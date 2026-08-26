Revelado: por que o retorno “louco” de Jose Mourinho ao Real Madrid deixou Portugal em estado de choque

Em sua apresentação, Mourinho transmitiu uma imagem mais calma e conciliadora, um contraste marcante com sua persona notoriamente combativa. Cristovao observa que um fenômeno semelhante ocorreu quando ele chegou ao Benfica pela primeira vez, movido pelo desejo de se restabelecer no topo.

"Ele mudou porque passou por muita coisa e, de certa forma, deixou a elite do futebol mundial", observou o jornalista. "Aqui, quando chegou, tivemos exatamente a mesma sensação. Parecia mudado, parecia outra pessoa. Mais amigável e mais calmo.

"Uma coisa é quando ele chega, e outra bem diferente é quando a situação, as perguntas e os jogos ficam mais difíceis ao seu redor. E aí eu diria que sim, ele é um Mourinho com mais anos, mas o mesmo Mourinho lá no fundo."