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RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport
Yosua Arya

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Revelado: por que o retorno “louco” de Jose Mourinho ao Real Madrid deixou Portugal em estado de choque

J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
Benfica
Campeonato Português

José Mourinho fez um retorno sensacional ao Real Madrid, 13 anos após sua saída inicial, com o objetivo de encerrar o recente jejum de títulos do clube. A mudança provocou enorme surpresa em Portugal após uma passagem decepcionante pelo Benfica, levantando dúvidas sobre se o técnico lendário realmente mudou.

  • Mourinho volta ao Real Madrid

    Mourinho voltou a Madri, assumindo o comando no Santiago Bernabéu 13 anos após sua saída inicial. O lendário técnico português chega com seu entusiasmo intacto, com a missão clara de restaurar a hegemonia nacional e europeia.

    O Real Madrid passou por duas temporadas consecutivas sem conquistar títulos, o que levou a cúpula do clube a recorrer a um rosto muito familiar. O principal objetivo de Mourinho será apagar a memória desses anos sem conquistas e trazer os troféus de volta à capital espanhola.

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  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Imprensa portuguesa fica atônita com a transferência

    A nomeação gerou grande choque na terra natal de Mourinho. O técnico chega a Madri diretamente após uma passagem decepcionante pelo Benfica, deixando muitos se perguntando por que um dos maiores clubes do mundo optou por um treinador que recentemente teve dificuldades para corresponder às expectativas. O jornalista português Luis Cristovao, que acompanhou de perto o período de Mourinho em Lisboa, expressou total incredulidade com a decisão.

    "Depois do que ele fez aqui, o que não foi espetacular, nem particularmente positivo, voltar a Madri é uma loucura. É completamente inesperado", explicou Cristovao, como citado pelo Mundo Deportivo.

  • O lendário técnico mudou?

    Em sua apresentação, Mourinho transmitiu uma imagem mais calma e conciliadora, um contraste marcante com sua persona notoriamente combativa. Cristovao observa que um fenômeno semelhante ocorreu quando ele chegou ao Benfica pela primeira vez, movido pelo desejo de se restabelecer no topo.

    "Ele mudou porque passou por muita coisa e, de certa forma, deixou a elite do futebol mundial", observou o jornalista. "Aqui, quando chegou, tivemos exatamente a mesma sensação. Parecia mudado, parecia outra pessoa. Mais amigável e mais calmo.

    "Uma coisa é quando ele chega, e outra bem diferente é quando a situação, as perguntas e os jogos ficam mais difíceis ao seu redor. E aí eu diria que sim, ele é um Mourinho com mais anos, mas o mesmo Mourinho lá no fundo."

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  • Mourinho viniciusGetty Imaes

    Restaurando a glória no Bernabéu

    Mourinho agora enfrenta a grande tarefa de recolocar o Real Madrid no caminho dos títulos. Depois de começar a temporada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol, o Madrid agora buscará outro triunfo quando enfrentar a Real Sociedad no Santiago Bernabéu em sua próxima partida de La Liga.

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