção apoteótica de milhares de torcedores no Aeroporto Ataturk, marcando o fim de uma passagem de sete anos por San Siro, onde se desenvolveu e se tornou um dos atacantes mais temidos da Europa.

Durante seu período em San Siro, Leao se firmou como um dos pontas mais letais e empolgantes do futebol mundial. Em 291 partidas pelo Milan, Leao acumulou números impressionantes: 80 gols e 65 assistências. Suas contribuições foram fundamentais para a conquista do título da Serie A de 2021-22, encerrando um longo jejum do clube, e ele também ajudou a equipe a levantar aSupercoppa Italiana em 2024.